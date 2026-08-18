Quién es Natalie Harp, la funcionaria cercana a Trump que saltó al ojo público

Jon Ossoff, un senador demócrata y posible precandidato presidencial para 2028, acusó a Trump en un discurso el domingo de querer "construir su salón de baile y viajar con Natalie (Harp)“ en vez de hacer su trabajo.

Estos comentarios hicieron estallar una tormenta política en Washington.

Durante un evento en la Oficina Oval, la periodista Kristen Holmes pidió a Trump, de 80 años, que respondiera a los comentarios de Ossoff.

Trump atacó a Holmes, calificándola de "muy irrespetuosa", mientras hacía una pregunta sobre Corea del Norte. "Eres una persona ruidosa y escandalosa, eres noticias falsas, cállate", dijo Trump a Holmes.

CNN dijo que los ataques contra Holmes estaban "por debajo de la dignidad del cargo". "Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", señaló en un comunicado.

La Casa Blanca criticó que Holmes hiciera la pregunta durante un evento para homenajear a un salvavidas adolescente.

"@POTUS recibe a un héroe salvavidas en el Despacho Oval y ella lo aprovecha como una oportunidad para lanzar una pulla barata sobre una colaboradora del presidente Trump", dijo la cuenta Rapid Response.

Natalie Harp, la mujer detrás del Truth Social de Trump

Harp es una de las personas más cercanas al presidente Trump, ya que aparece a su lado frecuentemente en apariciones públicas dentro y fuera de la Casa Blanca. Inició a trabajar como asistente del gobernante en enero de 2025.

Natalie Harp es una de las personas más cercanas al presidente Trump, ya que aparece a su lado frecuentemente en apariciones públicas dentro y fuera de la Casa Blanca. (FOTO: MANDEL NGAN/AFP)

"Natalie Harp es una de las ayudantes más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, a CBS News en un comunicado.

En el libro Regime Change publicado este año, dos periodistas del New York Times dijeron que la lealtad de Harp llega al punto de escribirle cartas a Trump, incluyendo una que dice: "Usted es todo lo que me importa”.

Es una de las pocas personas con acceso a las redes sociales del mandatario.