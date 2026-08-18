Quién es Natalie Harp, la funcionaria cercana a Trump que saltó al ojo público

Natalie Harp, una asistente del presidente Donald Trump, ha estado en el centro de la polémica desde el fin de semana, debido a su cercanía con el mandatario.
Harp, de 35 años, ha estado en el centro de la polémica después de que se conociera que ella fue una de las pocas asistentes que acompañaron a Trump durante el cambio secreto de aviones Air Force One en un vuelo desde Turquía en julio.
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Jon Ossoff, un senador demócrata y posible precandidato presidencial para 2028, acusó a Trump en un discurso el domingo de querer "construir su salón de baile y viajar con Natalie (Harp)“ en vez de hacer su trabajo.
Estos comentarios hicieron estallar una tormenta política en Washington.
Durante un evento en la Oficina Oval, la periodista Kristen Holmes pidió a Trump, de 80 años, que respondiera a los comentarios de Ossoff.
Trump atacó a Holmes, calificándola de "muy irrespetuosa", mientras hacía una pregunta sobre Corea del Norte. "Eres una persona ruidosa y escandalosa, eres noticias falsas, cállate", dijo Trump a Holmes.
CNN dijo que los ataques contra Holmes estaban "por debajo de la dignidad del cargo". "Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", señaló en un comunicado.
La Casa Blanca criticó que Holmes hiciera la pregunta durante un evento para homenajear a un salvavidas adolescente.
"@POTUS recibe a un héroe salvavidas en el Despacho Oval y ella lo aprovecha como una oportunidad para lanzar una pulla barata sobre una colaboradora del presidente Trump", dijo la cuenta Rapid Response.
Natalie Harp, la mujer detrás del Truth Social de Trump
Harp es una de las personas más cercanas al presidente Trump, ya que aparece a su lado frecuentemente en apariciones públicas dentro y fuera de la Casa Blanca. Inició a trabajar como asistente del gobernante en enero de 2025.
"Natalie Harp es una de las ayudantes más leales y trabajadoras del equipo del presidente Trump", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, a CBS News en un comunicado.
En el libro Regime Change publicado este año, dos periodistas del New York Times dijeron que la lealtad de Harp llega al punto de escribirle cartas a Trump, incluyendo una que dice: "Usted es todo lo que me importa”.
Es una de las pocas personas con acceso a las redes sociales del mandatario.
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De acuerdo con un perfil suyo publicado por The New York Times en 2024, Trump le dictaba a Harp publicaciones para su perfil de Truth Social.
Este acceso la ha metido en problemas. En febrero de este año, Trump recibió críticas bipartidistas por publicar un video racista en el que presentaba al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como simios.
De acuerdo con un reporte del Internaci, Harp fue la responsable de publicar este video.
Estudios y trayectoria antes de la Casa Blanca
Harp nació en 1991 y fue criada en California.
Se graduó de la Universidad Nazarena de Point Loma con una licenciatura en 2012 y obtuvo una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Liberty en 2015.
Harp llamó la atención de Trump en 2019, cuando compartió su historia como sobreviviente que atribuyó a las políticas de "Derecho a Intentar" (Right ti Try) de Trump en una entrevista con Fox News.
"Cuando suspendí las quimioterapias que estaban en el mercado, nadie me quería en sus ensayos clínicos", dijo en su discurso. "No me dieron derecho a probar tratamientos experimentales, señor presidente. Lo hizo, y sin usted, habría muerto esperando a que los aprobaran".
Sin embargo, el Washington Post informó que Harp también ha hablado de ser tratada con una inmunoterapia aprobada por la FDA administrada fuera de etiqueta, que no habría requerido el "Derecho a Intentar”, ya que la terapia ya estaba aprobada para algunos usos.
Fue miembro de una junta asesora de la campaña de reelección de Trump en 2020 y más tarde colaboró como presentadora en la cadena One America News. Comenzó a trabajar como asistente del político republicano en 2022.