Trump llega a su primer mensaje del Estado de la Unión con 60% de desaprobación

Es poco probable que el multimillonario se cuestione a sí mismo, pero sus alardes tendrán menos impacto en la oposición demócrata y en los líderes mundiales, quienes hasta ahora se han visto abrumados por su agenda.

El viernes, la Corte Suprema sacudió la estrategia económica y diplomática de Trump al eliminar una parte significativa de sus aranceles. Ese mismo día, el secretario de Comercio dio cuenta de una desaceleración de la economía estadounidense en el último trimestre de 2025.

El discurso de este año, además, se produce durante un cierre indefinido del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) causado por un desacuerdo entre los demócratas y la Casa Blanca sobre la aplicación de la inmigración.

Mientras tanto, las encuestas muestran un creciente descontento con el costo de la vida, así como con los métodos autoritarios del ICE (el Servicio de Migración y Aduanas) contra los migrantes indocumentados.

De acuerdo con una encuesta de Washington Post-ABC News-IPSOS, un 60% de los estadounidenses desaprueban su gestión en general. En el caso de la migración y la economía, el presidente estadounidense también reprueba.

La disputa, que se centra en la demanda de los demócratas de nuevas restricciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) después de los tiroteos fatales contra dos residentes de Minneapolis por parte de agentes federales el mes pasado, ha llevado a un lapso de financiación en agencias que incluyen la Administración de Seguridad del Transporte y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

El costo de vida

Hasta ahora, la estrategia de Trump frente a la inflación ha sido asegurar que todo estará bien.

"He logrado que las cosas sean asequibles", declaró el mandatario el jueves durante un discurso en el estado sureño de Georgia.

Pero "la gente sabe cuánto gasta", dijo a la AFP Todd Belt, profesor de ciencias políticas en la Universidad George Washington.