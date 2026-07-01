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Trump estrena su nuevo Air Force One, estas son las modificaciones a las que se sometió

La aeronave donada por Qatar, un Boeing 747 modificado y valorado en varios cientos de millones de dólares, ha despertado inquietudes de ética y de seguridad.
mié 01 julio 2026 05:19 PM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Air Force One para su primer vuelo a bordo del Boeing 747-8 que Qatar regaló a los Estados Unidos para que lo usara para viajes ejecutivos, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 1 de julio de 2026.
"Para ser honesto, estoy emocionado por el primer vuelo. Nadie ha visto nunca nada igual", dijo Trump a los periodistas que viajaban con él, antes de partir rumbo a Dakota del Norte. (FOTO: SAUL LOEB/AFP)

El presidente Donald Trump dijo este miércoles que estaba emocionado por realizar su primer vuelo a bordo del nuevo Air Force One, un controvertido regalo de Qatar a Estados Unidos.

Trump dijo que Estados Unidos "no podría construir un avión como este", a pesar de que el Boeing 747-8 fue originalmente fabricado en su país.

"Para ser honesto, estoy emocionado por el primer vuelo. Nadie ha visto nunca nada igual", dijo Trump a los periodistas que viajaban con él antes de partir rumbo a Dakota del Norte.

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Los críticos han planteado preocupaciones éticas, constitucionales y de seguridad sobre el hecho de que un gobierno extranjero regale un avión valorado en cientos de millones de dólares.

Qatar, un rico emirato del Golfo que también desempeña un papel clave como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, donó el avión el año pasado. Desde entonces ha sido sometido a importantes modificaciones y pruebas.

"Lo adaptaron para un presidente, eso significa la seguridad y toda la serie de dispositivos y prestaciones que le añadieron", agregó Trump en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington.

A continuación, presentamos las modificaciones a las que tuvo que someterse.

¿En qué se distingue el nuevo avión presidencial?

Estados Unidos aceptó oficialmente el Boeing 747-8 el 23 de mayo, y la Fuerza Aérea tuvo la tarea de actualizarlo para usarlo como un nuevo avión para el presidente Trump, de acuerdo con el Departamento de Defensa.

Un Boeing 747-8 convencional y un avión usado como un Air Force One tienen muchas diferencias. La primera es el costo. Un avión comercial cuesta entre 200 y 300 millones de dólares. El avión presidencial cuesta alrededor de 2,000 millones de dólares.

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En el caso del avión obsequiado por Irán, la Fuerza Aérea estadounidense dijo que hizo poco para cambiar la distribución de la cabina del avión y que gastó menos de 400 millones de dólares en mejoras de seguridad.

Las aeronaves modificadas para servir como Air Force One están equipadas con sofisticados sistemas de defensa capaces de interferir con radares y sistemas de seguimiento infrarrojo enemigos.

También cuentan con dispositivos de dispersión de fragmentos metálicos para desviar misiles guiados por radar y señuelos infrarrojos para cegar misiles con sistema de búsqueda de calor.

Para lo que este avión no estará equipado de la misma manera es para la capacidad de servir como una "Casa Blanca voladora", dijo Frank Kendall, Secretario de la Fuerza Aérea durante la administración Biden, al medio digital POLITICO.

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Los Air Force One anteriores contaban con equipamiento como una sala de situación, apoyo médico completo y la capacidad de albergar a la gente, porque la llevan al presidente y a su personal a destinos en el extranjero, principalmente.

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Las aeronaves también contaban con capacidades de apoyo, servicio de alimentos y capacidad de almacenamiento durante el tiempo suficiente para cubrir la duración de un viaje.

“No tendrá ninguna de las capacidades para tener una conferencia telefónica nuclear, comunicaciones altamente seguras, comunicaciones altamente confiables de varios tipos”, dice Kendall.

En cambio, el nuevo avión, de acuerdo con POLITICO, es considerado un “palacio volador” por su lujoso interior. Cuenta con accesorios chapados en oro o platino, un decorado que recuerda a la ornamentación que Trump mandó a instalar en el Despacho Oval.

¿Qué pasará con el anterior Air Force One?

La Casa Blanca se despidió el 18 de junio de uno de los dos aviones presidenciales, conocidos como Air Force One, a la espera de su sustituto, la aeronave qatarí que Trump estrenó este jueves.

El actual Boeing 747 ha transportado por todo el planeta a los presidentes estadounidenses de las últimas tres décadas.

El envejecido avión es uno de dos 747 especialmente modificados para su misión presidencial. Entraron en servicio en 1990. Como detalle curioso, se les conoce como Air Force One solo cuando el presidente está a bordo.

El destino del segundo avión aún no está claro.

El gobierno estadounidense también había contratado al fabricante Boeing para entregar dos nuevos 747-8 que servirán como aviones presidenciales, pero el programa ha sufrido retrasos y sobrecostos.

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