EU sanciona una red de narcotráfico Ecuador relacionada con cárteles mexicanos

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre los objetivos de estas sanciones están seis empresas pesqueras familiares (Arcasdenoe, Alho Fish, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar) y una de transporte de materiales de construcción, Globaldistrial.

También ocho individuos ligados a estas entidades, cuatro de ellos pertenecientes a la familia Mero —Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentale y Julio Javier Mero Franco—, quienes están detrás de Arcasdenoe y a los que se acusa de trabajar para Los Choneros, una organización designada como una organización terrorista extranjera (FTO), de acuerdo con el comunicado del Tesoro.

Washington acusa a esta red de brindar apoyo logístico —combustible, alimentos, atención médica o servicios de vigilancia— a lanchas rápidas ligadas a Los Choneros o a la banda de Los Lobos, también designada como FTO, que trasladan por la costa del Pacífico cocaína hasta México, donde grupos como el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación completan la cadena de distribución hacia Estados Unidos.

El Tesoro también identificó como propiedad bloqueada a 10 embarcaciones involucradas en este transporte clandestino de cocaína desde Ecuador hasta México.

En 2025, Donald Trump lanzó una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 muertos.

Human Rights Watch y medios internacionales denuncian que Estados Unidos estaría detrás de bombardeos a lanchas pesqueras en Ecuador que dejan al menos ocho desaparecidos.