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Internacional

EU sanciona una red de narcotráfico Ecuador relacionada con cárteles mexicanos

Las sanciones incluyen a 15 individuos y entidades, incluidas seis empresas pesqueras familiares, por su presunta relación con el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa.
jue 20 agosto 2026 04:01 PM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia comentarios durante una reunión con ejecutivos de criptomonedas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 19 de agosto de 2026.
El gobierno de Trump lanzó en septiembre del año pasado una serie de ataques contra presuntas narcolanchas, incluidas embarcaciones de Ecuador. (JIM WATSON/AFP)

Estados Unidos anunció sanciones este jueves contra una presunta red en Ecuador a la que acusa de cooperar con cárteles mexicanos para introducir cocaína en el país nortamericano.

“Las medidas adoptadas hoy ponen al descubierto y desarticulan la convergencia cada vez mayor entre las organizaciones terroristas más violentas de Ecuador y los principales carteles con sede en México, entre ellos el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designados como organizaciones terroristas extranjeras”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

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De acuerdo con el Departamento del Tesoro, entre los objetivos de estas sanciones están seis empresas pesqueras familiares (Arcasdenoe, Alho Fish, JAH-HMH, Negocios Jimar, Proyectos Neyzoa y Soisamar) y una de transporte de materiales de construcción, Globaldistrial.

También ocho individuos ligados a estas entidades, cuatro de ellos pertenecientes a la familia Mero —Alfonso Mero Mero, Edwar Alexis Mero Arcentales, Roberth Alfonso Mero Arcentale y Julio Javier Mero Franco—, quienes están detrás de Arcasdenoe y a los que se acusa de trabajar para Los Choneros, una organización designada como una organización terrorista extranjera (FTO), de acuerdo con el comunicado del Tesoro.

Washington acusa a esta red de brindar apoyo logístico —combustible, alimentos, atención médica o servicios de vigilancia— a lanchas rápidas ligadas a Los Choneros o a la banda de Los Lobos, también designada como FTO, que trasladan por la costa del Pacífico cocaína hasta México, donde grupos como el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación completan la cadena de distribución hacia Estados Unidos.

El Tesoro también identificó como propiedad bloqueada a 10 embarcaciones involucradas en este transporte clandestino de cocaína desde Ecuador hasta México.

En 2025, Donald Trump lanzó una campaña de bombardeos contra presuntas lanchas de narcotráfico en el Caribe y el océano Pacífico, que hasta la fecha ha dejado al menos 215 muertos.

Human Rights Watch y medios internacionales denuncian que Estados Unidos estaría detrás de bombardeos a lanchas pesqueras en Ecuador que dejan al menos ocho desaparecidos.

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Estados Unidos Ecuador

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