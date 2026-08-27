Nepal enfrenta una combinación de desastres naturales que provocaron el deslave

Un video de vigilancia ubicada desde el lado chino, capturó el momento cuando un torrente de lodo y escombros engulle un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corren para salvar su vida.

Las autoridades de Nepal recuperaron los cuerpos de 359 personas y buscan a 910 desaparecidos, incluyendo 517 turistas extranjeros.

Del lado chino, en el Tíbet, el balance provisional reportado por la prensa estatal es de tres muertos pero hay 558 personas desaparecidas, incluidos 260 extranjeros.

¿Qué provocó la inundación?

El destructivo torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, fue provocado por el derrumbe parcial de un glaciar, de tal violencia que fue registrado como un "evento sísmico" de magnitud 5.2, explicó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS).

La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital.

La riada barrió en Nepal el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, y el valle del Bhote Koshi, al este de la capital. (Foto: Google Maps )

"Todo se acabó", declaró a la agencia AFP, Omkar Joshi, de 35 años, refugiado en las colinas de la localidad nepalí de Timure.

Ya no es más que un gigantesco cementerio. Lo único que queda es arena y piedras empapadas de sangre humana Omkar Joshi, sobreviviente de 35 años

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

En Syabrubesi, Laloma, de 27 años, relató a la AFP que pasó toda la noche en una escuela con una centena de personas.

"Todo el resto (del pueblo) desapareció", afirmó.

Entre los extranjeros desaparecidos hay decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al monte Kailash, la montaña sagrada y nevada del Tíbet.