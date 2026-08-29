Nepal y China luchan por localizar a casi 3,000 desaparecidos tras deslave

Además, están siendo identificados siete cuerpos, que fueron hallados a decenas de kilómetros río abajo, en el norte de India, y podrían sumarse a la lista de víctimas del desastre. Los equipos de rescate trabajan en condiciones extremadamente difíciles debido al espeso lodo que cubre las zonas afectadas.

Kawan Koirala, miembro del Equipo de Respuesta a Desastres de Nepal, explicó que las labores de búsqueda avanzan con dificultad. "La gente quiere recuperar los cuerpos de sus familiares, vivos o muertos, pero no podemos encontrarlos (...) pueden ver el barro", declaró a la AFP, visiblemente agotado tras una jornada de trabajo de 18 horas.

"También es muy traumático para mí. Es la primera vez que veo algo así. Hay barro por todas partes. Antes habíamos tenido inundaciones en Nepal, pero no como esta", añadió.

El miércoles, una inmensa pared de lodo atribuida al colapso de un glaciar sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

Aunque la causa exacta del colapso no está clara , el cambio climático está provocando el derretimiento de glaciares en todo el mundo, aumentando el riesgo de este tipo de desastres.

Búsqueda desesperada de familiares

En una zona donde se desarrollan grandes proyectos de infraestructura energética, la autoridad de desastres nepalí sumó 933 trabajadores a su lista de personas desaparecidas. Esta lista ya incluía a decenas de excursionistas y peregrinos que se dirigían al monte sagrado tibetano de Kailash.

Quienes lograron salir con vida dicen que lo han perdido todo y ahora enfrentan una espera angustiante para conocer el destino de sus seres queridos desaparecidos, así como la perspectiva de reconstruir sus vidas desde cero.

"Todos los asentamientos cercanos al río fueron arrasados. No queda nada", aseguró a la AFP el sobreviviente Buddhi Ram Dangol.