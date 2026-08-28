Nuevas riadas amenazan Nepal tras el deslave que dejó 552 muertos

El deslave dejó una amenaza que todavía no termina

Personal de bomberos y equipos de rescate se reúnen antes de llevar a cabo operaciones de rescate en un tramo de la carretera que conduce al puerto de Gyirong, dañado por un deslizamiento de tierra dos días antes, en el condado de Gyirong. (AFP)

Hasta este viernes, las autoridades contabilizaban 552 muertos, con 547 cuerpos recuperados en Nepal y cinco en China. Cerca de 1,400 personas permanecen desaparecidas, entre ellas excursionistas que visitaban el Himalaya y peregrinos hindúes que se dirigían al monte Kailash, en el Tíbet.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un colapso glaciar desencadenó el desastre. La caída de hielo generó un enorme flujo de agua helada y sedimentos que avanzó por la zona fronteriza, sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos.

Además del daño inicial, la corriente dejó grandes acumulaciones de agua en la zona afectada. Una de ellas cedió este viernes en el Tíbet y puso en riesgo a los equipos que permanecen en el área para buscar sobrevivientes.

Los propios rescatistas tuvieron que ponerse a salvo

Una de esas liberaciones de agua llevó a la policía nepalesa a lanzar una advertencia a los equipos desplegados en la zona. La instrucción fue directa: “se pongan inmediatamente a salvo” ante el peligro generado por la corriente.

Poco después, las autoridades levantaron la alerta sin que se reportaran nuevas inundaciones. Los equipos pudieron continuar con la búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas.

Del lado chino, medios estatales señalaron que el riesgo de inundaciones asociado al lago estaba “disminuyendo gradualmente” y que las tareas de rescate se desarrollaban de manera ordenada.

China también ofreció apoyo para atender la emergencia. El presidente Xi Jinping expresó sus condolencias a su homólogo nepalí, Ram Chandra Paudel, y afirmó que su país estaba dispuesto a ayudar activamente en las labores de rescate.

Varios países y organizaciones internacionales ofrecieron además asistencia financiera a Nepal, aunque el gobierno había rechazado por el momento la ayuda extranjera para las operaciones de rescate.