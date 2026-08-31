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Inundaciones en el Gran Cañón destruyen caminos y puentes mientras continúa la búsqueda de excursionistas

Las lluvias continúan en esta zona de Arizona que provocan desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de senderos y cauces.
lun 31 agosto 2026 04:15 PM
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Un árbol, lodo y rocas por inundaciones en el Gran Cañón en Arizona.jpg
La imagen corresponde al 30 de agosto en donde se muestra los restos de los pilares de piedra de un puente a lo largo del arroyo Bright Angel tras las inundaciones registradas el 29 de agosto. (Foto: AFP)

Un segundo cuerpo sin vida fue recuperado en el Gran Cañón tras las repentinas inundaciones del fin de semana que arrasaron este turístico destino de Estados Unidos, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Con más de una docena de personas aún desaparecidas, "los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan", informó en 𝕏 el NPS, que advirtió que las nuevas lluvias previstas "podrían afectar el ritmo" de las operaciones.

Las tormentas pronosticadas en este valle escarpado amenazan los esfuerzos por encontrar al resto de los desaparecidos.

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Las inundaciones golpearon el icónico cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch el sábado por la tarde, lo que obligó a la evacuación de decenas de personas. La única tubería de agua que abastece el área resultó averiada.

Dos personas han muerto a consecuencia de las crecidas: un hombre de 46 años cuyo cuerpo fue recuperado el domingo, mientras el NPS reportó este lunes el hallazgo de otro cadáver.

"Los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan", informó en 𝕏 el NPS, que advirtió que las nuevas lluvias previstas "podrían afectar el ritmo" de las operaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperaban lluvia y tormentas eléctricas para este lunes en la tarde.

"Podrían producirse corrientes torrenciales mortales en cañones secundarios y cañones en forma de ranura. Los pasos a baja altura podrían verse inundados", señaló el organismo en un comunicado.

Las autoridades advirtieron que existe riesgo adicional de inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de senderos y cauces.

¿Qué causó las inundaciones en el Gran Cañón?

La inundación del fin de semana fue causada por lluvias en la meseta de Kaibab. El domingo fueron evacuadas 62 personas.

Videos grabados por excursionistas mostraron una violenta riada de agua lodosa avanzando por senderos y bajo puentes peatonales, mientras troncos y escombros eran arrastrados por ríos crecidos entre un estruendoso rugido.

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El NPS está solicitando información sobre más de 20 personas que podrían estar desaparecidas o no localizadas tras la inundación repentina del 29 de agosto en el Cañón Bright Angel y el área de Phantom Ranch.

Abastecimiento de agua afectado

La inundación dañó la Transcanyon Waterline, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua del Parque Nacional del Gran Cañón, informó el NPS, que anunció restricciones en el consumo de agua en la zona más visitada del parque y la prohibición de hacer fuegos con leña o carbón.

"Las evaluaciones preliminares indican que aproximadamente el 40 % de la Línea de Agua Transcañón resultó dañada o destruida. El clima pronosticado puede afectar el momento y el ritmo de las operaciones", informó la cuenta del Parque en su cuenta en 𝕏.

Según el sitio web del parque, la tubería, de 20 kilómetros de longitud, transporta agua desde el manantial Roaring Springs, en el borde norte del cañón, hasta el borde sur, y es esencial para el suministro de agua potable y las labores de extinción de incendios.

La inundación también provocó "importantes daños a la infraestructura", con destrucción de puentes peatonales e impidiendo a los excursionistas cruzar el arroyo Bright Angel, añadió el organismo.

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Los alojamientos dentro de la zona afectada permanecerán cerrados a partir del lunes.

"Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos", señaló el Servicio de Parques Nacionales.

La inundación repentina comenzó alrededor de las 14:30 locales del sábado 30 de agosto.

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Las inundaciones repentinas son frecuentes en el norte de Arizona debido a que los terrenos áridos y con escasa vegetación de la región tienen una capacidad limitada para absorber el agua de lluvia, según el parque, que recomienda extremar la precaución entre julio y mediados de septiembre.

Considerado una de las grandes maravillas naturales del mundo, el Gran Cañón fue esculpido durante millones de años por la erosión del río Colorado sobre capas de arenisca roja y otras formaciones rocosas, creando una garganta de hasta 29 kilómetros de ancho y más de 1,6 kilómetros de profundidad.

El año pasado recibió cerca de cinco millones de visitantes.

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