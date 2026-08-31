Inundaciones en el Gran Cañón destruyen caminos y puentes mientras continúa la búsqueda de excursionistas

El NPS está solicitando información sobre más de 20 personas que podrían estar desaparecidas o no localizadas tras la inundación repentina del 29 de agosto en el Cañón Bright Angel y el área de Phantom Ranch.
Abastecimiento de agua afectado
La inundación dañó la Transcanyon Waterline, una infraestructura clave para el abastecimiento de agua del Parque Nacional del Gran Cañón, informó el NPS, que anunció restricciones en el consumo de agua en la zona más visitada del parque y la prohibición de hacer fuegos con leña o carbón.
"Las evaluaciones preliminares indican que aproximadamente el 40 % de la Línea de Agua Transcañón resultó dañada o destruida. El clima pronosticado puede afectar el momento y el ritmo de las operaciones", informó la cuenta del Parque en su cuenta en 𝕏.
Según el sitio web del parque, la tubería, de 20 kilómetros de longitud, transporta agua desde el manantial Roaring Springs, en el borde norte del cañón, hasta el borde sur, y es esencial para el suministro de agua potable y las labores de extinción de incendios.
La inundación también provocó "importantes daños a la infraestructura", con destrucción de puentes peatonales e impidiendo a los excursionistas cruzar el arroyo Bright Angel, añadió el organismo.
Cierre permanente del Parque Nacional
Los alojamientos dentro de la zona afectada permanecerán cerrados a partir del lunes.
"Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de los recursos hídricos", señaló el Servicio de Parques Nacionales.
La inundación repentina comenzó alrededor de las 14:30 locales del sábado 30 de agosto.