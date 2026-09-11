¿Dónde estaba Larry Silverstein el día del atentado?

Larry Silverstein no estaba en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Esa mañana tenía una cita con el dermatólogo que su esposa le había programado. Aunque intentó cancelarla para acudir al World Trade Center, ella insistió en que fuera.

“Mi esposa, Dios la bendiga, me había hecho una cita con el médico, y me acuerdo vistiéndome para ir al doctor y finalmente diciéndole a mi esposa: ‘Cariño, tengo tanto nuevo en el centro que tengo que cancelar esto, tengo que ir al centro.’ Y ella dijo: ‘No vas a cancelar esta cita, vas a ir al dermatólogo.’ Y, ya sabes, habiendo estado casado durante 46 años con la misma mujer, uno percibe a veces esa determinación en su voz, y dije: ‘Está bien, sí querida, iré’", contó en entrevista con el periodista Charlie Rose en 2003.

En las semanas anteriores, Silverstein acostumbraba comenzar su jornada con una reunión de desayuno a las 8:00 de la mañana en Windows on the World, el restaurante ubicado en la parte superior de la Torre Norte. Después bajaba para reunirse con sus nuevos inquilinos.

La cita médica cambió aquella rutina. Mientras estaba fuera del complejo, su esposa lo llamó para pedirle que encendiera la televisión. Silverstein vio el impacto del primer avión y, poco después, el del segundo. Los atentados comenzaron a las 8:46 horas.

Al recordar aquel momento en entrevista para la prensa estadounidense, el empresario explicó que fue el segundo impacto el que le permitió comprender la naturaleza del ataque: “Presencié esta circunstancia horrenda: primero vi el avión impactar la primera torre y luego el segundo avión. Por supuesto, con el segundo impacto quedó claro que esto era terrorismo”.

La empresa de Silverstein tenía oficinas temporales en el piso 88 de la Torre Norte y alrededor de 100 empleados se dirigían al trabajo aquella mañana. El empresario posteriormente aseguró que, si el avión hubiera impactado 15 minutos más tarde, su compañía habría quedado diezmada.

Aun así, cuatro de sus colaboradores murieron en los atentados.

¿Qué pasó con el seguro de las Torres Gemelas?

Cuando Larry Silverstein tomó el control de las Torres Gemelas, sus empresas también contrataron un seguro para proteger los edificios frente a daños y pérdidas por interrupción del negocio. La cobertura tenía un límite de alrededor de 3,500 millones de dólares por cada siniestro, según documentos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Después de los atentados surgió una disputa millonaria: Silverstein sostuvo que los dos aviones que impactaron las Torres Gemelas representaban dos siniestros diferentes, por lo que debía recibir el doble de la cobertura. Las aseguradoras argumentaron que se trataba de un solo evento.

La pelea terminó en los tribunales y se prolongó durante varios años. En 2007, Silverstein y las aseguradoras llegaron a un acuerdo que elevó los pagos totales por las reclamaciones relacionadas con el World Trade Center a aproximadamente 4,550 millones de dólares, según el recuento histórico del International Center for 9/11 Justice.

Pero Larry Silverstein no se quedó personalmente con esos 4,550 millones de dólares. El dinero correspondió a las entidades que tenían los derechos sobre los edificios y se utilizó para cubrir obligaciones financieras, pérdidas por la interrupción de los negocios.

La propia Autoridad Portuaria documentó que parte de los recursos del seguro se destinó a gastos de interrupción de negocios, renta y obligaciones financieras relacionadas con los edificios.

En otras palabras, el seguro terminó siendo una pieza fundamental para financiar las pérdidas y la reconstrucción tras el 11 de septiembre, pero no fue un pago personal de miles de millones de dólares a Silverstein.