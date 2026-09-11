El atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center , ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, marcó un parteaguas para Estados Unidos y para el mundo. El ataque transformó la geopolítica, las estrategias militares, el desarrollo tecnológico y, de manera especialmente profunda, los protocolos de seguridad.
Ese mismo día, otros dos aviones fueron utilizados en los atentados contra el Pentágono y un campo en Pensilvania. Sin embargo, las imágenes de los aviones impactando las Torres Gemelas y el posterior colapso de los edificios se convirtieron en el símbolo más poderoso de aquella jornada y tuvieron un impacto que trascendió las fronteras de Estados Unidos.
Pero ¿quién estaba al frente de las Torres Gemelas cuando fueron atacadas? ¿Por qué el empresario que acababa de asumir el control del complejo no se encontraba allí esa mañana? ¿Qué ocurrió con el seguro que protegía los inmuebles y cuánto dinero estaba en juego?
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¿Quién era el dueño de Las Torres Gemelas el 11 de septiembre?
El nombre clave de esta historia es Larry Silverstein, un empresario neoyorquino de origen judio. Aunque no era, en sentido estricto, el dueño de las Torres Gemelas ni del terreno donde se levantaban, apenas unas semanas antes de los atentados su empresa había conseguido el derecho de operar y explotar comercialmente buena parte del complejo World Trade Center mediante un arrendamiento por 99 años.
La propiedad del terreno y de los edificios correspondía a la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Silverstein, a través de sus empresas, obtuvo el control de las Torres Gemelas y de otros inmuebles del complejo para administrarlos y obtener ingresos por su explotación.
El acuerdo se concretó el 24 de julio de 2001, apenas 49 días antes de los atentados. Silverstein Properties y Westfield America pagaron alrededor de 3,200 millones de dólares por el arrendamiento de las Torres Gemelas y otros edificios del World Trade Center.
Para Silverstein era una operación inmobiliaria gigantesca, aunque no era su primera incursión en el mercado de Nueva York. El empresario ya controlaba el 7 World Trade Center, un edificio ubicado junto al complejo principal y que también formaba parte de sus negocios inmobiliarios.
El 11 de septiembre, el 7 World Trade Center no fue impactado directamente por un avión, pero sufrió graves daños como consecuencia del colapso de las Torres Gemelas y los incendios posteriores. Horas después, el edificio también se derrumbó.
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¿Dónde estaba Larry Silverstein el día del atentado?
Larry Silverstein no estaba en las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Esa mañana tenía una cita con el dermatólogo que su esposa le había programado. Aunque intentó cancelarla para acudir al World Trade Center, ella insistió en que fuera.
“Mi esposa, Dios la bendiga, me había hecho una cita con el médico, y me acuerdo vistiéndome para ir al doctor y finalmente diciéndole a mi esposa: ‘Cariño, tengo tanto nuevo en el centro que tengo que cancelar esto, tengo que ir al centro.’ Y ella dijo: ‘No vas a cancelar esta cita, vas a ir al dermatólogo.’ Y, ya sabes, habiendo estado casado durante 46 años con la misma mujer, uno percibe a veces esa determinación en su voz, y dije: ‘Está bien, sí querida, iré’", contó en entrevista con el periodista Charlie Rose en 2003.
En las semanas anteriores, Silverstein acostumbraba comenzar su jornada con una reunión de desayuno a las 8:00 de la mañana en Windows on the World, el restaurante ubicado en la parte superior de la Torre Norte. Después bajaba para reunirse con sus nuevos inquilinos.
La cita médica cambió aquella rutina. Mientras estaba fuera del complejo, su esposa lo llamó para pedirle que encendiera la televisión. Silverstein vio el impacto del primer avión y, poco después, el del segundo. Los atentados comenzaron a las 8:46 horas.
Al recordar aquel momento en entrevista para la prensa estadounidense, el empresario explicó que fue el segundo impacto el que le permitió comprender la naturaleza del ataque: “Presencié esta circunstancia horrenda: primero vi el avión impactar la primera torre y luego el segundo avión. Por supuesto, con el segundo impacto quedó claro que esto era terrorismo”.
La empresa de Silverstein tenía oficinas temporales en el piso 88 de la Torre Norte y alrededor de 100 empleados se dirigían al trabajo aquella mañana. El empresario posteriormente aseguró que, si el avión hubiera impactado 15 minutos más tarde, su compañía habría quedado diezmada.
Aun así, cuatro de sus colaboradores murieron en los atentados.
¿Qué pasó con el seguro de las Torres Gemelas?
Cuando Larry Silverstein tomó el control de las Torres Gemelas, sus empresas también contrataron un seguro para proteger los edificios frente a daños y pérdidas por interrupción del negocio. La cobertura tenía un límite de alrededor de 3,500 millones de dólares por cada siniestro, según documentos de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.
Después de los atentados surgió una disputa millonaria: Silverstein sostuvo que los dos aviones que impactaron las Torres Gemelas representaban dos siniestros diferentes, por lo que debía recibir el doble de la cobertura. Las aseguradoras argumentaron que se trataba de un solo evento.
La pelea terminó en los tribunales y se prolongó durante varios años. En 2007, Silverstein y las aseguradoras llegaron a un acuerdo que elevó los pagos totales por las reclamaciones relacionadas con el World Trade Center a aproximadamente 4,550 millones de dólares, según el recuento histórico del International Center for 9/11 Justice.
Pero Larry Silverstein no se quedó personalmente con esos 4,550 millones de dólares. El dinero correspondió a las entidades que tenían los derechos sobre los edificios y se utilizó para cubrir obligaciones financieras, pérdidas por la interrupción de los negocios.
La propia Autoridad Portuaria documentó que parte de los recursos del seguro se destinó a gastos de interrupción de negocios, renta y obligaciones financieras relacionadas con los edificios.
En otras palabras, el seguro terminó siendo una pieza fundamental para financiar las pérdidas y la reconstrucción tras el 11 de septiembre, pero no fue un pago personal de miles de millones de dólares a Silverstein.
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¿Por qué ya no reconstruyeron las Torres Gemelas?
Las Torres Gemelas no fueron reconstruidas porque el proyecto para recuperar el World Trade Center cambió de rumbo. En lugar de levantar nuevamente dos edificios idénticos, las autoridades decidieron crear un nuevo complejo que incluyera oficinas, transporte, espacios públicos y un memorial para las víctimas.
La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, propietaria del terreno, y la Lower Manhattan Development Corporation (LMDC) fueron las principales instituciones encargadas de coordinar la reconstrucción. En 2003 eligieron como base el proyecto del arquitecto Daniel Libeskind, que contemplaba un nuevo conjunto de edificios alrededor de un memorial.
Las huellas de las Torres Gemelas quedaron reservadas para el Memorial del 11 de Septiembre, por lo que los edificios originales no volvieron a levantarse en ese lugar. En su sitio surgió el nuevo World Trade Center, cuyo edificio principal es One World Trade Center.
Larry Silverstein, por su parte, no tomó solo la decisión. Como arrendatario del complejo, siguió involucrado en la reconstrucción y posteriormente desarrolló varias de las nuevas torres.
¿Qué ha sido de Larry Silverstein?
A 25 años de los atentados, Larry Silverstein, de 95 años, sigue al frente de Silverstein Properties como presidente, mientras su hija Lisa ocupa la dirección general de la empresa.
Su historia quedó ligada para siempre al World Trade Center. Tras los atentados, su compañía participó en la reconstrucción de 7, 3 y 4 World Trade Center y ahora desarrolla 2 World Trade Center, cuya construcción se reanudó en 2026. La torre tendrá 55 pisos y será la nueva sede global de American Express.
Así, Silverstein pasó de ser el empresario que acababa de arrendar las Torres Gemelas antes del 11 de septiembre a convertirse en uno de los protagonistas de la reconstrucción del complejo.
A sus 95 años, todavía acude a su oficina en 7 World Trade Center y observa cómo se levanta el último gran edificio del proyecto.