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Internacional

Trump no contempla salir del T-MEC y promete una excelente relación con México, pero golpea a Canadá

México recibe una señal favorable de Washington, mientras Canadá enfrenta nuevos reclamos durante la revisión del acuerdo comercial.
sáb 12 septiembre 2026 01:45 PM
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un acto especial durante su visita a la residencia del embajador estadounidense en Dublín, la capital de Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. Trump llegó a Irlanda el 12 de septiembre para una visita de dos días, haciendo una escala de unas horas en Dublín antes de dirigirse al oeste, a su complejo Trump International Golf Links, para asistir al Abierto de Irlanda.
Washington mantiene abierta la puerta a una relación estrecha con México mientras endurece sus reclamos comerciales contra Canadá. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Donald Trump volvió a poner sobre la mesa el futuro de la relación comercial de Estados Unidos con sus dos vecinos de Norteamérica. Durante una conferencia de prensa en Dublín, el presidente estadounidense fue cuestionado sobre el T-MEC y la posibilidad de que su gobierno tome una decisión que cambie el rumbo del acuerdo.

Su respuesta colocó a México y Canadá en escenarios distintos, mientras el tratado atraviesa un proceso de revisión en 2026.

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Trump no contempla abandonar el T-MEC

Cuestionado sobre si Washington considera retirarse del tratado, Trump respondió que no. El mandatario dijo que se lleva bien con México y aseguró que ambos países pueden mantener una “excelente relación”.

La declaración coloca al acuerdo trilateral fuera de una ruptura inmediata con Washington. El T-MEC está vigente desde 2020 y su revisión durante 2026 mantiene bajo atención las condiciones comerciales entre los tres países.

Canadá recibe una advertencia distinta

Después de hablar sobre México, Trump dirigió sus críticas hacia Ottawa. Aunque reconoció que Estados Unidos tiene una buena relación con Canadá, afirmó que el gobierno canadiense quiere alcanzar un acuerdo con Washington “desesperadamente”.

El presidente estadounidense también acusó a Canadá de haberse aprovechado de Estados Unidos durante 50 años y sostuvo que los agricultores de su país han sido perjudicados por esa relación comercial.

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La presión se concentra ahora en Ottawa

Las declaraciones de Trump dejan una diferencia clara entre sus mensajes hacia los dos socios del acuerdo. México recibió una señal de continuidad en la relación comercial, mientras Canadá quedó en el centro de sus reclamos por las condiciones que, según el mandatario, han afectado a Estados Unidos.

La revisión del T-MEC será el escenario en el que esas posiciones tendrán que trasladarse a la negociación entre los tres países. Por ahora, Trump descarta abandonar el tratado, pero mantiene abierto el conflicto comercial con Canadá.

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