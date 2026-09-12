Trump no contempla salir del T-MEC y promete una excelente relación con México, pero golpea a Canadá

Trump no contempla abandonar el T-MEC

Cuestionado sobre si Washington considera retirarse del tratado, Trump respondió que no. El mandatario dijo que se lleva bien con México y aseguró que ambos países pueden mantener una “excelente relación”.

La declaración coloca al acuerdo trilateral fuera de una ruptura inmediata con Washington. El T-MEC está vigente desde 2020 y su revisión durante 2026 mantiene bajo atención las condiciones comerciales entre los tres países.



Trump: "Canada wants to make a deal very badly just like Iran wants to make a deal very badly. I hope Canada appreciates being in the same sentence with Iran." pic.twitter.com/rZ41z3149J — Aaron Rupar (@atrupar) September 12, 2026

Canadá recibe una advertencia distinta

Después de hablar sobre México, Trump dirigió sus críticas hacia Ottawa. Aunque reconoció que Estados Unidos tiene una buena relación con Canadá, afirmó que el gobierno canadiense quiere alcanzar un acuerdo con Washington “desesperadamente”.

El presidente estadounidense también acusó a Canadá de haberse aprovechado de Estados Unidos durante 50 años y sostuvo que los agricultores de su país han sido perjudicados por esa relación comercial.

La presión se concentra ahora en Ottawa

Las declaraciones de Trump dejan una diferencia clara entre sus mensajes hacia los dos socios del acuerdo. México recibió una señal de continuidad en la relación comercial, mientras Canadá quedó en el centro de sus reclamos por las condiciones que, según el mandatario, han afectado a Estados Unidos.

La revisión del T-MEC será el escenario en el que esas posiciones tendrán que trasladarse a la negociación entre los tres países. Por ahora, Trump descarta abandonar el tratado, pero mantiene abierto el conflicto comercial con Canadá.

