Trump quiere borrar a México de otro nombre y ahora propone llamar Nueva América a Nuevo México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear un cambio de nombre para un territorio, esta vez con una propuesta que involucra a Nuevo México, uno de los estados del suroeste del país.

Trump sugirió el domingo que el estado podría llamarse "Nueva América", una idea que fue rechazada de inmediato por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham.

"Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA", escribió Trump en redes sociales.

"Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. Guau, ¡me encanta!", añadió el mandatario.

La Casa Blanca también volvió a publicar una imagen en la que la palabra "México" aparecía tachada en el nombre del estado y sustituida por "América".