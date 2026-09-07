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Trump quiere borrar a México de otro nombre y ahora propone llamar Nueva América a Nuevo México

La propuesta se suma a otros cambios impulsados por Trump, incluido el del Golfo de México, mientras mantiene disputas comerciales y políticas con sus vecinos.
lun 07 septiembre 2026 09:41 AM
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Trump cambia de estrategia con Irán y va por una "guerra económica"
Trump propuso cambiar el nombre de Nuevo México a "Nueva América". (Kevin Dietsch/Getty Images)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a plantear un cambio de nombre para un territorio, esta vez con una propuesta que involucra a Nuevo México, uno de los estados del suroeste del país.

Trump sugirió el domingo que el estado podría llamarse "Nueva América", una idea que fue rechazada de inmediato por la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham.

"Muchas personas sugirieron cambiar el nombre de Nuevo México… a NUEVA AMÉRICA", escribió Trump en redes sociales.

"Mucho más prestigioso y hermoso para la gente de ese estado potencialmente increíble. Guau, ¡me encanta!", añadió el mandatario.

La Casa Blanca también volvió a publicar una imagen en la que la palabra "México" aparecía tachada en el nombre del estado y sustituida por "América".

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Gobernadora de Nuevo México rechaza la propuesta de Trump

La gobernadora Michelle Lujan Grisham respondió que el nombre del estado no está sujeto a discusión.

En declaraciones a Fox News, afirmó que "no está en discusión: es nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos".

La gobernadora también acusó a Trump de intentar desviar la atención de otros problemas que enfrenta el país, entre ellos el aumento de los precios de la gasolina.

La propuesta tampoco parece haber surgido de un proceso formal. Algunos medios estadounidenses señalaron que la idea comenzó como una broma en internet antes de que Trump la retomara públicamente.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una ceremonia de firma de proclamación en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 11 de junio de 2026 en Washington, DC.
Donald Trump ha impulsado diversos cambios de nombres geográficos durante su segundo mandato. (FOTO: Alex Wong/Getty Images)

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Trump y su impulso por cambiar nombres

La propuesta sobre Nuevo México llega después de que Trump impulsara otros cambios de nombres geográficos durante su segundo mandato.

En su primer día de regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ordenó cambiar oficialmente el nombre del golfo de México a "golfo de América" para efectos del gobierno estadounidense. La medida fue rechazada por México.

Más recientemente, Trump firmó una orden para que el lago Ontario fuera denominado "lago América" en Estados Unidos, en medio de las tensiones comerciales con Canadá. El gobierno canadiense también rechazó el intento de modificar el nombre.

La semana pasada, el mandatario incluso planteó cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por "estrecho Trump", mientras continúa el conflicto con Irán. Horas después, Trump dio a entender que la propuesta no debía tomarse literalmente.

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¿Por qué Nuevo México se llama así?

El nombre de Nuevo México tiene raíces anteriores a la creación de Estados Unidos.

La denominación proviene del periodo de exploración y colonización española en Norteamérica y está vinculada al nombre de México, que originalmente hacía referencia a la región y posteriormente al país independiente.

Nuevo México se incorporó como estado de Estados Unidos en 1912, pero conservó el nombre que ya utilizaba mucho antes de formar parte de la Unión.

Por ello, la propuesta de Trump no solo implica cambiar el nombre de un estado, sino modificar una denominación con siglos de historia.

Por ahora, la idea de llamar "Nueva América" a Nuevo México no forma parte de ningún cambio oficial. La propuesta de Trump fue planteada en redes sociales y encontró una respuesta inmediata de las autoridades estatales.

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