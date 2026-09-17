Esta es la razón por la que tus pedidos de Amazon, Temu y Shein siempre pasan por Cuautitlán Izcalli

Si alguna vez has seguido el recorrido de un pedido por internet y has visto que el paquete llega a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, no es una casualidad.
Al norte de la Ciudad de México se encuentra uno de los corredores logísticos más importantes del país, donde se concentran centros de distribución, almacenes, empresas de paquetería y operadores que ayudan a mover mercancías hacia millones de consumidores.
Publicidad
La zona se ha convertido en una pieza clave para el crecimiento del comercio electrónico, el corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán (CTT) concentraba 76% del inventario logístico de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México al primer trimestre de 2025, de acuerdo con CBRE , empresa de servicios e inversiones de bienes raíces.
En ese periodo, el corredor registró 198,000 metros cuadrados de absorción bruta, equivalentes a 65% de la actividad reportada en la Ciudad de México.
Por eso, cuando un paquete comprado por internet aparece en Cuautitlán Izcalli, no necesariamente significa que ahí esté la empresa que lo vendió. Puede tratarse de una parada dentro de la cadena logística.
Cuautitlán Izcalli no nació como una ciudad alrededor de los almacenes, el municipio fue creado en 1973 como una zona para absorber parte del crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Con esto se buscaba crear un gran centro de población relativamente autónomo y aprovechar una ubicación considerada favorable.
Desde su origen, la infraestructura carretera fue parte importante de su desarrollo, la autopista México-Querétaro atraviesa el municipio de norte a sur y se convirtió en una de sus conexiones más importantes. De acuerdo, al gobierno del estado, señalan que la vialidad divide al municipio y que la zona industrial se desarrolló hacia el oriente.
Con el paso de las décadas, la ubicación comenzó a atraer instalaciones industriales y logísticas. Hoy el municipio forma parte de un corredor que se extiende hacia Tultitlán y Tepotzotlán y que concentra una gran cantidad de naves industriales y centros de distribución.
El listado de parques industriales del Estado de México incluye en Cuautitlán Izcalli instalaciones como CPA Logistic Center San Martín Obispo, Prologis Encino Logistic Center, Prologis Izcalli, Parque Industrial Cuautitlán y el Parque Industrial Microindustrial Cuautitlán Izcalli, entre otros.
La infraestructura que está detrás de los paquetes
Una de las razones por las que esta zona resulta atractiva para la logística es su conexión con diferentes vías de comunicación. Entre ellas:
- Autopista México-Querétaro
- La Chamapa-Lechería
- El Circuito Exterior Mexiquense
- Otras vialidades permiten conectar los centros de distribución con la Ciudad de México, el norte del país y otras regiones.
Publicidad
¿Qué compañías están en Cuautitlán Izcalli?
La importancia de la zona también se refleja en las empresas que han instalado operaciones ahí. El propio gobierno municipal identifica entre las compañías establecidas en Cuautitlán Izcalli a Amazon, DHL y Mercado Libre, además de otras empresas industriales.
Amazon, por ejemplo, registra un centro logístico MEX1 en Cuautitlán Izcalli, ubicado en el Parque Industrial Tres Ríos, sobre la carretera México-Querétaro.
DHL también tiene una operación de gran escala en el municipio, su Ground Hub JJC, ubicado en el Parque Industrial Tres Ríos, comenzó operaciones en 2012 y fue descrito como uno de los centros más importantes de la compañía en América Latina.
Mercado Libre acaba de ampliar todavía más el corredor
Uno de los proyectos más recientes muestra hasta qué punto ha crecido la infraestructura logística de Cuautitlán Izcalli.
En enero , Mercado Libre inauguró un nuevo Centro de Cross Dock en el municipio, con una instalación de 80,000 metros cuadrados y capacidad para procesar hasta 600,000 paquetes diarios, de acuerdo con información difundida por el gobierno municipal.
El proyecto forma parte de una inversión de 657 millones de dólares realizada por Mercado Libre durante 2025 en el Estado de México, en el que se incorpora automatización, inteligencia artificial y otras tecnologías para procesar mercancía.
El gobierno de Cuautitlán Izcalli señala que los centros logísticos de última generación instalados en el municipio superan en conjunto los 166,000 metros cuadrados de infraestructura moderna.
¿Qué pasa con Temu y SHEIN?
El crecimiento de las plataformas de comercio electrónico internacionales también ha generado demanda por espacios de almacenamiento y distribución en México.
Publicidad
En el caso de SHEIN, existen operaciones relacionadas con almacenes en Cuautitlán, en este año se publicaron vacantes de la empresa para puestos en operaciones de almacén y compras para infraestructura de warehouse en Cuautitlán Izcalli, además de referencias a un CEDIS de SHEIN en CPA Cuautitlán.
En el caso de Temu, la plataforma funciona con un modelo logístico en el que no necesariamente presta directamente todos los servicios de transporte. La propia compañía explica a sus vendedores que ofrece soluciones logísticas integradas y algunas utilizan corredores como el de Cuautitlán.