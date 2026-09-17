Esta es la razón por la que tus pedidos de Amazon, Temu y Shein siempre pasan por Cuautitlán Izcalli

La zona se ha convertido en una pieza clave para el crecimiento del comercio electrónico, el corredor Cuautitlán-Tultitlán-Tepotzotlán (CTT) concentraba 76% del inventario logístico de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México al primer trimestre de 2025, de acuerdo con CBRE , empresa de servicios e inversiones de bienes raíces.

En ese periodo, el corredor registró 198,000 metros cuadrados de absorción bruta, equivalentes a 65% de la actividad reportada en la Ciudad de México.

Por eso, cuando un paquete comprado por internet aparece en Cuautitlán Izcalli, no necesariamente significa que ahí esté la empresa que lo vendió. Puede tratarse de una parada dentro de la cadena logística.





Un municipio diseñado para crecer

Cuautitlán Izcalli no nació como una ciudad alrededor de los almacenes, el municipio fue creado en 1973 como una zona para absorber parte del crecimiento de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Con esto se buscaba crear un gran centro de población relativamente autónomo y aprovechar una ubicación considerada favorable.

Desde su origen, la infraestructura carretera fue parte importante de su desarrollo, la autopista México-Querétaro atraviesa el municipio de norte a sur y se convirtió en una de sus conexiones más importantes. De acuerdo, al gobierno del estado, señalan que la vialidad divide al municipio y que la zona industrial se desarrolló hacia el oriente.

Con el paso de las décadas, la ubicación comenzó a atraer instalaciones industriales y logísticas. Hoy el municipio forma parte de un corredor que se extiende hacia Tultitlán y Tepotzotlán y que concentra una gran cantidad de naves industriales y centros de distribución.

El listado de parques industriales del Estado de México incluye en Cuautitlán Izcalli instalaciones como CPA Logistic Center San Martín Obispo, Prologis Encino Logistic Center, Prologis Izcalli, Parque Industrial Cuautitlán y el Parque Industrial Microindustrial Cuautitlán Izcalli, entre otros.

Cuautitlán Izcalli forma parte de uno de los principales corredores logísticos del Valle de México. (Jesús Almazán Rodríguez)





La infraestructura que está detrás de los paquetes

Una de las razones por las que esta zona resulta atractiva para la logística es su conexión con diferentes vías de comunicación. Entre ellas:

- Autopista México-Querétaro

- La Chamapa-Lechería

- El Circuito Exterior Mexiquense

- Otras vialidades permiten conectar los centros de distribución con la Ciudad de México, el norte del país y otras regiones.