El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que Washington alcanzó un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el territorio ártico, después de meses de tensiones en las que incluso llegó a plantear la posibilidad de tomar la isla por la fuerza.
Trump anuncia acuerdo por Groenlandia: “otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad”
Trump presentó el acuerdo como una solución definitiva a las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. En un mensaje publicado este viernes, aseguró que el pacto concede a su país “control permanente” sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia.
También afirmó que Estados Unidos tendrá para siempre la capacidad de hacer lo necesario para garantizar la seguridad y defensa de Groenlandia y de su propio territorio.
Además, sostuvo que ningún adversario estadounidense podrá establecer una base, mantener una presencia militar o realizar determinadas inversiones sensibles en Groenlandia sin la autorización expresa y por escrito de Washington.
Trump dijo que el acuerdo no tendrá costo para Estados Unidos y que su gobierno comenzará inmediatamente el proceso para desarrollar una “gran presencia militar” en una zona apropiada de Groenlandia.
“Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un Acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras preocupaciones”, escribió el mandatario en la red social Truth.
Dinamarca reconoce acuerdo con Trump, pero aún no se concreta
Sin embargo, la descripción de Copenhague es más cautelosa. La oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, informó que Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos esperan firmar la próxima semana un acuerdo para fortalecer la seguridad en la región ártica y del Atlántico Norte.
La firma está prevista durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una vez firmado, el acuerdo deberá someterse a los procedimientos parlamentarios necesarios para entrar en vigor.
Frederiksen destacó además que el entendimiento reconoce la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.
El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, señaló que el acuerdo reconoce los intereses de la isla y su lugar dentro de la cooperación internacional.
¿Qué obtendría Estados Unidos?
El mensaje de Trump plantea un alcance amplio para el pacto.
El mandatario aseguró que Estados Unidos podrá actuar permanentemente en Groenlandia para proteger y defender la seguridad del territorio y de su propio país. También afirmó que Washington tendrá capacidad para impedir que adversarios establezcan bases o mantengan presencia militar en la isla sin su autorización.
A esto se suma la intención de ampliar la presencia militar estadounidense. Trump dijo que el proceso comenzará de inmediato y que Washington trabajará con los habitantes de Groenlandia en el desarrollo y construcción de esa infraestructura.
El presidente calificó el pacto como un acuerdo de “vida infinita”, al asegurar que no tendrá una fecha de finalización.
Sin embargo, el comunicado danés difundido hasta ahora no detalla públicamente todos esos elementos ni utiliza la misma descripción de “control permanente” empleada por Trump.
Groenlandia sigue siendo territorio danés
El punto resulta especialmente relevante después de meses de presión de Trump para que Estados Unidos adquiriera Groenlandia.
El mandatario ha argumentado que la isla es fundamental para la seguridad estadounidense por su posición estratégica en el Ártico y llegó a negarse a descartar el uso de la fuerza para conseguirla, pese a que Dinamarca es miembro de la OTAN.
El acuerdo anunciado este viernes cambia el escenario: en lugar de plantear públicamente una adquisición territorial, Washington avanza hacia un esquema de mayor presencia y capacidad militar.
Por ahora, sin embargo, Groenlandia no pasa a formar parte de Estados Unidos. Dinamarca sostiene que el futuro acuerdo reconoce su soberanía y la integridad territorial del Reino, además del derecho de los groenlandeses a la autodeterminación.
Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca desde 1953, cuando dejó de ser una colonia y pasó a integrarse formalmente al Reino. Actualmente tiene un amplio autogobierno, pero Dinamarca mantiene competencias como la defensa y la política exterior.
El acuerdo con EU todavía no entra en vigor
Los tres gobiernos esperan firmar el pacto la próxima semana en el marco de la Asamblea General de la ONU. Después deberán cumplirse los procedimientos parlamentarios correspondientes.
Por ahora existen dos descripciones del alcance del entendimiento: Trump habla de control permanente sobre la seguridad, capacidad de acción indefinida y una nueva gran presencia militar; Dinamarca habla de un acuerdo de seguridad que preserva la soberanía del Reino y el derecho de autodeterminación de Groenlandia.
De esta manera, el texto definitivo será el que permita conocer con precisión qué facultades tendrá Estados Unidos y cómo se aplicará el nuevo acuerdo.