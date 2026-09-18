Trump anuncia acuerdo por Groenlandia: “otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad”

Trump presentó el acuerdo como una solución definitiva a las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. En un mensaje publicado este viernes, aseguró que el pacto concede a su país “control permanente” sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia.

También afirmó que Estados Unidos tendrá para siempre la capacidad de hacer lo necesario para garantizar la seguridad y defensa de Groenlandia y de su propio territorio.

Además, sostuvo que ningún adversario estadounidense podrá establecer una base, mantener una presencia militar o realizar determinadas inversiones sensibles en Groenlandia sin la autorización expresa y por escrito de Washington.

Trump dijo que el acuerdo no tendrá costo para Estados Unidos y que su gobierno comenzará inmediatamente el proceso para desarrollar una “gran presencia militar” en una zona apropiada de Groenlandia.

“Me complace anunciar que Estados Unidos ha firmado un Acuerdo con el Reino de Dinamarca y Groenlandia que otorga a Estados Unidos el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia, abordando por completo todas nuestras preocupaciones”, escribió el mandatario en la red social Truth.