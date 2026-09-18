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Tim Hortons reta a Starbucks con tazas de Halloween y se adelanta al vaso de Snoopy

Tim Hortons se adelantó a Starbucks con sus tazas de Halloween, mientras ambas cadenas convierten la escasez y los coleccionables en una estrategia para disputar visitas y consumo en sus cafeterías.
vie 18 septiembre 2026 06:04 PM
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Coleccionables de Halloween de Tim Hortons y colección de Snoopy de Starbucks en México.
Tim Hortons y Starbucks recurren a ediciones limitadas de Halloween para atraer consumidores, aunque cada cadena utiliza una estrategia distinta. (Imagen generada con IA a partir de materiales de Tim Hortons y Starbucks.)

Tim Hortons se adelantó a Starbucks en la temporada de Halloween. La cadena lanzó una colección de tazas cuatro días antes de que su rival comience a vender sus nuevos artículos de Snoopy en México.

Sin embargo, la competencia no se limita a los diseños, pues ambas marcas están utilizando los coleccionables de edición limitada para atraer consumidores a sus cafeterías, pero con estrategias distintas.

Tim Hortons comenzó la venta de Hallowtims el 17 de septiembre. El paquete incluye tres tazas con diseños de Halloween por 549 pesos y está disponible exclusivamente mediante Tims App, hasta agotar existencias.

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La exclusividad dentro de la aplicación añade otro componente a la estrategia. El consumidor no solo compra un artículo de temporada, también debe utilizar el canal digital de la cadena para conseguirlo.

Starbucks, en cambio, iniciará su lanzamiento el 21 de septiembre. La compañía distribuirá 190,000 piezas de su colección con Peanuts y dividirá la venta en cuatro fechas, a fin de administrar la demanda después de que en 2025 vendiera 90% de los artículos disponibles durante el primer día.

La cadena de la sirena empezará cuatro días después con la venta de su colección inspirada en Snoopy y en el 60 aniversario de It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown.

Diego Recalde, director de Marketing de Starbucks México, reveló en entrevista con Expansión que se distribuirán 190,000 piezas y se dividirá los lanzamientos entre el 21, 24 y 28 de septiembre y el 2 de octubre.

La mecánica pretende llevar el coleccionable hacia el consumo en cafetería, ya que para adquirir una pieza será necesario comprar una bebida Venti preparada en barra.

Los coleccionables impulsan el tráfico

Recalde explicó que este tipo de colaboraciones ofrece nuevas razones para visitar las tiendas. La compañía observa indicadores como transacciones, rentabilidad y Brand Power para evaluar el desempeño de sus iniciativas comerciales.

Los lanzamientos limitados también explotan un comportamiento que Starbucks ya había identificado entre sus consumidores. En entrevista con Expansión en noviembre de 2025, Recalde señaló que productos como el oso Bearista mostraban el interés por lo visual y coleccionable , además de su capacidad para generar conversación y agotar inventarios.

En ese sentido, la colección de Snoopy es una apuesta con la que Starbucks enfrenta el reto de recuperar crecimiento en sus establecimientos existentes, ya que sus ventas comparables en México disminuyeron 2% durante el segundo trimestre de 2026, después de haber aumentado 3.8% en el mismo periodo del año anterior, según su reporte financiero.

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Tim Hortons, mientras tanto, ha ampliado su presencia desde su llegada al país en 2017 y forma parte de las cadenas que aumentan la competencia dentro de un mercado que durante años estuvo dominado por Starbucks.

La compañía ya había recurrido a otras herramientas de mercadotecnia para incrementar su exposición. Lucía López Sarre, entonces Chief Marketing & Innovation Officer de Tim Hortons México, explicó a Expansión en 2023 que la cadena buscaba construir vínculos con los consumidores más allá del café y utilizaba patrocinios y otras activaciones para acompañar su expansión.

Ahora, Hallowtims incorpora el coleccionable a esa estrategia, aunque con una fórmula distinta a la de su competidor. Tim Hortons concentra tres diseños en un paquete de 549 pesos y condiciona el acceso a su aplicación, mientras Starbucks escalona 190,000 artículos durante cuatro fechas y vincula su compra con el consumo de una bebida.

La diferencia entre ambas mecánicas muestra cómo el vaso o la taza dejaron de funcionar únicamente como mercancía adicional. Ahora la disponibilidad limitada puede convertirlos en un incentivo para abrir una aplicación, acudir a una cafetería o comprar una bebida, mientras las cadenas compiten por transformar el interés generado por Halloween en tráfico y ventas.

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