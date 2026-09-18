La exclusividad dentro de la aplicación añade otro componente a la estrategia. El consumidor no solo compra un artículo de temporada, también debe utilizar el canal digital de la cadena para conseguirlo.

Starbucks, en cambio, iniciará su lanzamiento el 21 de septiembre. La compañía distribuirá 190,000 piezas de su colección con Peanuts y dividirá la venta en cuatro fechas, a fin de administrar la demanda después de que en 2025 vendiera 90% de los artículos disponibles durante el primer día.

La cadena de la sirena empezará cuatro días después con la venta de su colección inspirada en Snoopy y en el 60 aniversario de It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown.

Diego Recalde, director de Marketing de Starbucks México, reveló en entrevista con Expansión que se distribuirán 190,000 piezas y se dividirá los lanzamientos entre el 21, 24 y 28 de septiembre y el 2 de octubre.

La mecánica pretende llevar el coleccionable hacia el consumo en cafetería, ya que para adquirir una pieza será necesario comprar una bebida Venti preparada en barra.

Los coleccionables impulsan el tráfico

Recalde explicó que este tipo de colaboraciones ofrece nuevas razones para visitar las tiendas. La compañía observa indicadores como transacciones, rentabilidad y Brand Power para evaluar el desempeño de sus iniciativas comerciales.

Los lanzamientos limitados también explotan un comportamiento que Starbucks ya había identificado entre sus consumidores. En entrevista con Expansión en noviembre de 2025, Recalde señaló que productos como el oso Bearista mostraban el interés por lo visual y coleccionable , además de su capacidad para generar conversación y agotar inventarios.

En ese sentido, la colección de Snoopy es una apuesta con la que Starbucks enfrenta el reto de recuperar crecimiento en sus establecimientos existentes, ya que sus ventas comparables en México disminuyeron 2% durante el segundo trimestre de 2026, después de haber aumentado 3.8% en el mismo periodo del año anterior, según su reporte financiero.