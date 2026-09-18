Rusia confisca Nestlé y deja sus marcas bajo control ruso; ¿qué pasará con Nescafé y KitKat?

Rusia puso bajo administración externa temporal las operaciones de Nestlé en el país, en una medida que también alcanza a Auchan, Lemana Pro —la antigua Leroy Merlin— y empresas vinculadas con FM Logistic.
El decreto fue firmado por el presidente Vladimir Putin y transfiere los activos rusos de estas compañías a L.E.V. Management, una empresa rusa encargada de administrar temporalmente sus operaciones. La decisión se suma a una serie de intervenciones contra compañías occidentales que permanecieron en Rusia después del inicio de la guerra en Ucrania.
La decisión de Moscú no significa, por ahora, que las marcas de Nestlé hayan desaparecido del mercado ruso.
El decreto coloca a Nestlé Russia bajo una figura de administración externa temporal. Esto significa que la operación local queda bajo el control de una entidad rusa mientras se define el futuro de los activos.
Nestlé lleva décadas operando en Rusia. Antes de la invasión de Ucrania en 2022, el país representaba una mayor proporción de sus ventas globales. La compañía redujo posteriormente su actividad y concentró su producción en productos considerados esenciales.
Reuters reportó que Nestlé mantiene seis fábricas y alrededor de 7,000 empleados en Rusia. La compañía continuó produciendo alimentos básicos incluso después de reducir parte de su oferta comercial.
El impacto financiero para el grupo suizo, sin embargo, sería limitado en términos globales. De acuerdo con el análisis citado por AFP, Rusia representa poco más de 1% de las ventas mundiales de Nestlé, frente a cerca de 2% antes de la guerra.
¿Qué pasará con Nescafé, KitKat y las demás marcas?
La administración externa no implica que Nescafé, KitKat u otras marcas de Nestlé vayan a desaparecer automáticamente de Rusia.
El decreto afecta a la operación empresarial de Nestlé en territorio ruso, no constituye por sí mismo un anuncio de retiro de cada una de sus marcas. La continuidad de productos, fábricas y empleos dependerá de cómo se gestione la filial y de las decisiones que adopten las autoridades rusas y Nestlé.
La propia compañía señaló que está evaluando sus opciones y que busca garantizar la continuidad de las operaciones.
La incertidumbre está en el siguiente paso. Rusia ha utilizado en los últimos años mecanismos de administración temporal que, en algunos casos, terminaron con la venta de activos occidentales a compradores rusos.
Auchan y Leroy Merlin también quedan bajo control ruso
Nestlé no es la única multinacional afectada.
El decreto también incluye las operaciones rusas de Auchan, una de las principales cadenas de supermercados del país, así como Le Monlid, la compañía que opera la antigua Leroy Merlin bajo el nombre de Lemana Pro. Las filiales rusas de FM Logistic también aparecen entre los activos incluidos.
Auchan cuenta con una presencia particularmente importante en Rusia. La compañía mantiene cientos de establecimientos y decenas de miles de empleados en el país, por lo que el cambio de administración afecta a una operación mucho mayor que una simple participación corporativa.
La filial rusa de Auchan informó que pidió aclaraciones a las autoridades sobre el decreto.
¿Quién es L.E.V. Management?
Los activos de las empresas afectadas fueron transferidos para su administración temporal a L.E.V. Management, una compañía rusa poco conocida fuera del país.
Agencias internacionales la identifican como una firma registrada en Moscú que fue designada como administradora temporal de los negocios. Otros reportes señalan que la empresa fue creada recientemente y que existen vínculos con funcionarios rusos, aunque los detalles sobre su propiedad no son completamente públicos.
La transferencia permite a Moscú intervenir directamente en la gestión de los negocios sin que eso implique necesariamente que las empresas extranjeras hayan dejado de existir jurídicamente.
Rusia ya había intervenido activos de empresas extranjeras
El caso de Nestlé forma parte de una estrategia que Rusia comenzó a utilizar con mayor intensidad después de la invasión de Ucrania.
Las compañías occidentales que decidieron abandonar Rusia se encontraron con mayores obstáculos para vender sus activos. Moscú estableció mecanismos que permiten imponer administraciones externas y, en determinados casos, facilitar la transferencia de negocios a propietarios rusos.
Uno de los antecedentes más conocidos ocurrió en 2023, cuando Rusia tomó el control de las operaciones locales de Danone. Posteriormente, el negocio fue vendido a un empresario relacionado con Ramzán Kadírov, líder de Chechenia.
También se han producido intervenciones sobre activos de otras compañías occidentales, como Carlsberg y Fortum, dentro de un proceso que ha elevado el riesgo para las multinacionales que mantienen operaciones en Rusia.