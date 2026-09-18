Rusia confisca Nestlé y deja sus marcas bajo control ruso; ¿qué pasará con Nescafé y KitKat?

¿Qué pasó con los negocios de Nestlé en Rusia?

La decisión de Moscú no significa, por ahora, que las marcas de Nestlé hayan desaparecido del mercado ruso.

El decreto coloca a Nestlé Russia bajo una figura de administración externa temporal. Esto significa que la operación local queda bajo el control de una entidad rusa mientras se define el futuro de los activos.

Nestlé lleva décadas operando en Rusia. Antes de la invasión de Ucrania en 2022, el país representaba una mayor proporción de sus ventas globales. La compañía redujo posteriormente su actividad y concentró su producción en productos considerados esenciales.

Reuters reportó que Nestlé mantiene seis fábricas y alrededor de 7,000 empleados en Rusia. La compañía continuó produciendo alimentos básicos incluso después de reducir parte de su oferta comercial.

El impacto financiero para el grupo suizo, sin embargo, sería limitado en términos globales. De acuerdo con el análisis citado por AFP, Rusia representa poco más de 1% de las ventas mundiales de Nestlé, frente a cerca de 2% antes de la guerra.

Nestlé quedó bajo administración externa temporal en Rusia tras un decreto firmado por Vladimir Putin. (Denis Balibouse/Reuters)





¿Qué pasará con Nescafé, KitKat y las demás marcas?

La administración externa no implica que Nescafé, KitKat u otras marcas de Nestlé vayan a desaparecer automáticamente de Rusia.

El decreto afecta a la operación empresarial de Nestlé en territorio ruso, no constituye por sí mismo un anuncio de retiro de cada una de sus marcas. La continuidad de productos, fábricas y empleos dependerá de cómo se gestione la filial y de las decisiones que adopten las autoridades rusas y Nestlé.

La propia compañía señaló que está evaluando sus opciones y que busca garantizar la continuidad de las operaciones.

La incertidumbre está en el siguiente paso. Rusia ha utilizado en los últimos años mecanismos de administración temporal que, en algunos casos, terminaron con la venta de activos occidentales a compradores rusos.