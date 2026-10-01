Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Christa Pike recibió dos inyecciones letales, sobrevivió y su fallida ejecución reavivó el debate sobre la pena

La ejecución de Christa Pike fracasó después de que sobreviviera a dos inyecciones letales en una prisión de Tennessee; el caso ha reavivado el debate sobre la pena de muerte.
jue 01 octubre 2026 01:41 PM
Añadir Expansión en Google
Christa Pike, condenada por asesinato en Tennessee, sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada el 1 de octubre de 2026. La ejecución había sido autorizada por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de una compañera de clase ocurrido en 1995. (AFP)

Todo estaba preparado para que Christa Pike se convirtiera en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. La Corte Suprema de Estados Unidos había dado luz verde al procedimiento, los funcionarios penitenciarios tenían listo el protocolo y los testigos habían ingresado a la sala de ejecuciones.

Pero Pike no murió. La mujer, de 50 años, recibió dos inyecciones de pentobarbital y sobrevivió al procedimiento. Después de varios minutos, continuaba respirando y, de acuerdo con los periodistas que presenciaron la ejecución, llegó a roncar de manera audible. Finalmente fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión.

Sus abogados dijeron este jueves que desconocían su estado de salud. El procedimiento ocurrió la noche del miércoles en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville, después de que la Corte Suprema rechazara una solicitud de la defensa para detener la ejecución.

Pike debía morir por una condena que arrastra desde 1995, cuando tenía 18 años y fue declarada culpable del asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años en un campamento de formación profesional para jóvenes.

La ejecución terminó convirtiéndose en un nuevo problema para Tennessee, un estado que apenas unos meses antes había tenido que suspender otro procedimiento por dificultades para administrar una inyección letal.

Publicidad

¿Qué ocurrió durante la ejecución de Christa Pike en Tennessee?

Pike recibió dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado para la inyección letal. Sin embargo, el procedimiento no produjo su muerte.

Los periodistas presentes en la sala reportaron que la mujer se movió en algunos momentos y se quejó de dolor en un brazo después de la inyección. Cuando los funcionarios penitenciarios terminaron por retirar a los testigos, Pike continuaba respirando.

Uno de los periodistas describió posteriormente que, hasta el momento en que abandonaron el área, todo indicaba que seguía con vida.

El Departamento de Corrección de Tennessee confirmó que Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión, aunque no explicó qué ocurrió con las dos dosis administradas ni por qué el procedimiento no consiguió provocar su muerte.

La dependencia sostuvo que había seguido "cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado".

La defensa de Pike, sin embargo, afirmó que el resultado estuvo relacionado con varios de los problemas que había advertido antes del procedimiento: dificultades para acceder a las venas, venas dañadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia.

"Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal", afirmó el equipo de abogados.

Robin Maher, directora del Death Penalty Information Center, dijo al New York Times que no existe un precedente comparable en la era moderna.


Tennessee suspende otra ejecución

El caso de Pike no es el primer problema reciente de Tennessee con una ejecución mediante inyección letal.

En mayo, las autoridades tuvieron que suspender el procedimiento contra Tony Carruthers porque el personal médico no logró encontrar una vena para administrarle la sustancia.

Después del episodio con Pike, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente de lo ocurrido y anunció que otra ejecución prevista para este año no se realizará.

La decisión afecta, en aparente referencia, al procedimiento contra Gary Wayne Sutton, programado para el 3 de diciembre.

El caso de Pike deja así algo más que una ejecución fallida: el estado tendrá que revisar un protocolo que ya había presentado problemas meses atrás.

Publicidad

¿Por qué Christa Pike fue condenada a muerte?

La historia que llevó a Pike al corredor de la muerte comenzó tres décadas atrás.

En 1995, cuando tenía 18 años, Pike y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer, de 19 años, en un campamento de formación profesional para jóvenes.

El novio de Pike tenía entonces 17 años y fue condenado a cadena perpetua.

El crimen llamó la atención nacional por las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo de Slemmer: tenía una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, un símbolo asociado con el satanismo.

Durante los años posteriores, Pike permaneció condenada a muerte mientras sus abogados presentaban recursos para intentar evitar la ejecución.

En los últimos recursos, la defensa puso el foco en su historia personal. Argumentó que Pike sufría trastorno bipolar y estrés postraumático desde la infancia, aunque no recibió esos diagnósticos hasta después de su condena.

También señaló antecedentes de violaciones reiteradas, violencia sexual, abandono y otros traumas durante su infancia.

Sus abogados sostuvieron además que padecía un trastorno sanguíneo y que sus condiciones podían hacer que la inyección letal le provocara un sufrimiento innecesario.

El gobernador rechazó intervenir y la Corte Suprema también rechazó la petición de último momento para detener la ejecución.

Horas después, Tennessee llevó a Pike hasta la sala de ejecuciones.

La ONU pide que Tennessee no vuelva a intentarlo

Antes de la ejecución, un grupo de expertos de Naciones Unidas había pedido a Estados Unidos y a Tennessee que detuvieran el procedimiento y conmutaran la sentencia de Pike.

Después de que la mujer sobreviviera a las dos inyecciones, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que no hubiera un nuevo intento.

"El caso de Christa Pike deja al descubierto múltiples razones por las que debería abolirse la pena de muerte", señaló la oficina del Alto Comisionado.

El organismo calificó de "abominable y cruel" el sufrimiento físico y mental provocado por los múltiples intentos fallidos de ejecución y pidió a las autoridades estatales no volver a intentar ejecutar a Pike.

Publicidad

¿Cuántas mujeres han sido ejecutadas en Estados Unidos?

La ejecución de Pike también habría tenido un significado particular porque las mujeres representan una pequeña parte de las personas ejecutadas en Estados Unidos.

Desde 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, según el Death Penalty Information Center.

La última fue Amber McLaughlin, ejecutada en Misuri en 2023 y la primera mujer transgénero ejecutada en Estados Unidos.

La ejecución de Pike habría sido la número 30 en el país desde el comienzo del año. Dieciséis de esas ejecuciones ocurrieron en Florida y todas fueron realizadas mediante inyección letal.

En Tennessee, sin embargo, la ejecución que debía marcar el regreso de una mujer a la historia de la pena capital del estado terminó de otra manera: Pike recibió las sustancias destinadas a matarla, sobrevivió y salió de la prisión rumbo a un hospital.

Ahora, las autoridades deberán determinar qué falló.

Tags

Crimen, ley y justicia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad