Christa Pike recibió dos inyecciones letales, sobrevivió y su fallida ejecución reavivó el debate sobre la pena

¿Qué ocurrió durante la ejecución de Christa Pike en Tennessee?

Pike recibió dos dosis de pentobarbital, el fármaco utilizado para la inyección letal. Sin embargo, el procedimiento no produjo su muerte.

Los periodistas presentes en la sala reportaron que la mujer se movió en algunos momentos y se quejó de dolor en un brazo después de la inyección. Cuando los funcionarios penitenciarios terminaron por retirar a los testigos, Pike continuaba respirando.

Uno de los periodistas describió posteriormente que, hasta el momento en que abandonaron el área, todo indicaba que seguía con vida.

El Departamento de Corrección de Tennessee confirmó que Pike fue trasladada a un centro médico fuera de la prisión, aunque no explicó qué ocurrió con las dos dosis administradas ni por qué el procedimiento no consiguió provocar su muerte.

La dependencia sostuvo que había seguido "cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido por el estado".

La defensa de Pike, sin embargo, afirmó que el resultado estuvo relacionado con varios de los problemas que había advertido antes del procedimiento: dificultades para acceder a las venas, venas dañadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia.

"Esta noche, el estado de Tennessee una vez más falló en llevar a cabo una ejecución legal", afirmó el equipo de abogados.

Robin Maher, directora del Death Penalty Information Center, dijo al New York Times que no existe un precedente comparable en la era moderna.

Una mujer de Tennessee sobrevive a su ejecución tras pasar 30 años en el corredor de la muerte



Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuaba con vida y fue… pic.twitter.com/3mlyRtg8JS — DW Español (@dw_espanol) October 1, 2026





Tennessee suspende otra ejecución

El caso de Pike no es el primer problema reciente de Tennessee con una ejecución mediante inyección letal.

En mayo, las autoridades tuvieron que suspender el procedimiento contra Tony Carruthers porque el personal médico no logró encontrar una vena para administrarle la sustancia.

Después del episodio con Pike, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente de lo ocurrido y anunció que otra ejecución prevista para este año no se realizará.

La decisión afecta, en aparente referencia, al procedimiento contra Gary Wayne Sutton, programado para el 3 de diciembre.

El caso de Pike deja así algo más que una ejecución fallida: el estado tendrá que revisar un protocolo que ya había presentado problemas meses atrás.