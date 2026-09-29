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Tecnología

La IA necesita electricistas, pero México forma cada vez menos técnicos

La inteligencia artificial obliga a replantear el estado de la infraestructura física en México, donde se necesitan oficios técnicos tradicionales.
mar 29 septiembre 2026 05:55 AM
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Técnico con casco, lentes de protección y guantes trabaja frente a un tablero eléctrico frente a un centro de datos. Al fondo se ven filas de servidores iluminados.
La expansión de centros de datos requiere personal capaz de instalar y mantener sistemas eléctricos críticos . (Imagen generada con IA/ChatGPT/Expansión)

La automatización llegó para quedarse. Esto significa una mayor necesidad de centros de datos que se expanden junto a la inteligencia artificial (IA), misma que adopta hasta el 48% de las empresas en México . Sin embargo, está infraestructura no puede instalarse, funcionar ni mantenerse sin mano de obra técnica.

De acuerdo con un estudio de perfiles profesionales compartido a Expansión por la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC), los puestos más difíciles de cubrir en el sector son ingenieros eléctricos o mecánicos (38%), mandos medios para operar centros de datos (34%) y el técnicos de operación y mantenimiento de energía (24%).

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Y es que los centros de datos necesitan personal que supervise generadores, sistemas de reparto eléctrico, tableros de distribución y equipos de enfriamiento e inclusive el estudio de MEXDC describe puestos dedicados a diagnosticar fallas en sistemas de media y baja tensión para responder ante contingencias que requieren de trabajo presencial incluso después de que se terminó la obra.

Estados Unidos ofrece una señal de la presión que enfrenta la construcción de infraestructura para IA. Zack Fritz, economista de Associated Builders and Contractors (ABC) afirma que el empleo de electricistas aumentó un 3.8% en los últimos 12 meses, mientras que hubo un aumento en los ingresos promedios por hora del 7.3% anual.

Asimismo, en las instituciones públicas con alta orientación a estos programas, la inscripción en la primavera pasada fue 41.3% mayor que en la del 2022, de acuerdo con datos del equipo investigación de National Student Clearinghouse, aunque el organismo aclaró que no puede determinar si la preocupación por la IA influyó en las decisiones de los estudiantes.

México debe observar la demanda de formación técnica

En contraste, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) observó un desajuste entre las carreras que estudian los jóvenes y los perfiles que busca el mercado laboral, pues “las carreras técnicas no crecen al mismo ritmo que las licenciaturas”, explica Fernanda García, directora de Sociedad del instituto.

Si esta tendencia continúa, el IMCO calcula que México perderá a cerca de 100,000 egresados por década abarcando distintas áreas de formación técnica, incluyendo a electricistas especializados en la operación de centros de datos.

Entre las habilidades mencionadas en el estudio de MEXDC aparecen la gestión de energía, el diseño eléctrico y el mantenimiento de infraestructura, como las más buscadas por los empleadores, aunque se encuentran con una brecha en el inglés técnico entre los candidatos.

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La dificultad para retener conocimiento técnico aparece en otras actividades industriales como la manufactura, industria a la que se dedica Carlos Franco, CEO de Fyware, quien afirmó que en las plantas nota rotación en puestos que requieren experiencia con equipos específicos como montacargas o torre elevada, grúas o cambios de molde.

“Cuando esa persona se va, se lleva lo que aprendió en la planta”, menciona Franco, lo que habla de que toma más tiempo capacitar a alguien para una tarea especializada que incorporar una nueva herramienta.

Más automatización pero también más trabajo especializado

Por su parte, Patrick Scarpati, director de tecnología e innovación para la construcción de ABC, resalta que la revisión de documentos, los cálculos de materiales y algunos procesos de fabricación y soldadura entre las tareas tenderán a automatizarse, pero indica que diagnosticar una condición inesperada en una instalación eléctrica, resolver una falla o coordinar varios oficios en una obra exigen criterio y presencia humana.

Al respecto, Franco prevé una manufactura con más visión artificial y automatizaciones y, a su juicio, eso hará que los trabajadores deban aprender a utilizar distintas herramientas para resolver problemas, por lo que el tema educativo no termina en saber cuántas personas estudian una carrera técnica, sino la experiencia que pueden adquirir y cómo actualizan sus habilidades conforme cambian las instalaciones de donde trabajan.

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Tags

ciberseguridad, internet, nube, tecnología infraestructura energética Inteligencia artificial

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