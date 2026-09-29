La IA necesita electricistas, pero México forma cada vez menos técnicos

Y es que los centros de datos necesitan personal que supervise generadores, sistemas de reparto eléctrico, tableros de distribución y equipos de enfriamiento e inclusive el estudio de MEXDC describe puestos dedicados a diagnosticar fallas en sistemas de media y baja tensión para responder ante contingencias que requieren de trabajo presencial incluso después de que se terminó la obra.

Estados Unidos ofrece una señal de la presión que enfrenta la construcción de infraestructura para IA. Zack Fritz, economista de Associated Builders and Contractors (ABC) afirma que el empleo de electricistas aumentó un 3.8% en los últimos 12 meses, mientras que hubo un aumento en los ingresos promedios por hora del 7.3% anual.

Asimismo, en las instituciones públicas con alta orientación a estos programas, la inscripción en la primavera pasada fue 41.3% mayor que en la del 2022, de acuerdo con datos del equipo investigación de National Student Clearinghouse, aunque el organismo aclaró que no puede determinar si la preocupación por la IA influyó en las decisiones de los estudiantes.

México debe observar la demanda de formación técnica

En contraste, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) observó un desajuste entre las carreras que estudian los jóvenes y los perfiles que busca el mercado laboral, pues “las carreras técnicas no crecen al mismo ritmo que las licenciaturas”, explica Fernanda García, directora de Sociedad del instituto.

Si esta tendencia continúa, el IMCO calcula que México perderá a cerca de 100,000 egresados por década abarcando distintas áreas de formación técnica, incluyendo a electricistas especializados en la operación de centros de datos.

Entre las habilidades mencionadas en el estudio de MEXDC aparecen la gestión de energía, el diseño eléctrico y el mantenimiento de infraestructura, como las más buscadas por los empleadores, aunque se encuentran con una brecha en el inglés técnico entre los candidatos.