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Internacional

Un avión desaparece frente a la costa este de Estados Unidos

Un avión de evacuación médica con seis personas a bordo desapareció frente a la costa de Massachusetts cuando viajaba de Bermudas a Boston.
sáb 03 octubre 2026 01:19 PM
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Avión gulfstream G100 en un aeropuerto.
La Guardia Costera dijo en X que barcos y aeronaves están buscando el avión Gulfstream G100. (Foto: generada por IA / Google Flow)

Un avión de evacuación médica con seis personas a bordo proveniente de las Bermudas y con destino a Boston desapareció este sábado frente a la costa este de Estados Unidos, informó la Guardia Costera y la empresa responsable del aparato.

La Guardia Costera dijo en X que barcos y aeronaves están buscando el avión Gulfstream G100 frente a la costa de Nantucket, Massachusetts.

La aeronave operada por Latitude Air Ambulance, con sede en Canadá, desapareció alrededor de la 1:30 de la madrugada, dijo a la AFP el portavoz de la empresa, Clarence Togeretz.

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"Transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar", declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.


La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

Según una actualización de Bermuda Skyport Corporation, operadora del aeropuerto internacional L.F. Wade, el avión, registrado en Canadá, despegó de Bermudas alrededor de las 00:41 horas del sábado 3 de octubre con seis personas a bordo: cuatro integrantes de la tripulación y dos pasajeros.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó posteriormente que los controladores aéreos perdieron contacto con la aeronave frente a la isla de Nantucket, Massachusetts.

Skyport señaló que, hasta ese momento, no contaba con más información sobre el incidente.

La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene el operativo de búsqueda con aeronaves y embarcaciones en la zona frente a Nantucket.

Con información de AFP.

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