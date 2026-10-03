Un avión desaparece frente a la costa este de Estados Unidos

"Transportaba a dos pilotos, dos miembros del personal médico, un paciente y un familiar", declaró Togeretz, quien añadió que no tenía más información sobre las tareas de rescate.

#BREAKING : @uscg is searching for a Gulfstream aircraft with 6 persons on board. @FAANews reported losing contact w/the aircraft early Saturday morning.#USCG air & surface crews have launched in search of the aircraft. Updates will be provided here as info becomes available.… — USCGNortheast (@USCGNortheast) October 3, 2026



La empresa cuenta con una flota de 10 aviones que prestan servicios de repatriación y evacuación médica llevando a las personas de regreso a sus hogares desde cualquier lugar del mundo, según su sitio web.

Según una actualización de Bermuda Skyport Corporation, operadora del aeropuerto internacional L.F. Wade, el avión, registrado en Canadá, despegó de Bermudas alrededor de las 00:41 horas del sábado 3 de octubre con seis personas a bordo: cuatro integrantes de la tripulación y dos pasajeros.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó posteriormente que los controladores aéreos perdieron contacto con la aeronave frente a la isla de Nantucket, Massachusetts.

Skyport señaló que, hasta ese momento, no contaba con más información sobre el incidente.

La Guardia Costera de Estados Unidos mantiene el operativo de búsqueda con aeronaves y embarcaciones en la zona frente a Nantucket.

Con información de AFP.