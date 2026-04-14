Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Carrera

Los empleos que nacen cuando la salud se cruza con los datos genéticos

La evolución hacia una medicina personalizada redefine los perfiles que demandará el sector salud.
mar 14 abril 2026 09:20 AM
"El médico ya no es el centro": La apuesta por los datos genéticos redefine el campo laboral en medicina
Los proyectos genómicos anticipan un mercado laboral con mayor demanda de científicos de datos, ingenieros y expertos en salud. (iStock)

No había de otra. Antes si querías trabajar en el sector de la salud tenías que estudiar medicina, enfermería o alguna especialidad clínica. Hoy ese mapa comienza a desdibujarse, pues la salud ya no se explica y atiende únicamente desde el consultorio, sino que se construye desde los datos.

Conscientes de que esa tendencia se avecinaba, en 2023, el Tecnológico de Monterrey dio vida al proyecto oriGen como una iniciativa de TecSalud para recopilar información genética, clínica y de estilo de vida de la población mexicana, con el objetivo de entender mejor las enfermedades y desarrollar soluciones más precisas.

Tras casi tres años de trabajo de campo, el proyecto ya completó su primera fase con la recolección de información genética de más de 100,000 personas en 19 estados del país, con lo cual pudo construir el biobanco genómico más representativo de la población.

Publicidad

Ahora la iniciativa entró en una nueva etapa centrada en el análisis, la secuenciación y la generación de aplicaciones médicas, donde se espera que comience a detonar valor en investigación, industria y empleo.

Recomendamos:

Neuromarketing, la ciencia que predice qué quiere tu cliente sin que lo diga
Mercadotecnia

Neuromarketing, la ciencia que predice qué quiere tu cliente sin que lo diga

Empleos genéticos

En el corto plazo, el proyecto anticipa el tipo de roles que pueden surgir en los próximos años a partir del uso de datos genéticos. Guillermo Torre, rector de TecSalud, explica que los empleos en crecimiento serán aquellos relacionados con científicos de datos enfocados en salud, especialistas en bioinformática, ingenieros en inteligencia artificial aplicada a medicina, desarrolladores de plataformas de análisis clínico y expertos en medicina personalizada.

“Estamos hablando de trabajos de muy alta especialidad; grupos de investigadores, postdoctorados y estudiantes que se integren a este tipo de proyectos. El impacto más importante no está en la cantidad inmediata, sino en las oportunidades que se pueden generar a futuro conforme estos desarrollos empiecen a verse en aplicaciones y soluciones médicas”, dijo en entrevista con Expansión.

Hoy, los perfiles más demandados, más que de la medicina, vienen de la ingeniería, la computación y las ciencias de datos. Son profesionistas capaces de trabajar con grandes volúmenes de información y traducirlos en soluciones aplicadas a la salud.

“La fortaleza no viene de un médico, viene de habilidades en ingeniería, computación y ciencia de datos”, añade Torre. “El médico sigue siendo necesario, pero ya no es el centro del modelo”.

Alexandro Martagón, codirector de Origen Health Research Center, coincide en que el futuro de la industria médica está determinado por la conformación de equipos multidisciplinarios.

“Se requiere una formación académica, con conocimientos en análisis estadístico, pero también habilidades blandas que muchas veces se dejan de lado. La capacidad de trabajar en equipo, de comunicarse con otras disciplinas y de tener compromiso con el impacto en la salud de la población es igual de importante”, dice.

Publicidad

El Tecnológico de Monterrey ha comenzado a empujar carreras y programas enfocados en investigación aplicada, como la licenciatura en biociencias, mientras integra actividades de investigación en carreras tradicionales como medicina, nutrición y psicología.

“Estos proyectos no se construyen de manera individual, por eso necesitamos equipos, no personas independientes”, enfatiza Gabriela Livas, codirectora de Origen Health Research Center.

El reto, sin embargo, está en la escala. México cuenta con talento capaz de responder a esta demanda en universidades como el Tec, la UNAM o la Universidad Autónoma de Nuevo León. El problema tiene que ver con el número de personas que logran acceder a este nivel de educación profesional.

Cada año, más de 200,000 jóvenes presentan el examen de admisión a la UNAM, en un proceso donde uno de cada 10 obtiene un lugar en el aula. Y las carreras más solicitadas, según el IMCO, siguen siendo medicina, derecho, psicología, arquitectura y cirujano dentista.

Impacto sectorial

El desarrollo de proyectos como oriGen abre oportunidades en otras áreas como la biotecnología, farmacéutica, inteligencia artificial y desarrollo de aplicaciones. También puede influir en políticas públicas, donde el uso de datos permite diseñar intervenciones más atinadas y personalizadas en salud.

Pero el efecto no es inmediato, advierte el rector de TecSalud. A medida que estos proyectos maduran, se generan nuevas necesidades de talento y se modifica el rol del médico. Algunas ramas, como la radiología o la patología, ya enfrentan una transformación con el auge de la tecnología.

“Los radiólogos y patólogos no desaparecen, pero cambiarán sus funciones, porque ya se requiere menos intervención manual y más capacidad de interpretación. Lo que vemos es que el futuro es una medicina predictiva, personalizada y preventiva”, afirma Guillermo Torre.

En cuanto al uso de datos personales, el rector señala que se deben replantear los límites de la privacidad. “El valor de estos repositorios es alto, pero su uso requiere separar la identidad de la información y fortalecer los mecanismos de protección”, puntualiza. El reto, a su parecer, es encontrar el equilibrio y proteger los datos sin frenar la investigación.

Publicidad

Tags

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Medicina Empleo

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad