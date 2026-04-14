"El médico ya no es el centro": La apuesta por los datos genéticos redefine el campo laboral en medicina

Ahora la iniciativa entró en una nueva etapa centrada en el análisis, la secuenciación y la generación de aplicaciones médicas, donde se espera que comience a detonar valor en investigación, industria y empleo.

Empleos genéticos

En el corto plazo, el proyecto anticipa el tipo de roles que pueden surgir en los próximos años a partir del uso de datos genéticos. Guillermo Torre, rector de TecSalud, explica que los empleos en crecimiento serán aquellos relacionados con científicos de datos enfocados en salud, especialistas en bioinformática, ingenieros en inteligencia artificial aplicada a medicina, desarrolladores de plataformas de análisis clínico y expertos en medicina personalizada.

“Estamos hablando de trabajos de muy alta especialidad; grupos de investigadores, postdoctorados y estudiantes que se integren a este tipo de proyectos. El impacto más importante no está en la cantidad inmediata, sino en las oportunidades que se pueden generar a futuro conforme estos desarrollos empiecen a verse en aplicaciones y soluciones médicas”, dijo en entrevista con Expansión.

Hoy, los perfiles más demandados, más que de la medicina, vienen de la ingeniería, la computación y las ciencias de datos. Son profesionistas capaces de trabajar con grandes volúmenes de información y traducirlos en soluciones aplicadas a la salud.

“La fortaleza no viene de un médico, viene de habilidades en ingeniería, computación y ciencia de datos”, añade Torre. “El médico sigue siendo necesario, pero ya no es el centro del modelo”.

Alexandro Martagón, codirector de Origen Health Research Center, coincide en que el futuro de la industria médica está determinado por la conformación de equipos multidisciplinarios.

“Se requiere una formación académica, con conocimientos en análisis estadístico, pero también habilidades blandas que muchas veces se dejan de lado. La capacidad de trabajar en equipo, de comunicarse con otras disciplinas y de tener compromiso con el impacto en la salud de la población es igual de importante”, dice.