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El conocimiento médico caduca cada 73 días y así se actualizan los doctores

La ciencia médica avanza a una velocidad récord y por ello la edtech LiveMed utiliza experiencias inmersivas y gamificación para que los especialistas dominen nuevas tecnologías sin riesgos.
mar 05 mayo 2026 05:00 PM
El conocimiento médico caduca cada 73 días y así se actualizan los doctores
De acuerdo con informes de Statista , el mercado global de tecnología médica alcanzó un valor de aproximadamente 631,000 millones de dólares en 2025. (hirun/Getty Images)

En un mundo donde la ciencia médica evoluciona a una velocidad vertiginosa, la actualización profesional es un eje de la seguridad del paciente. En 2010, el conocimiento médico se duplicaba cada 3.5 años y para esta década se estima que ese ritmo sea de cada 73 días, lo cual obliga a los profesionales de la salud a buscar ecosistemas que los impulsen y les entreguen conocimiento accionable de manera inmediata.

"Las empresas de tecnología médica de millones de dólares necesitan que los médicos pierdan el miedo a usarlas; ese es uno de los grandes retos", comenta Francisco Reyes, líder de inteligencia comercial en LiveMed, quien explica que la industria de dispositivos médicos y farmacéutica es consciente de este reto y, por ello, invierte cantidades astronómicas en el desarrollo de nuevas herramientas.

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De acuerdo con informes de Statista , el mercado global de tecnología médica alcanzó un valor de aproximadamente 631,000 millones de dólares en 2025. Sin embargo, esta inversión de millones de dólares corre el riesgo de subutilizarse si los médicos no cuentan con la capacitación adecuada para operarla.

LiveMed busca resolver esta desconexión al ser un puente entre la industria y el profesional, la plataforma no solo ofrece información, sino que reduce drásticamente la curva de aprendizaje de tecnologías complejas a través de diferentes cursos disponibles en todo momento.

El objetivo es que, cuando un cirujano o especialista interactúe con un dispositivo físico de alto costo, ya posea una arquitectura mental y visual sólida del procedimiento, detalla Reyes, y agrega que el concepto central de la plataforma es la eliminación de la fricción cognitiva.

Según el especialista, el aprendizaje tradicional, basado en manuales de cientos de páginas, aunque seguirá siendo básico en las universidades, resulta ineficiente para el ritmo de la medicina moderna. En su lugar, la plataforma utiliza contenidos de alto impacto visual y experiencias inmersivas para transmitir procedimientos quirúrgicos complejos, se desglosa paso a paso en pantallas de cine, permitiendo una absorción del conocimiento mucho más orgánica.

Esta metodología de "paso previo" es fundamental para la seguridad clínica. Al permitir que el médico realice repeticiones visuales y mentales de un proceso antes de llegar al quirófano, se reduce el riesgo de error humano. La plataforma actúa como un entrenamiento de alta fidelidad que prepara al profesional para el momento crítico de la intervención.

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"Un médico no puede practicar en un paciente real sin riesgo, pero sí puede hacer miles de repeticiones mentales y visuales en nuestra plataforma. Somos el paso previo perfecto; les damos toda la arquitectura del procedimiento paso a paso para que, cuando lleguen al simulador físico o al quirófano real, ya dominen un alto porcentaje del proceso, haciendo que la adopción tecnológica sea inmediata y más segura".

El ecosistema no se limita a la visualización pasiva; integra la gamificación de retos clínicos. Es decir, los médicos avanzan resolviendo casos reales y validando su pericia para obtener puntajes de certificación necesarios para su carrera profesional con base en las agendas de los profesionales de la salud.

La plataforma también hace uso de algoritmos alimentados con una base de datos de más de 130,000 médicos solo en México y presencia en Centroamérica para mapear las trayectorias de los especialistas y ofrecerles los entrenamientos que necesitan a partir de rutas de aprendizaje exclusivas, asegurando que un oncólogo reciba información pertinente a su subespecialidad, diferenciándose de lo que requiere un cardiólogo o un médico general.

La relevancia de esta actualización constante se refleja en las áreas de mayor demanda, como la cardiología, la diabetes y la oncología, que son los pilares de la salud actual. La inteligencia de mercado de la plataforma permite que, si surge un nuevo tratamiento o avance farmacéutico, LiveMed ya esté educando al médico sobre ello en tiempo real, sincronizando el lanzamiento de la innovación con el conocimiento del usuario.

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