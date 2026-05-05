De acuerdo con informes de Statista , el mercado global de tecnología médica alcanzó un valor de aproximadamente 631,000 millones de dólares en 2025. Sin embargo, esta inversión de millones de dólares corre el riesgo de subutilizarse si los médicos no cuentan con la capacitación adecuada para operarla.

LiveMed busca resolver esta desconexión al ser un puente entre la industria y el profesional, la plataforma no solo ofrece información, sino que reduce drásticamente la curva de aprendizaje de tecnologías complejas a través de diferentes cursos disponibles en todo momento.

El objetivo es que, cuando un cirujano o especialista interactúe con un dispositivo físico de alto costo, ya posea una arquitectura mental y visual sólida del procedimiento, detalla Reyes, y agrega que el concepto central de la plataforma es la eliminación de la fricción cognitiva.

Según el especialista, el aprendizaje tradicional, basado en manuales de cientos de páginas, aunque seguirá siendo básico en las universidades, resulta ineficiente para el ritmo de la medicina moderna. En su lugar, la plataforma utiliza contenidos de alto impacto visual y experiencias inmersivas para transmitir procedimientos quirúrgicos complejos, se desglosa paso a paso en pantallas de cine, permitiendo una absorción del conocimiento mucho más orgánica.

Esta metodología de "paso previo" es fundamental para la seguridad clínica. Al permitir que el médico realice repeticiones visuales y mentales de un proceso antes de llegar al quirófano, se reduce el riesgo de error humano. La plataforma actúa como un entrenamiento de alta fidelidad que prepara al profesional para el momento crítico de la intervención.