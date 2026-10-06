Desde la Antártida llega el Nobel de Física 2026: un enorme cubo de hielo captura a los mensajeros del universo

El físico belga Francis Halzen recibió este martes el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía procedentes de fuera de nuestra galaxia.
Halzen, de 82 años y profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, dedicó décadas a desarrollar una nueva forma de estudiar el universo: utilizar neutrinos, unas partículas subatómicas que pueden recorrer enormes distancias prácticamente sin interactuar con la materia.
Por esa característica, los científicos pueden utilizarlos como una especie de mensajeros cósmicos para estudiar fenómenos extremadamente energéticos que ocurren a miles de millones de años luz.
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¿Qué son los neutrinos que valieron el Nobel de Física 2026?
Los neutrinos son partículas sin carga eléctrica que interactúan muy poco con la materia. De hecho, miles de millones atraviesan constantemente nuestro cuerpo y la Tierra sin que podamos sentirlos.
Esa dificultad para atraparlos es precisamente lo que los hace tan valiosos.
A diferencia de otras partículas, los neutrinos pueden recorrer enormes distancias sin desviarse demasiado ni perder su energía. Por eso, cuando los científicos detectan uno procedente del espacio, pueden utilizar su trayectoria para buscar pistas sobre el fenómeno que lo produjo.
El problema es que son extremadamente difíciles de detectar.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK
Un cubo de hielo de un kilómetro, el secreto detrás del Nobel
Ahí entra IceCube, el observatorio que impulsó Halzen. La instalación se encuentra en el Polo Sur y utiliza aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo como detector. En su interior hay miles de sensores instalados a profundidades de hasta unos 2,450 metros.
Los científicos esperan que, en raras ocasiones, un neutrino choque con una partícula dentro del hielo. Cuando ocurre, la interacción produce un pequeño destello de luz.
Los sensores captan ese destello y permiten reconstruir la dirección y la energía del neutrino.
En otras palabras, los investigadores no ven directamente al neutrino: detectan la huella luminosa que deja al chocar con la materia.
Se necesita tanto hielo porque la mayoría de los neutrinos simplemente atraviesa el detector sin interactuar. Cuanto mayor es el volumen, mayores son las posibilidades de registrar alguno.
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¿Por qué es tan importante el descubrimiento?
Los telescopios permiten estudiar el universo a partir de la luz y otras formas de radiación. Los neutrinos ofrecen una vía diferente.
Como pueden escapar de regiones extremadamente violentas y viajar hasta la Tierra sin desviarse fácilmente, ayudan a los científicos a investigar fenómenos que de otra manera serían mucho más difíciles de estudiar.
Por ejemplo, los neutrinos de alta energía pueden revelar información sobre algunos de los procesos más extremos del universo y ayudar a identificar las fuentes cósmicas que los producen.
Por eso se les considera mensajeros del universo: al llegar a la Tierra, conservan información sobre el lugar donde fueron creados.
La capacidad de los neutrinos para viajar enormes distancias sin perder información ha alimentado incluso especulaciones sobre su posible utilización como medio de comunicación entre civilizaciones.
Durante la conferencia, Halzen fue cuestionado sobre esta posibilidad.
El físico reconoció que se ha planteado que los neutrinos podrían ser una forma ideal de comunicación con civilizaciones extraterrestres, aunque evitó desarrollar esa posibilidad.
Por ahora, el valor científico de estas partículas está en otro lugar: permiten estudiar algunos de los procesos más energéticos del universo y reconstruir información que no puede obtenerse de la misma manera mediante la luz.