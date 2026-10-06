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Desde la Antártida llega el Nobel de Física 2026: un enorme cubo de hielo captura a los mensajeros del universo

Francis Halzen fue reconocido por impulsar IceCube, un observatorio instalado bajo el hielo de la Antártida que permitió rastrear el origen de partículas de altísima energía.
mar 06 octubre 2026 08:03 AM
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Premio Nobel de Física 2026
Francis Halzen impulsó desde 1988 la construcción de IceCube, un observatorio instalado bajo el hielo de la Antártida. (CHRISTINE OLSSON/AFP)

El físico belga Francis Halzen recibió este martes el Premio Nobel de Física 2026 por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía procedentes de fuera de nuestra galaxia.

Halzen, de 82 años y profesor de la Universidad de Wisconsin-Madison, dedicó décadas a desarrollar una nueva forma de estudiar el universo: utilizar neutrinos, unas partículas subatómicas que pueden recorrer enormes distancias prácticamente sin interactuar con la materia.

Por esa característica, los científicos pueden utilizarlos como una especie de mensajeros cósmicos para estudiar fenómenos extremadamente energéticos que ocurren a miles de millones de años luz.

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¿Qué son los neutrinos que valieron el Nobel de Física 2026?

Los neutrinos son partículas sin carga eléctrica que interactúan muy poco con la materia. De hecho, miles de millones atraviesan constantemente nuestro cuerpo y la Tierra sin que podamos sentirlos.

Esa dificultad para atraparlos es precisamente lo que los hace tan valiosos.

A diferencia de otras partículas, los neutrinos pueden recorrer enormes distancias sin desviarse demasiado ni perder su energía. Por eso, cuando los científicos detectan uno procedente del espacio, pueden utilizar su trayectoria para buscar pistas sobre el fenómeno que lo produjo.

El problema es que son extremadamente difíciles de detectar.


Un cubo de hielo de un kilómetro, el secreto detrás del Nobel

Ahí entra IceCube, el observatorio que impulsó Halzen. La instalación se encuentra en el Polo Sur y utiliza aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo como detector. En su interior hay miles de sensores instalados a profundidades de hasta unos 2,450 metros.

Los científicos esperan que, en raras ocasiones, un neutrino choque con una partícula dentro del hielo. Cuando ocurre, la interacción produce un pequeño destello de luz.

Los sensores captan ese destello y permiten reconstruir la dirección y la energía del neutrino.

En otras palabras, los investigadores no ven directamente al neutrino: detectan la huella luminosa que deja al chocar con la materia.

Se necesita tanto hielo porque la mayoría de los neutrinos simplemente atraviesa el detector sin interactuar. Cuanto mayor es el volumen, mayores son las posibilidades de registrar alguno.

Nobel de Física 2026
Los sensores instalados bajo el hielo antártico registran los destellos producidos cuando un neutrino interactúa con la materia. (© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences)

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¿Por qué es tan importante el descubrimiento?

Los telescopios permiten estudiar el universo a partir de la luz y otras formas de radiación. Los neutrinos ofrecen una vía diferente.

Como pueden escapar de regiones extremadamente violentas y viajar hasta la Tierra sin desviarse fácilmente, ayudan a los científicos a investigar fenómenos que de otra manera serían mucho más difíciles de estudiar.

Por ejemplo, los neutrinos de alta energía pueden revelar información sobre algunos de los procesos más extremos del universo y ayudar a identificar las fuentes cósmicas que los producen.

Por eso se les considera mensajeros del universo: al llegar a la Tierra, conservan información sobre el lugar donde fueron creados.

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Un proyecto que tomó décadas

Halzen presentó la idea de IceCube en 1988. Las primeras pruebas comenzaron algunos años después y el observatorio quedó terminado en 2011.

La construcción requirió instalar miles de sensores a gran profundidad bajo el hielo antártico y convertir un volumen enorme de hielo en un detector de partículas.

La Real Academia Sueca de Ciencias destacó que la visión y el liderazgo científico de Halzen fueron fundamentales para hacer realidad el proyecto.

"Ha sido una gran sorpresa y, obviamente, no me lo esperaba", dijo Halzen después de conocer el reconocimiento.

El físico también destacó a los investigadores que se sumaron al proyecto desde sus primeras etapas.

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¿Los neutrinos podrían traer mensajes extraterrestres?

La capacidad de los neutrinos para viajar enormes distancias sin perder información ha alimentado incluso especulaciones sobre su posible utilización como medio de comunicación entre civilizaciones.

Durante la conferencia, Halzen fue cuestionado sobre esta posibilidad.

El físico reconoció que se ha planteado que los neutrinos podrían ser una forma ideal de comunicación con civilizaciones extraterrestres, aunque evitó desarrollar esa posibilidad.

Por ahora, el valor científico de estas partículas está en otro lugar: permiten estudiar algunos de los procesos más energéticos del universo y reconstruir información que no puede obtenerse de la misma manera mediante la luz.

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Una nueva ventana al universo

El Nobel de Física reconoce así una nueva forma de observar el cosmos.

Los neutrinos son difíciles de detectar porque casi nunca interactúan con la materia, pero esa misma característica permite que viajen enormes distancias sin perder información sobre su origen.

IceCube aprovechó esa propiedad y convirtió el hielo de la Antártida en una gigantesca herramienta para estudiar el universo.

El resultado es una nueva ventana para investigar algunos de los fenómenos más energéticos y lejanos del cosmos.

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