Desde la Antártida llega el Nobel de Física 2026: un enorme cubo de hielo captura a los mensajeros del universo

¿Qué son los neutrinos que valieron el Nobel de Física 2026?

Los neutrinos son partículas sin carga eléctrica que interactúan muy poco con la materia. De hecho, miles de millones atraviesan constantemente nuestro cuerpo y la Tierra sin que podamos sentirlos.

Esa dificultad para atraparlos es precisamente lo que los hace tan valiosos.

A diferencia de otras partículas, los neutrinos pueden recorrer enormes distancias sin desviarse demasiado ni perder su energía. Por eso, cuando los científicos detectan uno procedente del espacio, pueden utilizar su trayectoria para buscar pistas sobre el fenómeno que lo produjo.

El problema es que son extremadamente difíciles de detectar.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Physics to Francis Halzen “for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin.” pic.twitter.com/UcPBWk0RiK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2026





Un cubo de hielo de un kilómetro, el secreto detrás del Nobel

Ahí entra IceCube, el observatorio que impulsó Halzen. La instalación se encuentra en el Polo Sur y utiliza aproximadamente un kilómetro cúbico de hielo como detector. En su interior hay miles de sensores instalados a profundidades de hasta unos 2,450 metros.

Los científicos esperan que, en raras ocasiones, un neutrino choque con una partícula dentro del hielo. Cuando ocurre, la interacción produce un pequeño destello de luz.

Los sensores captan ese destello y permiten reconstruir la dirección y la energía del neutrino.

En otras palabras, los investigadores no ven directamente al neutrino: detectan la huella luminosa que deja al chocar con la materia.

Se necesita tanto hielo porque la mayoría de los neutrinos simplemente atraviesa el detector sin interactuar. Cuanto mayor es el volumen, mayores son las posibilidades de registrar alguno.