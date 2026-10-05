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Ganar el Nobel deja una fortuna: cuánto reciben y qué han hecho los ganadores con el dinero

El reconocimiento incluye una recompensa económica que puede compartirse y que algunos laureados han destinado a casas, retiro, becas o donaciones.
lun 05 octubre 2026 06:18 PM
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Medalla dorada de los Premios Nobel con el perfil de Alfred Nobel grabado en una de sus caras.
El dinero de los premios tiene su origen en la fortuna de Alfred Nobel. En su testamento de 1895, el inventor dispuso que buena parte de su patrimonio, entonces superior a 31 millones de coronas suecas, fuera invertido y que los rendimientos se utilizaran para premiar anualmente a quienes hubieran generado un beneficio destacado para la humanidad. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

El Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus avances en optogenética, una disciplina que permite estudiar cómo determinadas células intervienen en procesos como el aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

Sus investigaciones podrían contribuir en el futuro al tratamiento de enfermedades como Parkinson y epilepsia, pero el reconocimiento también abre otra pregunta: ¿cuánto dinero reciben los ganadores y en qué gastan esa fortuna?

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¿Cuánto dinero entrega el Premio Nobel y cómo se reparte si hay varios ganadores?

Para 2026, cada Premio Nobel otorga 12 millones de coronas suecas (SEK), equivalentes a unos 21.6 millones de pesos mexicanos, según la información oficial del galardón.

El dinero tiene su origen en la fortuna de Alfred Nobel. En su testamento de 1895, el inventor dispuso que buena parte de su patrimonio, entonces superior a 31 millones de coronas suecas, fuera invertido y que los rendimientos se utilizaran para premiar anualmente a quienes hubieran generado un beneficio destacado para la humanidad.

Cuando hay varios premiados, la bolsa correspondiente al galardón se reparte. Un ejemplo ocurrió con Wolfgang Ketterle: al compartir el Nobel de Física de 2001 con otros dos científicos, recibió una tercera parte del monto total. Victor Ambros y Gary Ruvkun, por su parte, compartieron en partes iguales el Nobel de Medicina de 2024, cuya dotación ascendía entonces a 11 millones de coronas; a cada uno le correspondieron alrededor de 5.5 millones, unos 9.9 millones de pesos

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Casas, retiro y donaciones: ¿qué hacen los ganadores con el dinero del Nobel?

No existe un manual para gastar una recompensa de esa magnitud. Las decisiones documentadas de distintos ganadores van desde algo tan cotidiano como comprar una casa hasta desprenderse de prácticamente todo el dinero para financiar proyectos científicos y causas sociales.

Wolfgang Ketterle, Nobel de Física de 2001, eligió la primera ruta. Parte de la tranquilidad que le dio el premio terminó dentro de su propia familia y el científico lo explicó sin rodeos: “Usé el dinero del Nobel para comprar una casa y para la educación de mis hijos”.

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El economista Angus Deaton prefirió mirar hacia el futuro. Después de ganar el Nobel de Ciencias Económicas en 2015, colocó el dinero en su fondo de jubilación.

Cuando The Guardian le preguntó qué pensaba hacer con él, respondió que planeaba “gastarlo a lo largo de los siguientes años, sean los que sean”. En lugar de una compra inmediata, convirtió la recompensa en una reserva para su retiro.

Algo distinto significó el premio para Elfriede Jelinek. La escritora austríaca, Nobel de Literatura de 2004, respondió “independencia financiera, por supuesto” cuando le preguntaron qué representaba para ella haber ganado.

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Otros ganadores ni siquiera conservaron la mayor parte de la recompensa. Paul Greengard utilizó todo el dinero de su Nobel de Medicina de 2000 para crear el Pearl Meister Greengard Prize, nombrado en honor a su madre y destinado a reconocer a mujeres destacadas en investigación biomédica.

La filantropía también aparece fuera del ámbito científico. Barack Obama destinó los 1.4 millones de dólares que recibió con el Nobel de la Paz de 2009 a diez organizaciones sin fines de lucro vinculadas con becas universitarias, alfabetización y apoyo a familias de pacientes, entre otras causas. Samuel Beckett había tomado décadas antes una decisión mucho más cercana: el Nobel de Literatura de 1969 repartió su premio entre amigos y allegados que atravesaban dificultades económicas.

Dmitry Muratov llevó el valor de su reconocimiento todavía más lejos, aunque mediante una vía distinta al dinero que recibió originalmente. El Nobel de la Paz de 2021 puso en subasta su medalla física y obtuvo 103.5 millones de dólares, que fueron destinados a ayudar a niños refugiados ucranianos.

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