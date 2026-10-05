Ganar el Nobel deja una fortuna: cuánto reciben y qué han hecho los ganadores con el dinero

¿Cuánto dinero entrega el Premio Nobel y cómo se reparte si hay varios ganadores?

Para 2026, cada Premio Nobel otorga 12 millones de coronas suecas (SEK), equivalentes a unos 21.6 millones de pesos mexicanos, según la información oficial del galardón.

El dinero tiene su origen en la fortuna de Alfred Nobel. En su testamento de 1895, el inventor dispuso que buena parte de su patrimonio, entonces superior a 31 millones de coronas suecas, fuera invertido y que los rendimientos se utilizaran para premiar anualmente a quienes hubieran generado un beneficio destacado para la humanidad.

Cuando hay varios premiados, la bolsa correspondiente al galardón se reparte. Un ejemplo ocurrió con Wolfgang Ketterle: al compartir el Nobel de Física de 2001 con otros dos científicos, recibió una tercera parte del monto total. Victor Ambros y Gary Ruvkun, por su parte, compartieron en partes iguales el Nobel de Medicina de 2024, cuya dotación ascendía entonces a 11 millones de coronas; a cada uno le correspondieron alrededor de 5.5 millones, unos 9.9 millones de pesos



Casas, retiro y donaciones: ¿qué hacen los ganadores con el dinero del Nobel?

No existe un manual para gastar una recompensa de esa magnitud. Las decisiones documentadas de distintos ganadores van desde algo tan cotidiano como comprar una casa hasta desprenderse de prácticamente todo el dinero para financiar proyectos científicos y causas sociales.

Wolfgang Ketterle, Nobel de Física de 2001, eligió la primera ruta. Parte de la tranquilidad que le dio el premio terminó dentro de su propia familia y el científico lo explicó sin rodeos: “Usé el dinero del Nobel para comprar una casa y para la educación de mis hijos”.