Six Flags cerró estas montañas rusas tras un incidente que dejó un muerto y varios heridos

Por ahora, ni Six Flags ni la policía han atribuido lo ocurrido a una falla mecánica, al sistema de sujeción o a alguna otra causa. La empresa señaló que colabora con las autoridades y que también brinda apoyo a visitantes y empleados afectados.
Six Flags ya había retirado otra montaña rusa tras denuncias por lesiones
El caso de Georgia ocurre pocas semanas después de que otra atracción de la compañía quedara fuera de operación de forma definitiva. En septiembre, Six Flags anunció el retiro de X2, ubicada en Six Flags Magic Mountain, California.
La decisión llegó después de varias demandas presentadas por pasajeros que afirmaron haber sufrido lesiones cerebrales tras utilizar la montaña rusa. X2 tenía asientos capaces de girar 360 grados, una caída de alrededor de 65 metros y movimientos repentinos durante el recorrido.
La atracción permanecía cerrada desde el 12 de julio. Posteriormente, el presidente de Magic Mountain, Brian Oerding, explicó que la empresa había decidido retirarla después de que la confianza de los visitantes en su seguridad resultara afectada.
Estas son las nueve montañas rusas que Six Flags cerró temporalmente
Tras lo ocurrido en Georgia, Six Flags ordenó detener nueve atracciones similares distribuidas en seis parques de Norteamérica como medida de precaución. La compañía no ha señalado que alguna presente una falla ni ha informado cuándo podrán volver a recibir pasajeros.
Las montañas rusas cerradas son:
- Raging Bull, en Six Flags Great America
- Goliath, en Six Flags Magic Mountain
- Nitro, en Six Flags Great Adventure
- Leviathan, en Canada’s Wonderland
- Behemoth, en Canada’s Wonderland