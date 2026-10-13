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Six Flags cerró estas montañas rusas tras un incidente que dejó un muerto y varios heridos

La compañía extendió una medida preventiva a seis parques de Norteamérica mientras la policía investiga lo ocurrido.
mar 13 octubre 2026 11:24 AM
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Montaña rusa Goliath de Six Flags con pasajeros recorriendo una curva elevada bajo un cielo despejado.
Goliath abrió en 2006 y alcanza velocidades de aproximadamente 113 kilómetros por hora, con una caída superior a los 60 metros. (X:@sfovergeorgia)

Un incidente en Six Flags Over Georgia, cerca de Atlanta, terminó con una persona muerta y varios visitantes heridos durante la tarde del lunes. La policía abrió una investigación para determinar qué ocurrió mientras los pasajeros recorrían una de las montañas rusas del parque.

Las primeras entrevistas con testigos y empleados permitieron reconstruir parte de lo sucedido, pero todavía quedan preguntas sobre las causas. La gravedad del caso llevó a el parque de diversiones a extender una medida preventiva a otras atracciones de características similares en Norteamérica.

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Un pasajero salió expulsado durante el recorrido

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas. La Policía del condado de Cobb identificó a la víctima como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien fue localizado sin respuesta debajo de la atracción cuando los agentes llegaron al parque.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, Kariem salió expulsado de la montaña rusa, golpeó a otros pasajeros y posteriormente cayó debajo de la estructura. Las autoridades confirmaron que varias personas resultaron heridas, aunque hasta ahora no han informado cuántas ni la gravedad de sus lesiones.

Testigos identificaron la atracción como Goliath y relataron que vieron al hombre golpear distintas partes de la montaña rusa antes de caer. Uno de ellos aseguró que la víctima incluso apareció en la fotografía que el parque toma automáticamente a los pasajeros durante el recorrido.

Después del incidente, Goliath quedó detenida y algunos usuarios tuvieron que abandonar la atracción a pie por una pendiente. La Unidad de Delitos Graves del condado de Cobb quedó a cargo de esclarecer las circunstancias que permitieron que Kariem saliera de su asiento.

La víctima formaba parte de la comunidad de Wesley International Academy, una escuela pública autónoma de Atlanta. El plantel confirmó su fallecimiento y lo describió como un miembro valioso de su comunidad.

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Goliath supera los 110 kilómetros por hora

La montaña rusa donde ocurrió el incidente abrió en 2006 y fue diseñada por la firma suiza Bolliger & Mabillard. Pertenece a la categoría conocida como hyper coaster, utilizada para atracciones de gran altura y descensos pronunciados.

Goliath alcanza velocidades de aproximadamente 113 kilómetros por hora y cuenta con una caída superior a los 60 metros. Esas dimensiones la colocan entre las atracciones de mayor tamaño del parque de Georgia.

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Por ahora, ni Six Flags ni la policía han atribuido lo ocurrido a una falla mecánica, al sistema de sujeción o a alguna otra causa. La empresa señaló que colabora con las autoridades y que también brinda apoyo a visitantes y empleados afectados.

Six Flags ya había retirado otra montaña rusa tras denuncias por lesiones

El caso de Georgia ocurre pocas semanas después de que otra atracción de la compañía quedara fuera de operación de forma definitiva. En septiembre, Six Flags anunció el retiro de X2, ubicada en Six Flags Magic Mountain, California.

La decisión llegó después de varias demandas presentadas por pasajeros que afirmaron haber sufrido lesiones cerebrales tras utilizar la montaña rusa. X2 tenía asientos capaces de girar 360 grados, una caída de alrededor de 65 metros y movimientos repentinos durante el recorrido.

La atracción permanecía cerrada desde el 12 de julio. Posteriormente, el presidente de Magic Mountain, Brian Oerding, explicó que la empresa había decidido retirarla después de que la confianza de los visitantes en su seguridad resultara afectada.

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Estas son las nueve montañas rusas que Six Flags cerró temporalmente

Tras lo ocurrido en Georgia, Six Flags ordenó detener nueve atracciones similares distribuidas en seis parques de Norteamérica como medida de precaución. La compañía no ha señalado que alguna presente una falla ni ha informado cuándo podrán volver a recibir pasajeros.

Las montañas rusas cerradas son:

- Raging Bull, en Six Flags Great America

- Goliath, en Six Flags Magic Mountain

- Nitro, en Six Flags Great Adventure

- Leviathan, en Canada’s Wonderland

- Behemoth, en Canada’s Wonderland

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- Fury 325, en Carowinds

- Thunder Striker, en Carowinds

- Orion, en Kings Island

- Diamondback, en Kings Island.

El cierre permanecerá como una medida preventiva mientras continúa la investigación sobre Goliath. Por ahora, Six Flags no ha fijado una fecha para reabrir estas nueve montañas rusas ni ha detallado qué revisiones deberán superar antes de volver a operar.

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Six Flags Estados Unidos Georgia

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