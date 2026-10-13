Six Flags cerró estas montañas rusas tras un incidente que dejó un muerto y varios heridos

Un pasajero salió expulsado durante el recorrido

El incidente ocurrió alrededor de las 16:00 horas. La Policía del condado de Cobb identificó a la víctima como Hassan Jihad Ibn Kariem, de 42 años, quien fue localizado sin respuesta debajo de la atracción cuando los agentes llegaron al parque.

De acuerdo con los primeros resultados de la investigación, Kariem salió expulsado de la montaña rusa, golpeó a otros pasajeros y posteriormente cayó debajo de la estructura. Las autoridades confirmaron que varias personas resultaron heridas, aunque hasta ahora no han informado cuántas ni la gravedad de sus lesiones.

Testigos identificaron la atracción como Goliath y relataron que vieron al hombre golpear distintas partes de la montaña rusa antes de caer. Uno de ellos aseguró que la víctima incluso apareció en la fotografía que el parque toma automáticamente a los pasajeros durante el recorrido.

Después del incidente, Goliath quedó detenida y algunos usuarios tuvieron que abandonar la atracción a pie por una pendiente. La Unidad de Delitos Graves del condado de Cobb quedó a cargo de esclarecer las circunstancias que permitieron que Kariem saliera de su asiento.

La víctima formaba parte de la comunidad de Wesley International Academy, una escuela pública autónoma de Atlanta. El plantel confirmó su fallecimiento y lo describió como un miembro valioso de su comunidad.



Goliath supera los 110 kilómetros por hora

La montaña rusa donde ocurrió el incidente abrió en 2006 y fue diseñada por la firma suiza Bolliger & Mabillard. Pertenece a la categoría conocida como hyper coaster, utilizada para atracciones de gran altura y descensos pronunciados.

Goliath alcanza velocidades de aproximadamente 113 kilómetros por hora y cuenta con una caída superior a los 60 metros. Esas dimensiones la colocan entre las atracciones de mayor tamaño del parque de Georgia.