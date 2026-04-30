Six Flags es, sin duda, el parque de diversiones más popular de la Ciudad de México, conocido por sus montañas rusas de gran escala y juegos mecánicos de alto impacto. Pero también ocupa un lugar especial en la memoria colectiva: el del extinto Reino Aventura.
Quienes crecieron en los años 80 y 90 lo recuerdan como un clásico del entretenimiento familiar, con atracciones icónicas, botargas, el dragón Cornelio y, sobre todo, la presencia de Keiko, la orca que alcanzó fama mundial tras su participación en la película "Liberen a Willy".
Sin embargo, el éxito de sus primeros años no evitó que, hacia finales de los 90, Reino Aventura entrara en problemas financieros que terminaron en su venta. A partir de ahí, el parque cambió de manos, de nombre y de rumbo, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como Six Flags México.
En ese camino se cruzan varios capítulos: la despedida de Keiko, un accidente que marcó la historia del parque, crisis económicas, empresarios texanos, la participación de Warner Bros. y, más recientemente, una de las fusiones más grandes del sector del entretenimiento.
El cambio más reciente ocurrió en 2024, cuando Six Flags Inc. se fusionó con otra gran operadora de parques, Cedar Fair. De esa unión surgió un grupo más grande que ahora administra parques en Estados Unidos, Canadá y México, incluido el de la capital, según se lee en el comunicado de la fusión .
Al frente de esta nueva etapa quedó Richard Zimmerman como director general tras la fusión; no es el dueño, sino quien encabeza la operación de la empresa.
La historia, sin embargo, viene de atrás. En 1999, el parque —entonces Reino Aventura— fue vendido a la empresa estadounidense Premier Parks. Con el tiempo, esa compañía creció, cambió de nombre y terminó convirtiéndose en Six Flags Inc.
En pocas palabras: el parque que nació como Reino Aventura hoy forma parte de un corporativo global que ha evolucionado en nombre, estructura y escala, hasta convertirse en uno de los operadores de parques de diversiones más grandes de Norteamérica.
¿Quiénes eran los dueños de Reino Aventura y por qué lo vendieron?
Detrás de Reino Aventura estaban los empresarios Gaspar Rivera Torres, Pablo Fontanet y José Represas, quienes inauguraron el parque en 1982 con una apuesta ambiciosa en el entretenimiento en México.
Su salida en 1999 respondió a un problema más profundo que la simple operación diaria: el negocio dejó de ser sostenible. Por un lado, la crisis económica de 1994 frenó inversiones clave y elevó la presión financiera. Para entonces, el parque arrastraba una deuda cercana a los 25 millones de dólares, y aunque seguía generando ingresos, estos se consumían en el pago de intereses.
A esto se sumó la pérdida de su principal imán: Keiko. La orca no solo era una atracción más, sino el eje del parque. Tras su traslado en 1996 como parte de su proceso de liberación, y luego de un accidente que obligó a cerrar el parque durante una temporada, Reino Aventura perdió atractivo y flujo de visitantes en poco tiempo.
El golpe fue doble: menos ingresos y sin margen para invertir en nuevas atracciones que compensaran esa caída. En una industria que exige renovación constante, el parque empezó a rezagarse, según reportó Expansión en su momento .
Con ese panorama —deuda, menor afluencia y falta de capital para modernizarse— los socios optaron por vender a Premier Parks por alrededor de 60 millones de dólares. La nueva empresa llegó con recursos frescos y la capacidad de transformar el parque.
Los dueños y fundadores originales se alejaron del negocio de los parques de diversiones y no se volvió a tener información pública relevante sobre su actividad empresarial.
En síntesis: Reino Aventura no cayó por falta de historia o popularidad, sino por una combinación de presión financiera y la pérdida de su principal atractivo en un momento clave.
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Los compradores de Reino Aventura entraron al negocio por accidente
Premier Parks, la empresa que compró Reino Aventura, no nació como una empresa de parques de diversiones, sino como una firma inmobiliaria. Fundada en 1971 en Oklahoma como Tierco Group, su giro cambió casi por casualidad en 1982, cuando compró el parque Frontier City con la idea de demolerlo y construir un centro comercial.
La crisis petrolera volvió inviable ese plan, así que optó por operar y remodelar el parque, logrando multiplicar su asistencia y ganancias. Ese resultado marcó un cambio de rumbo: en 1988 dejó el negocio inmobiliario para enfocarse en el entretenimiento y, en 1994, adoptó el nombre Premier Parks tras expandirse con nuevas adquisiciones.
El punto de inflexión llegó en 1998, cuando compró la cadena Six Flags a Time Warner y, dos años después, tomó su nombre, consolidándose como uno de los principales jugadores de la industria.
La historia de las seis banderas
La historia de Six Flags comienza en 1961, cuando el empresario inmobiliario Angus G. Wynne inauguró Six Flags Over Texas en Arlington, con la idea de crear un parque temático inspirado en la historia y cultura del estado.
De ahí surge el nombre: “las seis banderas” hace referencia a los seis gobiernos que han tenido el control de Texas a lo largo del tiempo: España, Francia, México, la República de Texas, Estados Unidos y los Estados Confederados.
Tras su éxito inicial, la empresa comenzó a expandirse. Primero abrió nuevos parques en Estados Unidos y luego adquirió otros ya existentes. Con el paso de los años, cambió varias veces de manos: desde una compañía ferroviaria hasta corporativos como Bally Manufacturing y Time Warner, que impulsaron su crecimiento y sumaron licencias como los personajes de Warner Bros.
El punto de inflexión llegó en 1998, cuando Premier Parks compró la división de parques Six Flags a Time Warner. A partir de entonces aceleró su expansión y, en 1999, dio el salto a México con la adquisición de Reino Aventura. Un año después, adoptó oficialmente el nombre Six Flags, Inc., consolidando su marca a nivel global.
Aunque Warner dejó de ser propietario, la relación comercial se mantiene. Por eso, en los parques siguen presentes personajes como los Looney Tunes y atracciones basadas en superhéroes de DC Comics, como Batman, Superman, Mujer Maravilla o el Joker.
Pero no todo fue crecimiento. En 2009, tras acumular deudas y enfrentar problemas financieros, la empresa se declaró en bancarrota. Logró reestructurarse y salir adelante.
El capítulo más reciente llegó en 2024, cuando Six Flags se fusionó con Cedar Fair en una operación valuada en unos 8,000 millones de dólares. Así nació una compañía más grande, que hoy opera decenas de parques, acuáticos y resorts en Estados Unidos, Canadá y México.
En pocas palabras: lo que comenzó como un parque en Texas terminó convirtiéndose, a través de compras, crisis y fusiones, en uno de los mayores operadores de entretenimiento en Norteamérica.
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La actualidad de Six Flags en cifras
A dos años de la fusión entre Six Flags Entertainment Corporation y Cedar Fair, la compañía se consolidó como el mayor operador regional de parques en Norteamérica, con un modelo enfocado en rentabilidad y diversificación.
En 2025, según su último reporte trimestral , el grupo reportó ingresos globales por 687 millones de dólares, de los cuales 324 millones provinieron directamente de la operación de sus parques. Actualmente administra 42 propiedades: 21 parques de diversiones, 14 acuáticos y 9 resorts en Estados Unidos, Canadá y México, además de presencia en Arabia Saudita.
En paralelo, la empresa ha ajustado su estrategia: apuesta por elevar el gasto por visitante mediante experiencias adicionales —festivales, espectáculos y oferta gastronómica— y por servicios premium como accesos rápidos y productos con licencias de marcas reconocidas.
Durante 2026, también realizó movimientos clave: concretó la venta de seis parques en Estados Unidos y nombró a Richard Haddrill como presidente del consejo de administración. Lamentablemente, Six Flags no reporta sus resultados de la unidad en México por separado.
En conjunto, las cifras muestran a una empresa más grande tras la fusión, pero también en proceso de ajuste para sostener su crecimiento.
De Reino Aventura a corporativo global: lo que deja la historia
La historia de Six Flags México no es solo la de un parque que cambió de nombre, sino la de un modelo de negocio que cambió de escala. Lo que comenzó como un proyecto local terminó absorbido por una industria global donde el tamaño, la inversión constante y la diversificación marcan la diferencia.
El caso deja una lección clara: en el negocio del entretenimiento, el éxito no depende solo de la popularidad, sino de la capacidad de reinventarse y sostener inversiones a largo plazo. Reino Aventura tuvo público y reconocimiento, pero no el músculo financiero para competir en una industria cada vez más exigente.
Hoy, el parque forma parte de una lógica distinta: la de grandes corporativos que operan portafolios completos, optimizan ingresos por visitante y reparten riesgos entre múltiples mercados.
En ese tránsito, más que desaparecer, Reino Aventura se diluyó en algo más grande: un engranaje dentro de una maquinaria global del entretenimiento.