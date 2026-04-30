¿Quién es el dueño de Six Flags México?

Hoy Six Flags México pertenece a Six Flags Entertainment Corporation, una empresa estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva York . No tiene un dueño único: es una compañía pública, cuya propiedad está distribuida entre inversionistas de todo el mundo.

El cambio más reciente ocurrió en 2024, cuando Six Flags Inc. se fusionó con otra gran operadora de parques, Cedar Fair. De esa unión surgió un grupo más grande que ahora administra parques en Estados Unidos, Canadá y México, incluido el de la capital, según se lee en el comunicado de la fusión .

Al frente de esta nueva etapa quedó Richard Zimmerman como director general tras la fusión; no es el dueño, sino quien encabeza la operación de la empresa.

La historia, sin embargo, viene de atrás. En 1999, el parque —entonces Reino Aventura— fue vendido a la empresa estadounidense Premier Parks. Con el tiempo, esa compañía creció, cambió de nombre y terminó convirtiéndose en Six Flags Inc.

En pocas palabras: el parque que nació como Reino Aventura hoy forma parte de un corporativo global que ha evolucionado en nombre, estructura y escala, hasta convertirse en uno de los operadores de parques de diversiones más grandes de Norteamérica.

En 1998, Premier Parks compró Six Flags y en 2000 adoptó ese nombre. (Rogelio Morales/Cuartoscuro)

¿Quiénes eran los dueños de Reino Aventura y por qué lo vendieron?

Detrás de Reino Aventura estaban los empresarios Gaspar Rivera Torres, Pablo Fontanet y José Represas, quienes inauguraron el parque en 1982 con una apuesta ambiciosa en el entretenimiento en México.

Su salida en 1999 respondió a un problema más profundo que la simple operación diaria: el negocio dejó de ser sostenible. Por un lado, la crisis económica de 1994 frenó inversiones clave y elevó la presión financiera. Para entonces, el parque arrastraba una deuda cercana a los 25 millones de dólares, y aunque seguía generando ingresos, estos se consumían en el pago de intereses.

A esto se sumó la pérdida de su principal imán: Keiko. La orca no solo era una atracción más, sino el eje del parque. Tras su traslado en 1996 como parte de su proceso de liberación, y luego de un accidente que obligó a cerrar el parque durante una temporada, Reino Aventura perdió atractivo y flujo de visitantes en poco tiempo.

El golpe fue doble: menos ingresos y sin margen para invertir en nuevas atracciones que compensaran esa caída. En una industria que exige renovación constante, el parque empezó a rezagarse, según reportó Expansión en su momento .

Con ese panorama —deuda, menor afluencia y falta de capital para modernizarse— los socios optaron por vender a Premier Parks por alrededor de 60 millones de dólares. La nueva empresa llegó con recursos frescos y la capacidad de transformar el parque.

Los dueños y fundadores originales se alejaron del negocio de los parques de diversiones y no se volvió a tener información pública relevante sobre su actividad empresarial.

En síntesis: Reino Aventura no cayó por falta de historia o popularidad, sino por una combinación de presión financiera y la pérdida de su principal atractivo en un momento clave.