El papa León XIV sale del hospital tras una operación por cáncer de pulmón, ¿cuál es su estado de salud?

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado y regresó al Vaticano, cuatro días después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho . Aunque los médicos consideran que su recuperación avanza con normalidad, todavía deben realizar pruebas para determinar si la enfermedad se extendió y qué tratamiento necesitará.

El pontífice, de 71 años, abandonó el Policlínico Gemelli de Roma alrededor de las 15:30 horas locales, entre aplausos y vítores de los fieles que aguardaban a las puertas del hospital. Antes de partir, conversó con los médicos que lo atendieron y con una joven ucraniana que superó el cáncer y se acercó para desearle una pronta recuperación.

De acuerdo con los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada este sábado y la evaluación de su estado clínico permitieron determinar que el papa estaba en condiciones de recibir el alta.

La intervención consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho para extraer el tumor. Aunque la evolución clínica es favorable, el equipo médico aún espera los resultados de otras pruebas para establecer si el cáncer se extendió y definir los siguientes pasos.