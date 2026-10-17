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Internacional

El papa León XIV sale del hospital tras una operación por cáncer de pulmón, ¿cuál es su estado de salud?

La cirugía para retirar un tumor del pulmón derecho abre interrogantes sobre la evolución de su salud y la continuidad de sus compromisos internacionales.
sáb 17 octubre 2026 10:31 AM
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El papa León XIV estrecha la mano de su cirujano Stefano Margaritora al salir del hospital Gemelli de Roma, tras una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho.
El papa León XIV regresó al Vaticano tras recibir el alta médica, cuatro días después de una operación para extirparle un tumor canceroso del pulmón derecho. (SIMONE RISOLUTI/AFP)

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado y regresó al Vaticano, cuatro días después de someterse a una cirugía para extirpar un tumor canceroso en el pulmón derecho . Aunque los médicos consideran que su recuperación avanza con normalidad, todavía deben realizar pruebas para determinar si la enfermedad se extendió y qué tratamiento necesitará.

El pontífice, de 71 años, abandonó el Policlínico Gemelli de Roma alrededor de las 15:30 horas locales, entre aplausos y vítores de los fieles que aguardaban a las puertas del hospital. Antes de partir, conversó con los médicos que lo atendieron y con una joven ucraniana que superó el cáncer y se acercó para desearle una pronta recuperación.

De acuerdo con los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, los resultados de los análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada este sábado y la evaluación de su estado clínico permitieron determinar que el papa estaba en condiciones de recibir el alta.

La intervención consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho para extraer el tumor. Aunque la evolución clínica es favorable, el equipo médico aún espera los resultados de otras pruebas para establecer si el cáncer se extendió y definir los siguientes pasos.

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¿Cuándo retomará sus actividades públicas el papa León XIV?

Tras regresar al Vaticano, León XIV tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de su apartamento papal, informó la Santa Sede. La oración suele realizarse desde el Palacio Apostólico, frente a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

El pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, mientras continúa su recuperación. Por ahora, no está claro cuándo retomará por completo sus actividades públicas ni si podrá cumplir con sus próximos compromisos internacionales.

La hospitalización ocurre a pocas semanas de una gira prevista por Argentina, Uruguay y Perú, del 6 al 17 de noviembre. El viaje será uno de los principales compromisos en la agenda del papa, aunque su realización dependerá de la evolución de su salud y de las indicaciones médicas.

El obispo de Roma, de nacionalidad estadounidense y peruana, anunció su intervención el domingo anterior, durante el rezo del Ángelus. En esa ocasión, explicó que un examen médico rutinario había detectado un nódulo pulmonar que debía ser retirado.

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El papa León XIV permanece bajo seguimiento médico mientras se esperan pruebas para determinar si el cáncer se extendió y qué tratamiento necesitará. (X: @vaticannews_es)

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El papa León XIV mantiene su agenda diplomática pese a la operación

Pese a su hospitalización, León XIV mantuvo parte de su actividad diplomática. El viernes sostuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante la cual pidió una tregua humanitaria en Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania afectada por el conflicto armado.

Ese mismo día, el Vaticano difundió las primeras imágenes del pontífice desde su ingreso al hospital Gemelli. En ellas aparece de pie, con sotana blanca y casulla verde, frente a un altar improvisado en una habitación del décimo piso del centro médico. En una de las fotografías está acompañado por su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Rimaycuna.

Durante su estancia en el hospital, León XIV también ofició misa el viernes y el sábado, según informó el servicio de prensa del Vaticano.

Su regreso a la Santa Sede marca el inicio de una nueva etapa de recuperación fuera del hospital. Sin embargo, el pronóstico sobre la evolución del cáncer y las decisiones sobre su tratamiento siguen pendientes de los resultados médicos.

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