Qué es el virus Shamonda, detectado por primera vez en un humano, y qué se sabe de su transmisión

De acuerdo con la información publicada por el diario local Le Progrès, que las autoridades no confirmaron, se trataba de un "hombre de unos 60 años que vivía en el departamento de Ain", en el centro del país.

En cuanto al contagio, la hipótesis planteada es la picadura de un insecto del género culicoides en el este de Francia, zona en la que se observó la circulación del virus entre animales durante la primavera y el verano de 2026.

Todavía se desconocen las circunstancias exactas en las que se habría producido el contagio, ni si ocurrió en una explotación agrícola. Tampoco se sabe si se identificaron posibles contactos del paciente.

¿Qué es el virus shamonda?

Transmitido a los animales por mosquitos del género culicoides, el virus shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960.

Desde entonces fue registrado de forma esporádica en bovinos de África occidental, oriental y austral, así como en Japón. Este verano fue identificado por primera vez en Europa, incluida Francia, en explotaciones ganaderas bovinas.

Desde entonces se propagó rápidamente por Europa. Según el último boletín semanal de la plataforma de vigilancia de la ESA ( Epidemiología y Vigilancia Sanitaria Animal), que reúne datos franceses y europeos, hay 14 países de Europa occidental afectados.

En Francia el virus circula en 52 departamentos entre los bovinos y, en menor medida, entre los ovinos de dos departamentos y los equinos de un departamento, según la misma fuente.

En el caso del virus shamonda, los bovinos se consideran los principales huéspedes entre las especies animales que pueden infectarse. Este verano también se identificaron casos esporádicos de infección en pequeños rumiantes y équidos en Francia.

Aunque las zoonosis, es decir, las enfermedades infecciosas que se transmiten de los animales a los seres humanos, existen desde hace miles de años, se han multiplicado durante las últimas décadas.





¿Cuáles son los síntomas del virus shamonda?

En ganado bovino, las infecciones agudas pueden cursar principalmente con fiebre, disminución de la producción de leche, entre un 10% y un 20% durante siete a diez días y diarrea.

La morbilidad puede ser muy elevada, llegando a afectar hasta al 10% de la explotación, y si bien la mayoría de los animales adultos parecen recuperarse. Hasta el momento no se ha observado una mortalidad atribuible directamente al virus.

También se han descrito repercusiones reproductivas en hembras gestantes, ya que el virus puede atravesar la placenta e infectar al feto, ocasionando abortos o malformaciones fetales graves.