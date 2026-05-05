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Internacional

La OMS analiza si el brote de hantavirus se dio por contagio entre humanos y no por animales

Los tipos de hantavirus varían de acuerdo a su distribución geográfica y patologías, además de que circulan entre roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a las personas.
mar 05 mayo 2026 11:44 AM
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La imagen corresponde al 5 de mayo de 2026 en donde se observa la vista aérea general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, en donde hay tres pasajeros muertos. (Foto: AFP )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sospecha que hubo transmisión del hantavirus entre personas a bordo del crucero anclado en Cabo Verde, en donde suman tres pasajeros muertos. Este tipo de transmisión es muy rara de acuerdo con lo especificado por el mismo organismo.

"Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco", y "creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho", dijo ante la prensa Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención ante epidemias y pandemias del organismo con sede en Ginebra.

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Además, hay tres casos sospechosos de portar el hantavirus y que están a bordo del crucero que serán evacuados pronto a través de este país de África Occidental, informó a la AFP una representante de la OMS.

Dos de ellos presentan síntomas de hantavirus y uno más estuvo en estrecho contacto con ellos.

"El plan inicial era que el barco partiera de aquí hacia las Islas Canarias y el puerto de Tenerife, pero el barco tal vez se dirija directamente a Países Bajos", declaró.

La funcionaria explicó que la OMS está en contacto con las autoridades sanitarias de España, Países Bajos y Cabo Verde.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus, que posiblemente han causado un brote en un crucero en el Atlántico sur, circulan en roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a las personas. Figuran entre los patógenos que pueden causar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas; debido a que no existen vacunas ni medicamentos específicos para combatirlos, de modo que el tratamiento se limita a aliviar los síntomas.

Hay muchos tipos de hantavirus, los cuales varían según su distribución geográfica y sus patologías, según la oficina federal de la salud pública suiza (OFSP).

"La transmisión de persona a persona solo se ha observado con un único tipo de virus, algo extremadamente inusual", precisa.

Hay hantavirus en todos los continentes. El virus lleva el nombre del río Hantan de Corea del Sur, donde más de 3,000 soldados enfermaron después de infectarse con él durante la Guerra de Corea de 1950-1953, explica la OFSP.

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Las dos enfermedades más comunes causadas por infección son la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR), causada por hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia, y el síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), causado por virus presentes en las Américas.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los síntomas suelen aparecer entre una y ocho semanas después del contacto, pero a veces surgen entre una y dos semanas después de la exposición.

Síntomas

La mayoría de los casos de infección pasan desapercibidos, según la OFSP, pero pueden llegar a ser mortales.

Los primeros síntomas se presentan como la gripe: fiebre y dolor de cabeza y muscular.

También puede aparecer tos y dificultad para respirar.

Los tipos de hantavirus prevalentes en Europa y Asia pueden causar disfunción renal.

Leer más:

Esta imagen aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius estacionario en el puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 3 de mayo de 2026.
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¿Qué es el hantavirus, la enfermedad que causa una epidemia en un crucero?

La letalidad varía según los virus y puede llegar hasta el 15% de los casos, estima la oficina federal de la salud pública suiza.

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¿Qué pasa con el crucero?

Las víctimas mortales del hantavirus son un matrimonio neerlandés y un alemán; mientras que los pasajeros con posible sospecha de contagio están confinados en sus camarotes para limitar la propagación de la enfermedad.

El barco lleva fondeado desde el domingo frente a las costas de Cabo Verde que le ha denegado la autorización para atracar, y de acuerdo con la funcionaria de la OMS, la opción sería el archipiélago español de Canarias.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas que (...) han dicho que van a recibir al barco para llevar a cabo una investigación completa, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluar el riesgo para los pasajeros que están a bordo", afirmó Maria Van Kerkhove.

Pero España afirmó que aún no se ha tomado una decisión.

"En función de los datos epidemiológicos que se recojan del barco en su paso por Cabo Verde se decidirá qué escala es más pertinente. Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", escribió el gobierno en 𝕏.

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Enfermedades no humanas Enfermedades animales

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