La OMS analiza si el brote de hantavirus se dio por contagio entre humanos y no por animales

Además, hay tres casos sospechosos de portar el hantavirus y que están a bordo del crucero que serán evacuados pronto a través de este país de África Occidental, informó a la AFP una representante de la OMS.

Dos de ellos presentan síntomas de hantavirus y uno más estuvo en estrecho contacto con ellos.

"El plan inicial era que el barco partiera de aquí hacia las Islas Canarias y el puerto de Tenerife, pero el barco tal vez se dirija directamente a Países Bajos", declaró.

La funcionaria explicó que la OMS está en contacto con las autoridades sanitarias de España, Países Bajos y Cabo Verde.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus, que posiblemente han causado un brote en un crucero en el Atlántico sur, circulan en roedores y pueden ser mortales cuando se transmiten a las personas. Figuran entre los patógenos que pueden causar dificultades respiratorias y cardíacas, así como fiebres hemorrágicas; debido a que no existen vacunas ni medicamentos específicos para combatirlos, de modo que el tratamiento se limita a aliviar los síntomas.

Hay muchos tipos de hantavirus, los cuales varían según su distribución geográfica y sus patologías, según la oficina federal de la salud pública suiza (OFSP).

"La transmisión de persona a persona solo se ha observado con un único tipo de virus, algo extremadamente inusual", precisa.

Hay hantavirus en todos los continentes. El virus lleva el nombre del río Hantan de Corea del Sur, donde más de 3,000 soldados enfermaron después de infectarse con él durante la Guerra de Corea de 1950-1953, explica la OFSP.