"Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública", agregó.

Hasta ahora, hay ocho casos de hantavirus: tres confirmados y cinco casos sospechosos en las personas que estuvieron a bordo del crucero.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un gran grupo de virus, que se transportan en roedores y animales insectívoros en todo el mundo, y que pueden causar la enfermedad en personas que se convierten en huéspedes accidentales.

¿Cómo se transmite?

“Las personas contraen hantavirus a través del contacto con roedores como ratas y ratones, especialmente cuando se exponen a su orina, excrementos y saliva”, indican los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en su sitio web.

Existen numerosos tipos de hantavirus. De acuerdo con la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".

El virus de los Andes está presente en el ratón colilargo, típico del co​no sur de América y es la variante predominante en Argentina, desde donde zarpó el crucero. La forma de contagio entre animales y personas más normal es por respirar aerosoles, es decir, partículas en suspensión provenientes de las heces, orina o saliva de un ratón.

¿Cómo se contagia el hantavirus entre humanos?

En esta variante se sospecha que el contagio entre personas se da por contacto estrecho y prolongado a través de fluidos corporales. Un barco reúne las condiciones idóneas para que suceda.

"Esa es la tormenta perfecta, porque tienes mucha gente en un espacio muy pequeño pasando mucho tiempo juntos, con poca ventilación. Un camarote o algo así es una situación perfecta, pero eso no es lo que va a pasar normalmente", dijo Julio Álvarez, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), a la agencia EFE.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los hantavirus causan dos síndromes. Los virus que se encuentran en el hemisferio occidental pueden causar un síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

“La fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS) es un grupo de enfermedades clínicamente similares causadas por los hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia”, señalan los CDC.

Síndrome pulmonar por hantavirus

El síndrome por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal. El 38 % de las personas que presentan síntomas respiratorios podrían morir a causa de la enfermedad. Los síntomas comienzan a aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado.

Los primeros síntomas incluyen:

• fatiga

• fiebre

• dolor muscular, en especial en grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros

Cerca de la mitad de todos los pacientes con la enfermedad también tienen:

• dolores de cabeza

• mareos

• escalofríos

• problemas abdominales, como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal