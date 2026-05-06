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¿Qué es el hantavirus, la enfermedad que causa una epidemia en un crucero?

Por lo menos tres pacientes han fallecido con relación a un foco de infección de este virus transmitido a través de los roedores.
mié 06 mayo 2026 01:14 PM
Una ambulancia que transporta a una persona contagiada por hantavirus en un crucero, alrededor hay médicos con trajes especiales de protección.
(Lina Selg / AFP
)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos relacionados con un posible foco de infección por hantavirus, que se transmiten a través de los roedores, en un barco de crucero en el Atlántico .

"La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. (...) De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica", indicó la organización a la AFP el domingo.

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"Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública", agregó.

Hasta ahora, hay ocho casos de hantavirus: tres confirmados y cinco casos sospechosos en las personas que estuvieron a bordo del crucero.

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un gran grupo de virus, que se transportan en roedores y animales insectívoros en todo el mundo, y que pueden causar la enfermedad en personas que se convierten en huéspedes accidentales.

¿Cómo se transmite?

“Las personas contraen hantavirus a través del contacto con roedores como ratas y ratones, especialmente cuando se exponen a su orina, excrementos y saliva”, indican los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos en su sitio web.

Existen numerosos tipos de hantavirus. De acuerdo con la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), "solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra".

El virus de los Andes está presente en el ratón colilargo, típico del co​no sur de América y es la variante predominante en Argentina, desde donde zarpó el crucero. La forma de contagio entre animales y personas más normal es por respirar aerosoles, es decir, partículas en suspensión provenientes de las heces, orina o saliva de un ratón.

¿Cómo se contagia el hantavirus entre humanos?

En esta variante se sospecha que el contagio entre personas se da por contacto estrecho y prolongado a través de fluidos corporales. Un barco reúne las condiciones idóneas para que suceda.

"Esa es la tormenta perfecta, porque tienes mucha gente en un espacio muy pequeño pasando mucho tiempo juntos, con poca ventilación. Un camarote o algo así es una situación perfecta, pero eso no es lo que va a pasar normalmente", dijo Julio Álvarez, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), a la agencia EFE.

¿Cuáles son los síntomas del hantavirus?

Los hantavirus causan dos síndromes. Los virus que se encuentran en el hemisferio occidental pueden causar un síndrome pulmonar por hantavirus (HPS).

“La fiebre hemorrágica con síndrome renal (HFRS) es un grupo de enfermedades clínicamente similares causadas por los hantavirus que se encuentran principalmente en Europa y Asia”, señalan los CDC.

Síndrome pulmonar por hantavirus

El síndrome por hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente mortal. El 38 % de las personas que presentan síntomas respiratorios podrían morir a causa de la enfermedad. Los síntomas comienzan a aparecer entre una y ocho semanas después del contacto con un roedor infectado.

Los primeros síntomas incluyen:

• fatiga
• fiebre
• dolor muscular, en especial en grupos de músculos grandes, como los muslos, las caderas, la espalda y, a veces, los hombros

Cerca de la mitad de todos los pacientes con la enfermedad también tienen:

• dolores de cabeza
• mareos
• escalofríos
• problemas abdominales, como náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal

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Cuatro a diez días después de la fase inicial de la enfermedad, aparecen los últimos síntomas del síndrome pulmonar por hantavirus, que incluyen tos y dificultad para respirar. Algunos pacientes pueden sentir presión en el pecho a medida que los pulmones se llenan de líquido.

Fiebre hemorrágica con síndrome renal

Los síntomas de la fiebre hemorrágica con síndrome renal aparecen generalmente de 1 a 2 semanas después de la exposición. En casos raros, podrían demorar hasta 8 semanas en aparecer. Los síntomas iniciales empiezan de repente e incluyen:

• dolores de cabeza intensos
• dolor en la espalda y el abdomen
• fiebre/escalofríos
• náuseas
• visión borrosa
• Las personas pueden tener enrojecimiento de la cara, inflamación o enrojecimiento de los ojos, o un sarpullido.

Los síntomas posteriores pueden incluir:

• presión arterial baja
• falta de flujo sanguíneo (shock agudo)
• hemorragia interna (pérdida vascular)
• insuficiencia renal aguda, lo que puede causar una sobrecarga grave de líquido

¿Cómo se diagnostica y tiene tratamiento?

De acuerdo con la OMS, el diagnóstico de enfermedad por hantavirus es complicado, pues tiene síntomas iniciales parecidos al covid-19, al dengue o la gripe. Ante ello, recomienda dar detalles en la historia clínica, sobre todo si ha habido exposición a roedores y antecedentes de viajes a lugares donde hay casos de este virus.

"La confirmación de laboratorio se basa en pruebas serológicas para detectar anticuerpos IgM específicos contra el hantavirus o títulos crecientes de IgG, así como en métodos moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) durante la fase aguda de la enfermedad, cuando el ARN viral puede ser detectable en la sangre".

La OMS también informa que hasta ahora no hay tratamiento contra el hantavirus ni alguna vacuna autorizada.

¿Qué sabemos del MV Hondius, el crucero del brote?

El foco se declaró a bordo del crucero MV Hondius, que figura como crucero polar en los portales de varias agencias de viajes.

Está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions.

Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.

De acuerdo a varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

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Enfermedades virales SudÁfrica

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