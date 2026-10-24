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Trump vota por anticipado en Florida para las elecciones intermedias de EU

El resultado de las elecciones del 3 de noviembre definirá si Trump conserva el respaldo del Congreso para impulsar sus prioridades durante los últimos dos años de su mandato.
sáb 24 octubre 2026 03:57 PM
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Donald Trump, con traje oscuro y corbata roja, levanta el brazo y señala hacia arriba dentro de un centro de votación en Florida. A su lado hay un cartel que invita a ejercer el derecho al voto y una bandera de Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump señala tras hablar con la prensa en la oficina del supervisor de elecciones del condado de Palm Beach después de votar en las elecciones de medio término en West Palm Beach, Florida (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, votó de manera anticipada en Florida para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, en las que su Partido Republicano lucha por mantener el control del Congreso.

Trump y su esposa, Melania, emitieron sus votos antes de una aparición del presidente en una mitin de campaña en el estado sureño de Georgia.

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Consultado por la prensa sobre la corrupción como una de las principales preocupaciones de los votantes, Trump aseguró que los republicanos estaban "firmes en sus convicciones" al respecto.

"Deberían fijarse en la verdadera corrupción, es corrupción demócrata", dijo en su puesto de votación en Palm Beach, cerca de su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

El multimillonario republicano lanzó nuevas acusaciones sobre el supuesto fraude masivo -del que no ha presentado pruebas- en las presidenciales de 2020, al asegurar que existirían papeletas inválidas en Los Ángeles, una ciudad de amplia mayoría demócrata.

A diez días de las elecciones de mitad de mandato, que suelen ser desfavorables para el partido en la Casa Blanca, Trump enfrenta encuestas que pronostican que su partido perdería el control de la Cámara de Representantes e, incluso, del Senado.

Sin mayorías en el Congreso, el octogenario presidente se encontraría sin margen de maniobra para impulsar su agenda legislativa durante sus últimos dos años en la Oficina Oval.

También podría afrontar numerosas investigaciones impulsadas por los demócratas en el Congreso, que han manifestado su intención de estudiar los negocios del presidente y su círculo íntimo, a través de la empresa de la familia Trump, desde su regreso a la Casa Blanca.

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Donald Trump Melania Trump Elecciones Estados Unidos 2024

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