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A seis meses de las elecciones en EU, la inflación amenaza a Trump y a los republicanos

La inflación en Estados Unidos alcanzó su mayor nivel desde 2023 y se aleja de las promesas del presidente de reducir los precios, mientras cae la aprobación de su manejo económico.
mié 20 mayo 2026 05:55 AM
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas a bordo del Air Force One después de su salida del Aeropuerto de la Capital de Pekín el 15 de mayo de 2026, en su camino de regreso a los Estados Unidos.
En 2024, Trump ganó entre el 76% de los votantes que dijeron que la inflación había causado graves dificultades a su familia. (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 gracias a su promesa de bajar los precios. Su predecesor, el demócrata Joe Biden, atravesó una de las peores crisis inflacionarias de la historia reciente de Estados Unidos. En mayo de 2022, el índice de precios al consumidor se colocó en 9% anual, una cifra no vista desde los años 70.

El republicano padece ahora una crisis inflacionaria que podría arrastrar los resultados de su partido en las elecciones intermedias, que se celebrarán en seis meses. La inflación se ubicó en 3.8% a 12 meses, indicó la oficina de estadísticas, la escalada más pronunciada desde mayo de 2023. El índice de precios al consumo (IPC) interanual había sido de 3.3% en marzo y 2.4% en febrero.

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La guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, parece estar en un punto muerto y los precios del petróleo se mantienen ligeramente por encima de 100 dólares el barril, principalmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Un galón (casi 3.8 litros) de gasolina normal cuesta una media de 4.49 dólares en Estados Unidos, frente a los 2.7 dólares justo antes de la guerra, de acuerdo con el último informe de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos.

La gasolina tiene un gran peso en este récord en tres años, pero las subidas de precios han sido generalizadas, desde los productos de la canasta del supermercado hasta los alquileres.

De acuerdo con los datos, los precios de los alimentos subieron un 3.2% en abril con respecto al año pasado, su mayor alza desde 2023.

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¿Un problema de corto plazo?

Donald Trump dijio la semana pasada que estos niveles de inflación durarán poco, ya que sus políticas son efectivas. Sus palabras recuerdan a las pronunciadas por Joe Biden, quien insistía en 2022 que el aumento de los precios sería “transitorio”.

Será de "corto plazo", declaró Trump, quien pronosticó que el aumento se situará en breve por debajo de 1.5% interanual.

"En cuanto termine esta guerra, lo cual no tardará mucho, verán cómo bajan los precios del petróleo", declaró el presidente que se prepara para las legislativas de noviembre, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

El republicano culpó a la gestión de su predecesor y dijo que revertiría esta situación tan pronto regresara a la Casa Blanca. "Cuando gane, bajaré los precios inmediatamente, desde el primer día", declaró Trump, rodeado de comida envasada, leche, carne y huevos, en una conferencia de prensa en agosto de 2024.

La realidad, 16 meses después de su retorno al gobierno estadounidense, no puede ser más distinta a la promesa.

Un golpe para las elecciones

Trump ha hecho de la reducción de la inflación uno de los objetivos de su segundo mandato.

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Durante la campaña de 2024, Trump atacó repetidamente al presidente Joe Biden, y a su reemplazo como candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, por manejar mal los problemas del costo de vida.

"Cuando gane, bajaré los precios inmediatamente, desde el primer día", dijo el entonces candidato republicano, rodeado de comida envasada, leche, carne y huevos, en una conferencia de prensa en agosto de 2024.

Menos de un mes antes del día de las elecciones, Trump prometió entregar precios de gasolina que serían "un 50% más baratos", o aproximadamente 1.60 dólares por galón, basados en los precios de las bombas en ese momento.

El 5 de noviembre, Trump ganó entre el 76% de los votantes que dijeron que la inflación había causado graves dificultades a su familia, de acuerdo con una encuesta a pie de urna de CNN.

Dos años después, el alto ritmo de aumento de los precios, y más en una economía sostenida por el consumo privado, volverá a ser un tema clave en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebran el 3 de noviembre.

La popularidad de Trump se ha reducido desde el inicio de la guerra. De acuerdo con una encuesta de Washington Post-ABC-Ipsos levantada entre el 24 y el 28 de abril de 2026, el presidente alcanzó su nivel de desaprobación más alto, con un 62%.

La aprobación de Trump sobre cuestiones económicas, que fueron fundamentales para su regreso político en 2024, ha disminuido desde que lanzó la guerra con Irán a finales de febrero.

En una encuesta de CNN publicada en mayo, el 77% de los estadounidenses encuestados dijo que las políticas de Trump habían aumentado el costo de vida; solo el 8% mencionó que lo habían reducido.

Con las elecciones de mitad de periodo en el Congreso a menos de seis meses de distancia, los republicanos y alrededor de la Casa Blanca están cada vez más ansiosos.

“Si los republicanos perdieran el control de alguna de las cámaras en 2026, la fase legislativa de la presidencia de Trump terminaría”, indica un reporte del Brookings Institute. “Para un presidente cuya aprobación depende en parte de su capacidad para actuar con rapidez y decisión, esto representaría un duro revés”.

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