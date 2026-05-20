A seis meses de las elecciones en EU, la inflación amenaza a Trump y a los republicanos

Durante la campaña de 2024, Trump atacó repetidamente al presidente Joe Biden, y a su reemplazo como candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, por manejar mal los problemas del costo de vida.
"Cuando gane, bajaré los precios inmediatamente, desde el primer día", dijo el entonces candidato republicano, rodeado de comida envasada, leche, carne y huevos, en una conferencia de prensa en agosto de 2024.
Menos de un mes antes del día de las elecciones, Trump prometió entregar precios de gasolina que serían "un 50% más baratos", o aproximadamente 1.60 dólares por galón, basados en los precios de las bombas en ese momento.
El 5 de noviembre, Trump ganó entre el 76% de los votantes que dijeron que la inflación había causado graves dificultades a su familia, de acuerdo con una encuesta a pie de urna de CNN.
Dos años después, el alto ritmo de aumento de los precios, y más en una economía sostenida por el consumo privado, volverá a ser un tema clave en las elecciones legislativas de mitad de mandato, que se celebran el 3 de noviembre.
La popularidad de Trump se ha reducido desde el inicio de la guerra. De acuerdo con una encuesta de Washington Post-ABC-Ipsos levantada entre el 24 y el 28 de abril de 2026, el presidente alcanzó su nivel de desaprobación más alto, con un 62%.
La aprobación de Trump sobre cuestiones económicas, que fueron fundamentales para su regreso político en 2024, ha disminuido desde que lanzó la guerra con Irán a finales de febrero.
En una encuesta de CNN publicada en mayo, el 77% de los estadounidenses encuestados dijo que las políticas de Trump habían aumentado el costo de vida; solo el 8% mencionó que lo habían reducido.
Con las elecciones de mitad de periodo en el Congreso a menos de seis meses de distancia, los republicanos y alrededor de la Casa Blanca están cada vez más ansiosos.
“Si los republicanos perdieran el control de alguna de las cámaras en 2026, la fase legislativa de la presidencia de Trump terminaría”, indica un reporte del Brookings Institute. “Para un presidente cuya aprobación depende en parte de su capacidad para actuar con rapidez y decisión, esto representaría un duro revés”.