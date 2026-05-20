A seis meses de las elecciones en EU, la inflación amenaza a Trump y a los republicanos

La guerra en Medio Oriente, que comenzó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, parece estar en un punto muerto y los precios del petróleo se mantienen ligeramente por encima de 100 dólares el barril, principalmente por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Un galón (casi 3.8 litros) de gasolina normal cuesta una media de 4.49 dólares en Estados Unidos, frente a los 2.7 dólares justo antes de la guerra, de acuerdo con el último informe de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos.

La gasolina tiene un gran peso en este récord en tres años, pero las subidas de precios han sido generalizadas, desde los productos de la canasta del supermercado hasta los alquileres.

De acuerdo con los datos, los precios de los alimentos subieron un 3.2% en abril con respecto al año pasado, su mayor alza desde 2023.

¿Un problema de corto plazo?

Donald Trump dijio la semana pasada que estos niveles de inflación durarán poco, ya que sus políticas son efectivas. Sus palabras recuerdan a las pronunciadas por Joe Biden, quien insistía en 2022 que el aumento de los precios sería “transitorio”.

Será de "corto plazo", declaró Trump, quien pronosticó que el aumento se situará en breve por debajo de 1.5% interanual.

"En cuanto termine esta guerra, lo cual no tardará mucho, verán cómo bajan los precios del petróleo", declaró el presidente que se prepara para las legislativas de noviembre, en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

El republicano culpó a la gestión de su predecesor y dijo que revertiría esta situación tan pronto regresara a la Casa Blanca. "Cuando gane, bajaré los precios inmediatamente, desde el primer día", declaró Trump, rodeado de comida envasada, leche, carne y huevos, en una conferencia de prensa en agosto de 2024.

La realidad, 16 meses después de su retorno al gobierno estadounidense, no puede ser más distinta a la promesa.

Un golpe para las elecciones

Trump ha hecho de la reducción de la inflación uno de los objetivos de su segundo mandato.