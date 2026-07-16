Donald Trump recalca necesidad de “elecciones honestas y justas”

Donald Trump habla de posible injerencia china en elecciones de 2020

Durante el discurso que Trump dio este jueves en horario estelar, el republicano retomó su derrota electoral en 2020 ante Joe Biden, señalando que publicará documentos clasificados relacionados con las elecciones de aquel año y de 2018.

Donald Trump acusó a China de ser responsable de la “mayor filtración de datos electorales de la historia”, haciendo referencia a la elección donde perdió la presidencia, ante Joe Biden.

Trump afirmó que esta acción resultó en la adquisición de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses por parte de China, sin presentar ninguna evidencia de estas acusaciones.

Además, el presidente estadounidense añadió que el día de hoy fueron publicados documentos que “demuestran” que la CIA obtuvo información sobre un supuesto complot para impulsar el régimen de Maduro en Venezuela.

En 2020, esta agencia había señalado que “no existía información” que sugiriera que el régimen venezolano estuviera involucrado en comprometer el sistema electoral de Estados Unidos.

“Estados Unidos está de vuelta y le está yendo muy bien, pero todavía tenemos un gran desafío que debe abordarse con urgencia, porque ningún país puede ser grande sin elecciones justas y honestas”, declaró Trump durante su mensaje.