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Internacional

Donald Trump recalca necesidad de “elecciones honestas y justas”

Donald Trump dio un mensaje en el que enfatizó sus acusaciones de fraude por la elección que perdió en 2020.
jue 16 julio 2026 08:37 PM
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Donald Trump trajo de vuelta las acusaciones de un fraude electoral en 2020. (FOTO: YURI CORTEZ/AFP)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, compartió un mensaje durante la noche de este jueves 16 de julio, donde reavivó las acusaciones de un supuesto fraude en las elecciones de 2020.

El mensaje que dio el mandatario estadounidense fue en torno a la seguridad en elecciones, de cara a las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en noviembre próximo y que podrían definir mucho del panorama político de la Unión Americana.

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Donald Trump habla de posible injerencia china en elecciones de 2020

Durante el discurso que Trump dio este jueves en horario estelar, el republicano retomó su derrota electoral en 2020 ante Joe Biden, señalando que publicará documentos clasificados relacionados con las elecciones de aquel año y de 2018.

Donald Trump acusó a China de ser responsable de la “mayor filtración de datos electorales de la historia”, haciendo referencia a la elección donde perdió la presidencia, ante Joe Biden.

Trump afirmó que esta acción resultó en la adquisición de 220 millones de archivos de votantes estadounidenses por parte de China, sin presentar ninguna evidencia de estas acusaciones.

Además, el presidente estadounidense añadió que el día de hoy fueron publicados documentos que “demuestran” que la CIA obtuvo información sobre un supuesto complot para impulsar el régimen de Maduro en Venezuela.

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En 2020, esta agencia había señalado que “no existía información” que sugiriera que el régimen venezolano estuviera involucrado en comprometer el sistema electoral de Estados Unidos.

“Estados Unidos está de vuelta y le está yendo muy bien, pero todavía tenemos un gran desafío que debe abordarse con urgencia, porque ningún país puede ser grande sin elecciones justas y honestas”, declaró Trump durante su mensaje.

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Trump añadió que todos los estadounidenses deben tener la garantía de que en sus elecciones no hay lugar para fraudes o injerencias de régimenes extranjeros.

El mandatario añadió que el sistema electoral actual de Estados Unidos “está lejos de ese estándar”.

Por esta razón, justificó su insistencia en aprobar un estricto proyecto de ley que contempla la identificación de votantes en el Congreso.

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Donald Trump acusa “complot” de medios

Previo a la realización de este discurso, programado en horario estelar de Estados Unidos, algunas cadenas estadounidenses como ABC, NBC y CNN informaron que no transmitirían el mensaje en directo, pero lo programarían en plataformas de streaming.

Ante esta decisión, Trump acusó a los medios de ser cómplices de “un complot”.

Las acusaciones de Trump escalaron a otro nivel, pues pidió que se retiren las licencias de transmisión a las cadenas que se hayan negado a transmitir el discurso en vivo, acusándolas de ser cómplices del supuesto fraude electoral que denuncia desde hace seis años, sin presentar pruebas.

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“Utilizan nuestras ondas públicas, valuadas en miles de dólareas, completamente gratis. No pagan nada”, acusó Trump, recalcando que las cadenas que se negaron a transmitir el mensaje forman parte de un “complot”.

Las cadenas implicadas señalaron que estaban dispuestas a interrumpir su programación si se consideraba necesario.

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Donald Trump Estados Unidos

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