Brasil vuelve a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro en una elección que se define en una segunda vuelta

Así funciona la segunda vuelta de votaciones en Brasil

El sistema electoral brasileño establece una segunda vuelta para la elección presidencial cuando ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera ronda.

De acuerdo con los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), la diferencia fue de aproximadamente 2.2 millones de votos entre Lula da Silva y Bolsonaro.

Por lo cual, los dos aspirantes más votados se enfrentarán nuevamente y quien consiga la mayoría de los votos válidos en la segunda votación.

En esta ocasión, los brasileños deben elegir entre dos opciones: Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

Lula da Silva busca continuar al frente del gobierno brasileño.



La segunda vuelta permite concentrar la competencia en los dos candidatos que obtuvieron más apoyo en la primera ronda. A diferencia de la primera votación, cuando participaron 13 aspirantes, este domingo los electores deben decidir entre la continuidad del gobierno de Lula y la propuesta encabezada por Bolsonaro.

La votación se realiza mediante urnas electrónicas, según el calendario electoral del TSE, las urnas cierran a las 17:00 horas, tiempo de Brasilia, o las 14:00 horas en el tiempo centro de México.

Los candidatos para la presidencia de Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro

Lula, de 80 años, busca la reelección después de regresar a la Presidencia en 2023. Antes gobernó Brasil entre 2003 y 2010, por lo que un triunfo le permitiría continuar un proyecto político que lleva más de dos décadas en el centro de la política brasileña.

Durante la campaña, el mandatario defendió sus políticas sociales y propuestas económicas, además de presentar su candidatura como una alternativa para mantener los programas de apoyo a la población de menores ingresos.