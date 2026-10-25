Brasil vuelve a las urnas con Lula y Flávio Bolsonaro en una elección que se define en una segunda vuelta

Brasil vuelve a las urnas este domingo 25 de octubre para elegir a su próximo presidente en una segunda vuelta que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.03% de los votos válidos, frente a 45.16% de Lula. Sin embargo, ninguno alcanzó la mayoría necesaria para ganar en esa etapa, por lo que ambos pasaron a la segunda ronda.
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Así funciona la segunda vuelta de votaciones en Brasil
El sistema electoral brasileño establece una segunda vuelta para la elección presidencial cuando ninguno de los candidatos obtiene más de la mitad de los votos válidos en la primera ronda.
De acuerdo con los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), la diferencia fue de aproximadamente 2.2 millones de votos entre Lula da Silva y Bolsonaro.
Por lo cual, los dos aspirantes más votados se enfrentarán nuevamente y quien consiga la mayoría de los votos válidos en la segunda votación.
En esta ocasión, los brasileños deben elegir entre dos opciones: Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).
La segunda vuelta permite concentrar la competencia en los dos candidatos que obtuvieron más apoyo en la primera ronda. A diferencia de la primera votación, cuando participaron 13 aspirantes, este domingo los electores deben decidir entre la continuidad del gobierno de Lula y la propuesta encabezada por Bolsonaro.
La votación se realiza mediante urnas electrónicas, según el calendario electoral del TSE, las urnas cierran a las 17:00 horas, tiempo de Brasilia, o las 14:00 horas en el tiempo centro de México.
Los candidatos para la presidencia de Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro
Lula, de 80 años, busca la reelección después de regresar a la Presidencia en 2023. Antes gobernó Brasil entre 2003 y 2010, por lo que un triunfo le permitiría continuar un proyecto político que lleva más de dos décadas en el centro de la política brasileña.
Durante la campaña, el mandatario defendió sus políticas sociales y propuestas económicas, además de presentar su candidatura como una alternativa para mantener los programas de apoyo a la población de menores ingresos.
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También ha planteado temas relacionados con la soberanía nacional, la protección de la Amazonía y los derechos sociales.
Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador por Río de Janeiro y compite por primera vez por la Presidencia. Su candidatura representa la continuidad política del movimiento de derecha que encabezó su padre, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil entre 2019 y 2022.
Jair Bolsonaro se encuentra en prisión tras ser condenado por su participación en un intento de golpe de Estado para impedir la conclusión de la transición presidencial de 2022.
¿Qué pasó en los debates presidenciales?
La recta final de la campaña estuvo marcada por dos encuentros televisados entre Lula y Flávio Bolsonaro: uno organizado por la cadena Band el 18 de octubre y otro por TV Globo el pasado viernes 23.
El primer debate estuvo marcado por los ataques personales, se acusaron de mentir y cuestionaron sus antecedentes políticos.
El segundo debate, transmitido por TV Globo, fue el último encuentro entre ambos antes de la elección. En esta ocasión, se incluyeron preguntas sobre las cinco regiones de Brasil, temas seleccionados por los candidatos y un bloque de discusión libre, además de las conclusiones finales.
El papel de Meta
La campaña estuvo marcada por una intensa batalla en las redes sociales que involucró a Meta, dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram.
La campaña de Lula acusó a la empresa estadounidense de favorecer a su rival mediante una "manipulación algorítmica".
Meta lo negó, pero reconoció errores como la desactivación de anuncios de la campaña de Lula por motivos técnicos.
¿Cuándo se conocerán los resultados y al nuevo presidente de Brasil?
Los resultados comenzarán a publicarse a las 17:00 horas de Brasilia, cuando cierran las urnas, de acuerdo con el Tribunal Superior Electoral.
Para México, esto corresponde a las 14:00 horas del centro del país, por lo que a partir de esa hora será posible seguir el avance del conteo.
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Sin embargo, no significa que a esa hora ya se conozca al nuevo presidente brasileño. Los resultados se actualizan conforme las autoridades electorales procesan los votos de las distintas regiones del país.