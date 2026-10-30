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Internacional

Christa Pike rompe el silencio tras sobrevivir a la pena de muerte: “No sé por qué sobreviví aquella noche”

De acuerdo con el gobernador de Tennessee, es muy probable que la sentencia para Pike sea la misma que antes, teniendo que enfrentarse nuevamente a la pena de muerte.
vie 30 octubre 2026 12:32 PM
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Christa Pike, condenada por asesinato en Tennessee, sobrevivió a dos inyecciones letales y fue hospitalizada el 1 de octubre de 2026. La ejecución había sido autorizada por la Corte Suprema de Estados Unidos.
Un mes después de su ejecución fallida, Christa Pike declara sentir dolor todos los días. (AFP)

Christa Pike, una mujer estadounidense condenada a pena de muerte por un delito de asesinato, dio sus primeras declaraciones este viernes luego de sobrevivir a su ejecución el pasado 30 de septiembre, afirmando que desde que recibió la inyección letal no ha parado de sentir dolor, tanto físico como mental.

Tras su fallida ejecución Pike fue hospitalizada de emergencia y posteriormente regresó a prisión, donde espera una nueva sentencia mientras sus abogados buscan evitar una segunda pena de muerte.

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Christa Pike afirma vivir con dolor permanente desde su ejecución

A través de una declaración difundida por sus abogados, Pike, de 50 años de edad, dio a conocer que desde que recibió la inyección letal no ha dejado de sentir dolor, el cual le ha impedido incluso hablar con normalidad.

"No ha habido un solo momento desde aquella noche en que no haya sufrido dolor" afirmó. Además, destaca que el sufrimiento no se ha limitado al aspecto físico, pues también se ha visto afectada a nivel mental y emocional. "Todavía me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma", indicó.

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Chista Pike es la primera mujer en sobrevivir a la inyección letal

En 1996, Pike fue sentenciada a muerte por el delito de asesinato luego de que, en compañía de su pareja, secuestrara y torturara hasta la muerte a una de sus compañeras de clase.

La sentencia se cumplió 30 años después, el pasado 30 de septiembre, cuando recibió dos dosis del fármaco pentobarbital en una prisión estatal de Tennessee, las cuales resultan mortales para un ser humano. Sin embargo, la mujer sobrevivió a la ejecución, siendo trasladada a un hospital donde fue atendida de emergencia para posteriormente volver a prisión.

De acuerdo al Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike se convirtió en la primera mujer en sobrevivir tras recibir inyecciones con dosis letales de fármacos de ejecución.

En su declaración, Pike afirmó "No sé por qué sobreviví aquella noche" y "No sé qué viene después. Algunos días es más difícil que otros encontrar esperanza. Por ahora, estoy intentando sanar, día a día".

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¿Volverá a recibir la inyección letal?

Luego de que sobreviviera a su ejecución, los abogados de Pike comenzaron un proceso para solicitar que la pena de muerte sea reduzca a cadena perpetua, mientras que el gobierno de Tennesse inició una investigación para determinar cual fue el motivo del fallo en la ejecución.

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Por ahora no se sabe cuál será la sentencia para Pike en el futuro, aunque en días recientes tras ser abordado por periodistas locales, el gobernador de Tennesse Bill Lee declaró que "Sospecho que su sentencia será la misma que antes, salvo que los tribunales determinen lo contrario".

Tags

Delitos corporativos Crimen, ley y justicia Cárcel

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