Dos plazas, una junto a la otra y cerca de la F1: ¿quién es dueño de Parque Tezontle y Plaza Oriente?

¿Quién es el dueño de Parque Tezontle?

Parque Tezontle abrió sus puertas en 2007 como un desarrollo de Grupo Danhos. Ocho años después, en 2015, el centro comercial tuvo una importante ampliación de aproximadamente 19,000 metros cuadrados de área bruta rentable.

El inmueble forma parte del portafolio inicial de Fibra Danhos, al que se incorporó en 2013, cuando el fideicomiso debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Desde entonces, su operación, comercialización y administración están a cargo de Administradora Fibra Danhos.

Aunque Fibra Danhos cotiza en bolsa y, por tanto, no tiene un propietario único, la familia Kabbaz mantiene el liderazgo del grupo desde su fundación.

Actualmente, David Daniel Kabbaz Chiver ocupa la presidencia del Comité Técnico de Fibra Danhos, mientras que Salvador Daniel Kabbaz Zaga es su director general y presidente de Grupo Danhos, además de vicepresidente del Comité Técnico.

El grupo también opera otros centros comerciales en el Valle de México, como Parque Las Antenas y Parque Delta .

Parque Tezontle forma parte del portafolio de Fibra Danhos, fideicomiso inmobiliario que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. (Parque Tezontle/Facebook)





¿Quién es el dueño de Plaza Oriente?

Plaza Oriente fue la primera de las dos en entrar en operación. Abrió sus puertas en 1995, 12 años antes que Parque Tezontle, y se convirtió en el primer centro comercial en llegar a Iztapalapa.

Aunque cuenta con una oferta comercial más acotada que su vecino, tiene dos importantes establecimientos como tiendas ancla: Walmart y Sam's Club, que funcionan como atractivos para los consumidores de la zona.

A diferencia de Parque Tezontle, Plaza Oriente no forma parte del portafolio de una fibra inmobiliaria que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores ni tiene un propietario individual fácilmente identificable en la información pública disponible. El complejo aparece vinculado al grupo Plaza Oriente, aunque no es posible establecer, con los datos disponibles, quiénes son sus propietarios finales.