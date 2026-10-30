Dos plazas, una junto a la otra y cerca de la F1: ¿quién es dueño de Parque Tezontle y Plaza Oriente?

¿Por qué Parque Tezontle y Plaza Oriente están construidas una junto a la otra?
Más que una competencia planeada entre dos centros comerciales, su cercanía refleja la consolidación de un corredor comercial en el oriente de la Ciudad de México, tal y como indica un estudio realizado por el Colegio de México .
La zona reúne una importante actividad de compras y servicios, impulsada también por la cercanía de la Central de Abasto y por su conexión con vialidades que conducen al complejo del Autódromo Hermanos Rodríguez, el Estadio GNP y el Palacio de los Deportes.
Esta ubicación concentra distintos motivos de visita: desde las compras de supermercado y mayoreo hasta las tiendas departamentales, los restaurantes y el entretenimiento. Así, dos desarrollos con ofertas diferentes terminaron compartiendo una misma zona y ampliando las opciones comerciales para los habitantes de Iztapalapa y de otras áreas de la capital.
No hay evidencia pública de que Grupo Danhos haya construido Parque Tezontle con la intención de competir directamente con Plaza Oriente. Su proximidad, sin embargo, convirtió a este tramo de Canal de Tezontle en uno de los principales puntos de actividad comercial de la alcaldía.
Una apuesta por las marcas y el entretenimiento; la otra, por las compras cotidianas
Aunque comparten ubicación y algunos establecimientos, Parque Tezontle y Plaza Oriente no ofrecen la misma experiencia. Parque Tezontle funciona como un destino para pasar varias horas: reúne tiendas departamentales como Liverpool y Sears, marcas de moda, tecnología, restaurantes, cafeterías y un complejo de cine. Su directorio supera las 211 marcas y combina compras, comida y entretenimiento bajo un mismo techo.
Plaza Oriente tiene otro perfil. Su oferta gira en buena medida alrededor de las compras prácticas: ahí conviven Walmart, Sam’s Club y Suburbia con bancos, servicios, restaurantes y Cinemex. A esto se suma su amplio estacionamiento al aire libre, que facilita llegar en automóvil para hacer el súper o comprar productos al mayoreo.
Las dos plazas también comparten marcas y restaurantes, entre ellos Cinemex y Chili’s, además de distintas cadenas de comida rápida. Pero, pese a estar prácticamente pegadas, cumplen funciones distintas en la zona: Parque Tezontle concentra una oferta más amplia de tiendas y entretenimiento; Plaza Oriente conserva un perfil más ligado al supermercado, los servicios y las compras de volumen.