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Dos plazas, una junto a la otra y cerca de la F1: ¿quién es dueño de Parque Tezontle y Plaza Oriente?

Parque Tezontle y Plaza Oriente se encuentran sobre Canal de Tezontle, en Iztapalapa, a pocos minutos del Estadio GNP y el Autódromo Hermanos Rodríguez.
vie 30 octubre 2026 11:53 AM
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Vista aérea de Parque Tezontle y Plaza Oriente pegadas una a otra en el oriente de la ciudad.
La cercanía con los recintos de la Fórmula 1 no es lo único que comparten: también coinciden en marcas, restaurantes y servicios. (Parque Tezontle/Facebook)

Dos plazas comerciales figuran entre las más cercanas al Estadio GNP y al Autódromo Hermanos Rodríguez , donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de México de Fórmula 1. Sin embargo, hay un detalle que llama la atención: ambos centros comerciales no solo comparten la misma zona, sino que están literalmente uno al lado del otro.

No hay una calle, un puente ni una avenida importante que los separe. Se trata de Parque Tezontle y Plaza Oriente, dos desarrollos comerciales construidos prácticamente puerta con puerta y a solo unos minutos en automóvil del complejo deportivo y de espectáculos.

¿Quién es el dueño de ambas plazas? ¿Cómo compiten dos centros comerciales tan cercanos entre sí? Y, sobre todo, ¿por qué se construyeron uno junto al otro, justo en la zona limítrofe entre Iztapalapa e Iztacalco?

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¿Quién es el dueño de Parque Tezontle?

Parque Tezontle abrió sus puertas en 2007 como un desarrollo de Grupo Danhos. Ocho años después, en 2015, el centro comercial tuvo una importante ampliación de aproximadamente 19,000 metros cuadrados de área bruta rentable.

El inmueble forma parte del portafolio inicial de Fibra Danhos, al que se incorporó en 2013, cuando el fideicomiso debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Desde entonces, su operación, comercialización y administración están a cargo de Administradora Fibra Danhos.

Aunque Fibra Danhos cotiza en bolsa y, por tanto, no tiene un propietario único, la familia Kabbaz mantiene el liderazgo del grupo desde su fundación.

Actualmente, David Daniel Kabbaz Chiver ocupa la presidencia del Comité Técnico de Fibra Danhos, mientras que Salvador Daniel Kabbaz Zaga es su director general y presidente de Grupo Danhos, además de vicepresidente del Comité Técnico.

El grupo también opera otros centros comerciales en el Valle de México, como Parque Las Antenas y Parque Delta .

Imagen del interior de Parque Tezontle.
Parque Tezontle forma parte del portafolio de Fibra Danhos, fideicomiso inmobiliario que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. (Parque Tezontle/Facebook)


¿Quién es el dueño de Plaza Oriente?

Plaza Oriente fue la primera de las dos en entrar en operación. Abrió sus puertas en 1995, 12 años antes que Parque Tezontle, y se convirtió en el primer centro comercial en llegar a Iztapalapa.

Aunque cuenta con una oferta comercial más acotada que su vecino, tiene dos importantes establecimientos como tiendas ancla: Walmart y Sam's Club, que funcionan como atractivos para los consumidores de la zona.

A diferencia de Parque Tezontle, Plaza Oriente no forma parte del portafolio de una fibra inmobiliaria que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores ni tiene un propietario individual fácilmente identificable en la información pública disponible. El complejo aparece vinculado al grupo Plaza Oriente, aunque no es posible establecer, con los datos disponibles, quiénes son sus propietarios finales.

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¿Por qué Parque Tezontle y Plaza Oriente están construidas una junto a la otra?

Más que una competencia planeada entre dos centros comerciales, su cercanía refleja la consolidación de un corredor comercial en el oriente de la Ciudad de México, tal y como indica un estudio realizado por el Colegio de México .

La zona reúne una importante actividad de compras y servicios, impulsada también por la cercanía de la Central de Abasto y por su conexión con vialidades que conducen al complejo del Autódromo Hermanos Rodríguez, el Estadio GNP y el Palacio de los Deportes.

Esta ubicación concentra distintos motivos de visita: desde las compras de supermercado y mayoreo hasta las tiendas departamentales, los restaurantes y el entretenimiento. Así, dos desarrollos con ofertas diferentes terminaron compartiendo una misma zona y ampliando las opciones comerciales para los habitantes de Iztapalapa y de otras áreas de la capital.

No hay evidencia pública de que Grupo Danhos haya construido Parque Tezontle con la intención de competir directamente con Plaza Oriente. Su proximidad, sin embargo, convirtió a este tramo de Canal de Tezontle en uno de los principales puntos de actividad comercial de la alcaldía.

Una apuesta por las marcas y el entretenimiento; la otra, por las compras cotidianas

Aunque comparten ubicación y algunos establecimientos, Parque Tezontle y Plaza Oriente no ofrecen la misma experiencia. Parque Tezontle funciona como un destino para pasar varias horas: reúne tiendas departamentales como Liverpool y Sears, marcas de moda, tecnología, restaurantes, cafeterías y un complejo de cine. Su directorio supera las 211 marcas y combina compras, comida y entretenimiento bajo un mismo techo.

Plaza Oriente tiene otro perfil. Su oferta gira en buena medida alrededor de las compras prácticas: ahí conviven Walmart, Sam’s Club y Suburbia con bancos, servicios, restaurantes y Cinemex. A esto se suma su amplio estacionamiento al aire libre, que facilita llegar en automóvil para hacer el súper o comprar productos al mayoreo.

Las dos plazas también comparten marcas y restaurantes, entre ellos Cinemex y Chili’s, además de distintas cadenas de comida rápida. Pero, pese a estar prácticamente pegadas, cumplen funciones distintas en la zona: Parque Tezontle concentra una oferta más amplia de tiendas y entretenimiento; Plaza Oriente conserva un perfil más ligado al supermercado, los servicios y las compras de volumen.

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Dos plazas que conviven a unos minutos del Gran Premio de México

La cercanía de Parque Tezontle y Plaza Oriente con el Estadio GNP y el Autódromo Hermanos Rodríguez también pone en perspectiva la actividad comercial del oriente de la capital. A unos minutos de los recintos donde se celebra el Gran Premio de México de Fórmula 1, ambas plazas ofrecen alternativas distintas para comprar, comer y pasar el tiempo libre.

Su historia también muestra cómo un mismo corredor puede reunir centros comerciales con perfiles diferentes: uno con una oferta más amplia de tiendas y entretenimiento, y otro con supermercados y servicios para las compras cotidianas.

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centro comercial GP de México 2026

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