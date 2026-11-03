Cámara de Comercio de EU pide al Senado de México corregir los cambios al ISR por riesgos a la inversión

En una carta dirigida al senador Yunes, con copia a Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia; a los secretarios de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y de Economía, Marcelo Ebrard; al jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y al embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, el organismo respaldó el combate a la evasión y las operaciones simuladas, pero cuestionó que las propuestas alcancen gastos legítimos de empresas que cumplen sus obligaciones.

El centro de la discusión es qué tan cerca queda la utilidad que reconoce el fisco de la ganancia que realmente obtiene un negocio.

Los límites a las deducciones del ISR

Una de sus principales preocupaciones es que la propuesta funcione como un piso mínimo de utilidad gravable, sin considerar la rentabilidad real de las empresas . Según el organismo, esto sería especialmente problemático para negocios con márgenes bajos o gastos elevados en inventarios, logística, insumos, nómina, arrendamientos y financiamiento.

El argumento es que limitar de manera general las deducciones elvaría la utilidad sujeta a impuestos, incluso cuando los gastos sean necesarios para operar y estén debidamente documentados. A consideración de la Cámara, el impuesto debe aplicarse sobre la utilidad neta y reconocer los costos legítimos de generar ingresos.

La organización advierte que el impacto sería desproporcionado para sectores que requieren grandes inventarios, inversiones de capital o servicios logísticos. También cuestiona que las compañías deban registrar deducciones rechazadas durante periodos prolongados, sin certeza de recuperarlas del todo.

Trasladarlas a ejercicios posteriores ofrecería poco alivio si el mismo límite impide utilizarlas año tras año. En ese caso, señala, una restricción temporal podría convertirse en un costo fiscal permanente .