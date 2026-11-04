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Texas cambia de partido y elige a Gina Hinojosa como su primera gobernadora latina

Abogada de derechos civiles y exlegisladora estatal, Hinojosa llegará a la gubernatura tras una elección que rompe con décadas de predominio republicano.
mié 04 noviembre 2026 01:19 PM
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Gina Hinojosa
La victoria de Gina Hinojosa marca un cambio histórico para Texas, ya que será la primera mujer latina en ocupar la gubernatura y devuelve a los demócratas al poder estatal después de 32 años. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Texas tendrá una nueva gobernadora y será la demócrata Gina Hinojosa, quien ganó las elecciones frente al republicano Greg Abbott, de acuerdo a las proyecciones de AP.

Esto implica una victoria histórica para su partido en uno de los estados que durante décadas han sido considerados bastiones conservadores de Estados Unidos.

Su triunfo pone fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en la gubernatura texana. La última vez que un demócrata ocupó el cargo fue en 1994, cuando Ann Richards perdió la reelección frente a George W. Bush.

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La representante latina hace historia

Más de 30 años después, Hinojosa devuelve a su partido el control.

La victoria también tiene un significado para la representación latina, ya que Hinojosa se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas, un estado donde la población hispana tiene un peso importante en la composición demográfica y electoral.

¿Quién es Gina Hinojosa, nueva gobernadora demócrata de Texas?

Nacida en el Valle del Río Grande, en Texas, Gina Hinojosa construyó su carrera profesional como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

Estudió en la Universidad de Texas y posteriormente obtuvo su título de Derecho en la Universidad George Washington, en Washington D. C.

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Antes de entrar de lleno a la política, representó a trabajadores y sindicatos en disputas relacionadas con sus condiciones laborales, salarios y prestaciones.

De un conflicto en la escuela de sus hijos a la Cámara de Representantes

Su llegada a la vida pública estuvo vinculada con la educación, cuando los recortes presupuestales amenazaron con cerrar la escuela de su hijo, Hinojosa se organizó con otros padres y se postuló para la junta escolar del distrito de Austin. Ganó la elección y posteriormente fue elegida presidenta de ese organismo.

En 2016 dio el salto a la política estatal al competir por un escaño en la Cámara de Representantes de Texas, donde asumió funciones en 2019.

Desde ahí impulsó mayores recursos para las escuelas públicas, mejores salarios para los maestros y cambios al sistema de evaluaciones educativas. También se opuso a los programas de vales escolares que permiten utilizar recursos públicos para pagar educación privada.

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Una campaña contra Abbott

Durante su campaña por la gubernatura, Hinojosa centró parte de sus propuestas en el costo de vida, la educación pública y la influencia de los grandes intereses empresariales en las decisiones del gobierno.

Entre sus planteamientos estuvo entregar un apoyo único de 1,500 dólares a los hogares texanos con recursos del fondo estatal para emergencias, además de frenar temporalmente la construcción de nuevos centros de datos hasta establecer mayores protecciones para las comunidades.

La contienda también representó un desafío para Greg Abbott, quien buscaba convertirse en uno de los gobernadores con mayor permanencia en la historia del estado.

Durante sus campañas, el republicano defendió su gestión económica, las reducciones de impuestos y su estrategia de seguridad fronteriza, mientras que presentó a Hinojosa como una candidata con propuestas que, a su juicio, podían afectar la economía texana.

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El resultado abre una nueva etapa política para Texas y para el Partido Demócrata, que no gobernaba el estado desde que Ann Richards dejó el cargo en 1995.

Las propuestas de Gina Hinojosa

Gina Hinojosa basa su agenda en tres prioridades: salvar las escuelas públicas de Texas, dinero en el bolsillo de los ciudadanos y centros de datos.

En el caso de las escuelas, la demócrata propone lo siguiente:

-Eliminar el examen STAAR
-Frenar la toma de escuelas por el estado
-Acabar con los vouchers escolares
-Un educador al frente de la TEA, que es la Agencia de Educación de Texas, pues afirma que debe ser dirigida por alguien que haya dado clases.
-Acabar con los contratos sin licitación y aumentar el sueldo de los profesores.

Su segunda prioridad es que las personas del estado tengan dinero y para ello propone esto:

-Reembolso de 1,500 dólares por el impuesto de la corrupción
-Bajar el costo del supermercado
-Congelar tarifas para los clientes residenciales hasta que existan leyes que garanticen que los centros de datos y otros grandes consumidores paguen sus propios costos
-Que la gente tenga casa propia
-Bajar los costos de la atención médica
-Reducir los impuestos a la propiedad

Respecto a los centros de datos, Hinojosa afirma que Texas necesita un alto inmediato a las data centers hasta que la Legislatura haya dado protecciones reales para los tejanos.

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