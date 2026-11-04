La representante latina hace historia

Más de 30 años después, Hinojosa devuelve a su partido el control.

La victoria también tiene un significado para la representación latina, ya que Hinojosa se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas, un estado donde la población hispana tiene un peso importante en la composición demográfica y electoral.

¿Quién es Gina Hinojosa, nueva gobernadora demócrata de Texas?

Nacida en el Valle del Río Grande, en Texas, Gina Hinojosa construyó su carrera profesional como abogada especializada en derechos civiles y laborales.

Estudió en la Universidad de Texas y posteriormente obtuvo su título de Derecho en la Universidad George Washington, en Washington D. C.



Antes de entrar de lleno a la política, representó a trabajadores y sindicatos en disputas relacionadas con sus condiciones laborales, salarios y prestaciones.

De un conflicto en la escuela de sus hijos a la Cámara de Representantes

Su llegada a la vida pública estuvo vinculada con la educación, cuando los recortes presupuestales amenazaron con cerrar la escuela de su hijo, Hinojosa se organizó con otros padres y se postuló para la junta escolar del distrito de Austin. Ganó la elección y posteriormente fue elegida presidenta de ese organismo.

En 2016 dio el salto a la política estatal al competir por un escaño en la Cámara de Representantes de Texas, donde asumió funciones en 2019.

Desde ahí impulsó mayores recursos para las escuelas públicas, mejores salarios para los maestros y cambios al sistema de evaluaciones educativas. También se opuso a los programas de vales escolares que permiten utilizar recursos públicos para pagar educación privada.