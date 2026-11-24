Para la empresa, la cual cuenta con más de 100 millones de clientes, el talento, reclutamiento y preparación de los estudiantes de la UNAM es pieza clave para salir al mundo laboral, y por ello, menciona Garza, “están reafirmando el compromiso para seguir desarrollando la formación del talento tecnológico”.

Nahui Tech no solo busca fortalecer las habilidades técnicas. También pretende resaltar la importancia de las habilidades blandas de los estudiantes de ingeniería de la mano de tecnologías de alta gama.

“Este espacio utiliza herramientas comunes en el ámbito de desarrollo de software como GitHub, para que ellos (los estudiantes) puedan experimentar con estas tecnologías, que formen un equipo de ingeniería a futuro y estén preparados para el ámbito empresarial”, afirma Garza.

La sala, que tiene por nombre el concepto mexica denominado Nahui Ollin, cuyo significado es cuatro movimientos, reproduce un espacio de trabajo, donde el centro representa la mente, espacio donde se crean y empiezan a servir ideas. “El concepto es que la idea viaja y va a tener un camino dependiendo de los puntos cardinales por los que pasa”, afirma Carlos Alberto Castillo, gerente de Experiencia del Asociado del hub de tecnología de Capital One en México.

Para los estudiantes de ingeniería se busca que implementen este concepto en sus ideas, es decir, soluciones de tecnología para México, y que encuentren una experiencia similar a la que podrían a encontrar si se unen a alguna empresa de tecnología de alto nivel de forma global.

¿Cómo es Nahui Tech, el nuevo centro de formación tecnológica en la UNAM?

El espacio cuenta con 26 computadoras, capacidad para 26 estudiantes, una pantalla multifuncional y mobiliario para que los alumnos tengan la oportunidad de desplazarse y reorganizarse dependiendo del espacio. Su distribución es circular y los estudiantes podrán utilizar lenguajes de programación como Java y Python, Github y entornos de prueba en la nube.