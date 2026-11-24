Con la finalidad de formar nuevos ingenieros, la UNAM se alió con la empresa de servicios financieros, Capital One para abrir Nahui Tech, un espacio dedicado a “que los estudiantes desarrollen talento tecnológico, fortalezcan las habilidades técnicas y se incorporen en el entorno profesional acelerando su crecimiento”, dice José Garza, director de ingeniería de software de la compañía.
La UNAM y Capital One abren nuevo laboratorio para especializar a universitarios en IA, nube e inglés
Para la empresa, la cual cuenta con más de 100 millones de clientes, el talento, reclutamiento y preparación de los estudiantes de la UNAM es pieza clave para salir al mundo laboral, y por ello, menciona Garza, “están reafirmando el compromiso para seguir desarrollando la formación del talento tecnológico”.
Nahui Tech no solo busca fortalecer las habilidades técnicas. También pretende resaltar la importancia de las habilidades blandas de los estudiantes de ingeniería de la mano de tecnologías de alta gama.
“Este espacio utiliza herramientas comunes en el ámbito de desarrollo de software como GitHub, para que ellos (los estudiantes) puedan experimentar con estas tecnologías, que formen un equipo de ingeniería a futuro y estén preparados para el ámbito empresarial”, afirma Garza.
La sala, que tiene por nombre el concepto mexica denominado Nahui Ollin, cuyo significado es cuatro movimientos, reproduce un espacio de trabajo, donde el centro representa la mente, espacio donde se crean y empiezan a servir ideas. “El concepto es que la idea viaja y va a tener un camino dependiendo de los puntos cardinales por los que pasa”, afirma Carlos Alberto Castillo, gerente de Experiencia del Asociado del hub de tecnología de Capital One en México.
Para los estudiantes de ingeniería se busca que implementen este concepto en sus ideas, es decir, soluciones de tecnología para México, y que encuentren una experiencia similar a la que podrían a encontrar si se unen a alguna empresa de tecnología de alto nivel de forma global.
¿Cómo es Nahui Tech, el nuevo centro de formación tecnológica en la UNAM?
El espacio cuenta con 26 computadoras, capacidad para 26 estudiantes, una pantalla multifuncional y mobiliario para que los alumnos tengan la oportunidad de desplazarse y reorganizarse dependiendo del espacio. Su distribución es circular y los estudiantes podrán utilizar lenguajes de programación como Java y Python, Github y entornos de prueba en la nube.
Durante una demostración de Nahui Tech, José Garza mostró cómo a través de Lovable, plataforma de creación de sitios web con IA, se puede crear un sitio de noticias, ejemplo que representa lo que los estudiantes podrán explorar en el laboratorio.
El inglés como principal oportunidad para los estudiantes de ingeniería
“Lo primero que hicimos con la UNAM fue preguntarles ¿en qué podíamos ayudarles? Después de varias conversaciones identificamos que la oportunidad era desarrollar habilidades del idioma inglés para estudiantes de ingeniería”, menciona Castillo.
Capital One decidió colaborar con el British Council, donde creó un programa para el desarrollo del idioma para estudiantes de nivel académico alto con la intención de que los estudiantes tengan una mejor competencia a nivel laboral. De acuerdo con el EF English Proficiency Index 2025, México es uno de los países con menor dominio del inglés con una posición en el lugar 103 de 123 países.
Esto puede crear rezagos en la competencia laboral, ya que un informe de Preply , la plataforma de aprendizaje de idiomas, menciona que el inglés es el idioma mejor remunerado en México con un salario anual promedio de 251,604 pesos mexicanos. Para la empresa financiera esto representa una oportunidad para que los jóvenes se integren en la parte profesional y que el talento se integre.
El directivo dice que el programa comenzó en marzo del 2025 con su primera generación y la segunda en marzo del 2026 con una duración de 9 meses con dos clases a la semana. A esta iniciativa se suman Techo o Planet Water reiterando que el objetivo de Capital One es implementar estas iniciativas, y fomentar el voluntariado a través de sus asociados y colaboradores.
De la programación al desarrollo con soluciones de IA
Actualmente, la facultad de ingeniería de la UNAM, cuenta con una matrícula de 13,327 estudiantes distribuidos en 15 licenciaturas y durante el ciclo escolar 2025-2026 recibió a 2,700 alumnos de nuevo ingreso, de acuerdo con Alejandro Vázquez Mena, jefe de la división de ingeniería de la facultad.
La colaboración con Capital One, comenzó con estudiantes de ingeniería en computación pero la intención de la institución es extenderla a las otras 14 licenciaturas. “Una de las ventajas de ofrecer estos programas dentro de las instalaciones de la universidad para que los estudiantes pasen de 10 a 12 horas en ella, lo que dificulta su desplazamiento a otros espacios de formación", agrega Mena.