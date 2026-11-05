Una crisis bancaria terminó por provocar un cambio de gobierno en Paraguay. Este jueves 5 de noviembre, Santiago Peña anunció su renuncia a la presidencia mientras enfrentaba un posible juicio político en el Congreso. Según informó AFP, el conflicto comenzó con la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera cuyos vínculos con el mandatario quedaron bajo cuestionamiento tras una serie de denuncias de la oposición.
Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay: ¿qué tiene que ver Ueno Bank con su caída?
¿Qué relación tenía Santiago Peña con Ueno Bank?
Peña, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2023 tras desempeñarse como ministro de Hacienda, fue accionista de un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank. Sin embargo, se desvinculó de esas participaciones en 2025, antes de que estallara la crisis financiera.
Su relación anterior con la entidad se convirtió en uno de los principales argumentos de la oposición para solicitar un juicio político. Los legisladores lo acusaron de incurrir en un posible conflicto de intereses y de beneficiar al banco mediante decisiones regulatorias y depósitos de recursos previsionales.
Ueno Bank congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas
El conflicto comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por insuficiencia de capital, es decir, porque la entidad no contaba con los recursos propios necesarios para cumplir con las exigencias financieras.
Como consecuencia, casi tres millones de ahorristas quedaron sin acceso a sus depósitos. La medida también afectó recursos de organismos estatales, entre ellos el Instituto Nacional de Previsión.
Ante el impacto de la intervención, Peña exigió la renuncia del presidente del Banco Central y promulgó una ley que establecía un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver la mayoría de los fondos a los depositantes.
Las decisiones no lograron contener el descontento. Durante dos noches consecutivas, cientos de personas se manifestaron en Asunción para reclamar por la crisis. Las protestas del miércoles derivaron en enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los participantes.
El juicio político y la pérdida de apoyo precipitaron la renuncia de Peña
Mientras aumentaba la presión social, un grupo de diputados opositores reunió el miércoles 4 de noviembre las firmas necesarias para presentar formalmente la acusación contra el mandatario.
El diputado Walter García pidió que la salida alcanzara también a los ministros del gobierno y cuestionó el funcionamiento del Banco Central y del Ministerio Público, a los que acusó de complicidad.
La situación política se volvió insostenible el jueves, cuando Peña perdió el respaldo de su propio partido en el Congreso. La Cámara de Diputados ya discutía la posibilidad de someterlo a juicio político cuando el presidente difundió un video anunciando su decisión.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", expresó en su cuenta de X.
Durante la sesión legislativa, la diputada oficialista Jazmín Narváez informó que comenzaba a circular la renuncia mientras ella intervenía en apoyo al juicio político.
Peña sostuvo que su prioridad era recuperar la tranquilidad de los paraguayos que confiaron sus ahorros al sistema financiero. También manifestó su deseo de que se garantizara la devolución de los recursos afectados.
¿Quién asumirá la presidencia de Paraguay?
Pedro Alliana, hasta ahora vicepresidente, quedará a cargo del gobierno paraguayo tras la renuncia de Santiago Peña, cuyo mandato originalmente debía concluir en 2028.
Su continuidad también fue objeto de discusión en el Congreso. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó por 48 votos contra 30 un pedido de juicio político contra Alliana, por lo que no prosperó el intento de someterlo al mismo procedimiento.
Santiago Peña es de izquierda o derecha
Santiago Peña se ubica políticamente en la derecha y mantiene una orientación conservadora. Pertenece a la Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, dentro del movimiento interno Honor Colorado.
El Partido Colorado es una organización política de Paraguay de tendencia conservadora y nacionalista, cuya postura incluye la defensa de los valores tradicionales y el libre mercado.
Antes de incorporarse al Partido Colorado en 2016, Peña militaba en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Con información de AFP.