Santiago Peña renuncia como presidente de Paraguay: ¿qué tiene que ver Ueno Bank con su caída?

¿Qué relación tenía Santiago Peña con Ueno Bank?

Peña, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2023 tras desempeñarse como ministro de Hacienda, fue accionista de un grupo empresarial que controlaba Ueno Bank. Sin embargo, se desvinculó de esas participaciones en 2025, antes de que estallara la crisis financiera.

Su relación anterior con la entidad se convirtió en uno de los principales argumentos de la oposición para solicitar un juicio político. Los legisladores lo acusaron de incurrir en un posible conflicto de intereses y de beneficiar al banco mediante decisiones regulatorias y depósitos de recursos previsionales.

Ueno Bank congeló los depósitos de casi tres millones de ahorristas

El conflicto comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por insuficiencia de capital, es decir, porque la entidad no contaba con los recursos propios necesarios para cumplir con las exigencias financieras.

Como consecuencia, casi tres millones de ahorristas quedaron sin acceso a sus depósitos. La medida también afectó recursos de organismos estatales, entre ellos el Instituto Nacional de Previsión.

Ante el impacto de la intervención, Peña exigió la renuncia del presidente del Banco Central y promulgó una ley que establecía un plazo máximo de cinco días hábiles para devolver la mayoría de los fondos a los depositantes.

Las decisiones no lograron contener el descontento. Durante dos noches consecutivas, cientos de personas se manifestaron en Asunción para reclamar por la crisis. Las protestas del miércoles derivaron en enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los participantes.



El juicio político y la pérdida de apoyo precipitaron la renuncia de Peña

Mientras aumentaba la presión social, un grupo de diputados opositores reunió el miércoles 4 de noviembre las firmas necesarias para presentar formalmente la acusación contra el mandatario.