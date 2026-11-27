En marzo de 2026, ISC2 publicó un análisis basado en respuestas de 16,029 participantes a su estudio sobre la fuerza laboral en ciberseguridad; 2,603 eran mujeres. El 14% de las personas encuestadas estimó que en su equipo no había ninguna mujer. Es una percepción de quienes respondieron, no una medición de la composición real de toda la industria. Aun con ese alcance, el dato apunta a una pregunta relevante: ¿qué oportunidades estamos abriendo para que más mujeres ingresen y crezcan en el sector?

Despertar vocaciones importa pero también hacen falta caminos para convertirlas en trayectorias profesionales.

El talento existe, las oportunidades deben crecer

La conversación suele centrarse en atraer a más mujeres a las carreras tecnológicas; no obstante, también debemos fijarnos en lo que ocurre después, al buscar el primer empleo, adquirir experiencia, especializarse o aspirar a una posición de mayor responsabilidad.

Algunas barreras pueden aparecer desde el primer acercamiento, por ejemplo, vacantes de nivel inicial que exigen experiencia previa o certificaciones costosas o pocos referentes visibles. Para entender cuáles pesan más en cada organización, hay que revisar sus procesos y escuchar a quienes buscan entrar al sector y a quienes ya forman parte de los equipos.

El análisis de ISC2 también encontró una diferencia de percepción entre quienes ocupaban puestos iniciales o junior: el 24% de las mujeres dijo que rara vez o nunca veía mujeres en puestos técnicos o de liderazgo, frente al 15% de los hombres en esos mismos niveles. El resultado no mide por sí mismo la representación en cada empresa pero muestra que la visibilidad puede experimentarse de manera distinta.

El impacto de la IA

La inteligencia artificial está cambiando las habilidades que demanda el sector. En la encuesta, el 27% de las mujeres y el 17% de los hombres dijeron tener conocimientos significativos de IA y aprendizaje automático. Éstas son respuestas autodeclaradas, no equivalen a una evaluación técnica pero sí cuestionan la idea de que las mujeres estén al margen de las capacidades que hoy ganan relevancia. Por eso, no basta con preguntar cuántas mujeres participan. También hay que examinar las condiciones que les permiten construir una trayectoria profesional.