Abrir oportunidades: una responsabilidad compartida
Si queremos una industria más diversa, debemos convertir las buenas intenciones en decisiones concretas.
Podemos empezar con medidas puntuales como revisar si las vacantes iniciales piden requisitos que no son indispensables; abrir prácticas, semilleros de talento o proyectos supervisados para adquirir experiencia, establecer mentorías con objetivos y seguimiento, y hacer visibles los criterios para acceder a capacitación, ascensos y puestos de liderazgo. Cada organización debe identificar qué barreras existen en sus propios procesos y medir si las acciones ayudan a removerlas.
No obstante, hay algo igual de importante: escuchar a quienes ya integran nuestros equipos.
El análisis de ISC2 muestra otra diferencia: el 42% de los hombres encuestados dijo no conocer barreras significativas para que las mujeres permanezcan y avancen en ciberseguridad; entre las mujeres, solo el 17% compartió esa respuesta.
La distancia entre ambas respuestas recuerda que no todas las personas perciben los mismos obstáculos. Escuchar experiencias, revisar datos de contratación y promoción, y preguntar qué apoyos hacen falta, permite pasar de las buenas intenciones a cambios verificables.
Atraer talento es apenas el comienzo. Las organizaciones también deben crear condiciones para que las personas puedan permanecer, contribuir y crecer.
El objetivo no es asumir que todas las mujeres enfrentan los mismos desafíos. Es reconocer que el talento llega por distintos caminos y revisar si nuestros procesos permiten identificarlo, desarrollarlo y promoverlo.
Abriendo más puertas
La inteligencia artificial está modificando las capacidades que necesita la industria, mientras las amenazas digitales evolucionan. Para responder a ambos cambios, necesitamos ampliar y desarrollar el talento disponible.