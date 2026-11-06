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Detienen al expresidente Santiago Peña en su casa mientras avanza la investigación en Paraguay

La intervención de Ueno Bank dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos y desató protestas mientras comienzan los primeros reembolsos.
vie 06 noviembre 2026 06:15 PM
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En esta captura de video, tomada de material facilitado y publicado en la cuenta de X del presidente paraguayo Santiago Peña, se observa a Peña anunciando su renuncia en medio de una crisis bancaria, minutos antes de que los legisladores votaran a favor de iniciar un proceso de destitución en su contra, en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. El 5 de noviembre de 2026, Peña anunció su dimisión después de que la intervención de un banco vinculado a él impidiera que millones de personas pudieran acceder a su dinero.
Santiago Peña fue detenido en su domicilio de Asunción tras ser destituido de la Presidencia de Paraguay. La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. (HANDOUT/AFP)

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña , fue detenido este viernes 6 de noviembre en su domicilio de Asunción, minutos después de ser destituido mediante un juicio político. Su salida del poder ocurrió en medio de una crisis bancaria que dejó a millones de personas sin acceso a sus ahorros y provocó protestas en el país.

Ahora enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con su gestión, mientras las autoridades financieras comenzaron a devolver parte de los depósitos afectados.

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¿Qué delitos investiga la Fiscalía contra Santiago Peña?

La Fiscalía de Paraguay investiga al exmandatario por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Peña deberá comparecer el sábado 7 de noviembre, a las 11:00 horas locales (14:00 GMT), para ser interrogado sobre las acusaciones.

La fiscal Silvia Margarita González Vester confirmó ante la prensa que el expresidente no será trasladado por ahora a un centro penitenciario.

“Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio”, declaró la funcionaria.

Quién es el nuevo presidente de Paraguay

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, juró este viernes como nuevo mandatario tras la destitución de Santiago Peña en un acelerado juicio político y prometió compensar plenamente a los ahorristas afectados por la crisis bancaria que precipitó la caída de su antecesor.

Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, de 45 miembros, tres días después de la intervención de Ueno Bank.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó Alliana tras recibir la banda y el bastón presidenciales.

La crisis de Ueno Bank que precipitó su salida del poder

El conflicto comenzó a agravarse el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y afectó también a empresas, instituciones y futbolistas con fondos depositados en la entidad.

La crisis financiera se trasladó al escenario político. Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso no pudo resolverla por falta de quórum. Al día siguiente, el mandatario enfrentó un acelerado juicio político en el Senado que terminó con su destitución.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su esposa, Leticia Ocampos, durante un desfile militar en Asunción en agosto de 2023.
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¿Qué está pasando en Paraguay? La crisis por la renuncia del presidente que dejó a millones sin sus ahorros


El bloqueo de los ahorros también desató tres días de manifestaciones. Frente al Congreso, alrededor de 250 personas aguardaban la llegada de más manifestantes, mientras algunos repartían tapabocas por temor a nuevos enfrentamientos con la policía.

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Entre las pancartas de los participantes se encontraba una que exigía “Peña preso”.

Comienza la devolución de dinero a los ahorristas de Ueno Bank

Mientras avanza la investigación contra Peña, el Banco Central de Paraguay comenzó a entregar anticipos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) a los clientes afectados. El proceso arrancó el jueves 5 de noviembre por la tarde, según confirmó José Maciel, director de la unidad administradora del fondo.

La primera etapa contempla a los ahorristas que cumplen simultáneamente tres condiciones:

- Monto depositado: tener hasta 10 millones de guaraníes, equivalentes a unos 1,600 dólares

- Sin préstamos pendientes: no contar con créditos contratados con Ueno Bank

- Cuenta bancaria disponible: disponer de una cuenta habilitada en otra institución financiera del país.

Para agilizar los pagos, el organismo agrupó a los beneficiarios según los bancos donde ya tenían cuentas abiertas.

“En esas cuentas se acredita automáticamente el monto correspondiente”, explicó Maciel.

Por ahora, el Banco Central no ha informado cuántos ahorristas recibieron sus anticipos ni cuánto dinero se ha desembolsado. Los siguientes grupos de beneficiarios serán anunciados progresivamente conforme avance el proceso de devolución.

Con información de AFP.

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Paraguay Crimen, ley y justicia

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