Detienen al expresidente Santiago Peña en su casa mientras avanza la investigación en Paraguay

¿Qué delitos investiga la Fiscalía contra Santiago Peña?

La Fiscalía de Paraguay investiga al exmandatario por los presuntos delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Peña deberá comparecer el sábado 7 de noviembre, a las 11:00 horas locales (14:00 GMT), para ser interrogado sobre las acusaciones.

La fiscal Silvia Margarita González Vester confirmó ante la prensa que el expresidente no será trasladado por ahora a un centro penitenciario.

“Va a permanecer en calidad de detenido en su domicilio”, declaró la funcionaria.

Quién es el nuevo presidente de Paraguay

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, juró este viernes como nuevo mandatario tras la destitución de Santiago Peña en un acelerado juicio político y prometió compensar plenamente a los ahorristas afectados por la crisis bancaria que precipitó la caída de su antecesor.

Peña fue destituido por 44 votos a favor y una ausencia en el Senado, de 45 miembros, tres días después de la intervención de Ueno Bank.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", afirmó Alliana tras recibir la banda y el bastón presidenciales.

La crisis de Ueno Bank que precipitó su salida del poder

El conflicto comenzó a agravarse el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. La medida dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a su dinero y afectó también a empresas, instituciones y futbolistas con fondos depositados en la entidad.

La crisis financiera se trasladó al escenario político. Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, pero el Congreso no pudo resolverla por falta de quórum. Al día siguiente, el mandatario enfrentó un acelerado juicio político en el Senado que terminó con su destitución.





El bloqueo de los ahorros también desató tres días de manifestaciones. Frente al Congreso, alrededor de 250 personas aguardaban la llegada de más manifestantes, mientras algunos repartían tapabocas por temor a nuevos enfrentamientos con la policía.

