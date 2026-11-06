¿Qué está pasando en Paraguay? La crisis por la renuncia del presidente que dejó a millones sin sus ahorros

La crisis de Ueno Bank, uno de los principales bancos de Paraguay, dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y puso en riesgo la continuidad del presidente derechista Santiago Peña. En apenas dos días, el problema financiero provocó protestas, acusaciones de conflicto de intereses y la ruptura del respaldo de su propio partido.
Acorralado por el escándalo, Peña anunció su renuncia el jueves . Sin embargo, el Congreso dejó en suspenso su salida y abrió el camino para someterlo a un juicio político.
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¿Qué pasó con Ueno Bank en Paraguay?
El martes, el Banco Central de Paraguay tomó el control de Ueno Bank después de detectar que su nivel de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la regulación. La medida buscaba atender los problemas financieros de la institución y proteger los recursos de sus clientes.
Como consecuencia, cerca de tres millones de usuarios perdieron temporalmente el acceso a sus cuentas y no pudieron disponer de sus ahorros. El banco tenía clientes equivalentes a casi la mitad de la población del país y también administraba recursos del Instituto de Previsión Social y del Ministerio de Economía y Finanzas.
La Fiscalía ordenó la detención de ocho directivos para investigar el caso. La crisis también alcanzó al presidente Santiago Peña, quien fue accionista hasta marzo de 2025 del Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank.
Ese mismo martes, Carlos Carvallo renunció a la presidencia del Banco Central a petición de Peña. Antes de asumir como responsable del organismo regulador, Carvallo había presidido la financiera Ueno.
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¿Por qué protestan los paraguayos?
El miércoles, Peña promulgó una ley para devolver la mayor parte del dinero a los clientes en un plazo inferior a una semana. Sin embargo, la medida no detuvo las protestas.
Ese día, 35 diputados de oposición y disidentes del partido gobernante presentaron una acusación para iniciar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Los legisladores señalaron posibles conflictos de intereses y acusaron al presidente de favorecer a Ueno Bank mediante decisiones regulatorias y la colocación de recursos públicos y previsionales en la institución.
Mientras tanto, cientos de personas protestaron en Asunción para exigir que les devolvieran sus ahorros y pedir responsabilidades al gobierno. Las movilizaciones terminaron en enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.
¿Por qué Santiago Peña anunció su renuncia?
La crisis se agravó el jueves, cuando Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y dirigente del gobernante Partido Colorado, anunció que su bancada apoyaría el juicio político contra Peña.
Cartes había sido uno de los principales aliados políticos del mandatario. Sin ese respaldo, Peña quedó todavía más debilitado dentro de su propio partido.
En medio del debate en la Cámara de Diputados, el presidente publicó un video en X para anunciar su renuncia.
"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", declaró.
Poco después, los 78 diputados presentes aprobaron por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político. En cambio, rechazaron iniciar el mismo procedimiento contra el vicepresidente Alliana.
Pero la renuncia de Peña no se concretó. El Congreso debía votar si la aceptaba, pero la sesión fue suspendida por falta de quórum, es decir, no había suficientes legisladores presentes para tomar una decisión.
La oposición argumentó que aceptar la renuncia podría permitirle a Peña convertirse en senador vitalicio y obtener inmunidad.
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¿Qué sigue para el presidente de Paraguay?
El jueves por la noche, el Senado formalizó la acusación contra Peña y programó el inicio del juicio político para el viernes a las 10:00 horas locales.
El mandatario anunció que acudirá para defenderse de los señalamientos. Al mismo tiempo, la Fiscalía abrió una investigación penal en su contra por posibles irregularidades relacionadas con la supervisión de Ueno Bank y la colocación de fondos públicos en esa institución.
Así, lo que comenzó como una crisis bancaria terminó por convertirse en un problema de gobierno. Mientras millones de clientes esperan recuperar el acceso a sus ahorros, Santiago Peña enfrenta un proceso político y una investigación que ponen en duda su continuidad al frente de Paraguay.