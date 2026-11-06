¿Qué está pasando en Paraguay? La crisis por la renuncia del presidente que dejó a millones sin sus ahorros

¿Por qué protestan los paraguayos?

El miércoles, Peña promulgó una ley para devolver la mayor parte del dinero a los clientes en un plazo inferior a una semana. Sin embargo, la medida no detuvo las protestas.

Ese día, 35 diputados de oposición y disidentes del partido gobernante presentaron una acusación para iniciar un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

Los legisladores señalaron posibles conflictos de intereses y acusaron al presidente de favorecer a Ueno Bank mediante decisiones regulatorias y la colocación de recursos públicos y previsionales en la institución.

Mientras tanto, cientos de personas protestaron en Asunción para exigir que les devolvieran sus ahorros y pedir responsabilidades al gobierno. Las movilizaciones terminaron en enfrentamientos con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.

¿Por qué Santiago Peña anunció su renuncia?

La crisis se agravó el jueves, cuando Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y dirigente del gobernante Partido Colorado, anunció que su bancada apoyaría el juicio político contra Peña.

Cartes había sido uno de los principales aliados políticos del mandatario. Sin ese respaldo, Peña quedó todavía más debilitado dentro de su propio partido.

En medio del debate en la Cámara de Diputados, el presidente publicó un video en X para anunciar su renuncia.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República (...) quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado", declaró.

Poco después, los 78 diputados presentes aprobaron por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político. En cambio, rechazaron iniciar el mismo procedimiento contra el vicepresidente Alliana.

Pero la renuncia de Peña no se concretó. El Congreso debía votar si la aceptaba, pero la sesión fue suspendida por falta de quórum, es decir, no había suficientes legisladores presentes para tomar una decisión.

La oposición argumentó que aceptar la renuncia podría permitirle a Peña convertirse en senador vitalicio y obtener inmunidad.