Tirador "ultra derechista" mata a 6 personas y hiere a 16 más en Cracovia

Una periodista de la AFP en esa ciudad del sur de Polonia vio a personas tumbadas en el suelo, numerosos vehículos de emergencia, agentes armados y helicópteros sobrevolando el lugar.

La plaza Mayor del Mercado, situada en el corazón del centro histórico y muy concurrida por turistas y locales, estaba completamente acordonada por la noche; mientras que varios comercios de los alrededores tenían los escaparates rotos.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del sábado. El responsable, nacido en 2002 y de origen polaco, actuó solo al irrumpir con un coche en la plaza y empezar a disparar "al azar" contra los presentes, aseguró la policía del lugar.

"El balance de muertos se sitúa en seis: cuatro mujeres y dos hombres", afirmó el cuerpo de seguridad en X. Entre los heridos también había policías, agregó.

Aunque heridos, agentes dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue hospitalizado, aseguró la policía. En el momento del ataque, el a gresor vestía ropa militar y portaba un arma larga.

En su automóvil hallaron otras armas de fuego y una gran cantidad de municiones, de acuerdo con lo dicho por Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, a la cadena privada TVN24.

En rueda de prensa, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk calificó el tiroteo como terrorismo. "En Polonia, no hemos conocido casos de terrorismo tan radicales, porque así es precisamente como hay que calificar este atroz atentado", sostuvo desde Cracovia.

En respuesta, Polonia ha declarado dos días de luto nacional.