Tirador "ultra derechista" mata a 6 personas y hiere a 16 más en Cracovia

En el centro histórico de Cracovia, la segunda ciudad más poblada de Polonia, se registró este sábado un tiroteo por parte de un hombre, el cual mató a seis personas e hirió a 16 más.
Se presume que el agresor es una persona “fascinada por ideologías de extrema derecha”, y el hecho fue catalogado como el peor tiroteo registrado en aquel país desde la caída del comunismo en 1989.
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Una periodista de la AFP en esa ciudad del sur de Polonia vio a personas tumbadas en el suelo, numerosos vehículos de emergencia, agentes armados y helicópteros sobrevolando el lugar.
La plaza Mayor del Mercado, situada en el corazón del centro histórico y muy concurrida por turistas y locales, estaba completamente acordonada por la noche; mientras que varios comercios de los alrededores tenían los escaparates rotos.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde del sábado. El responsable, nacido en 2002 y de origen polaco, actuó solo al irrumpir con un coche en la plaza y empezar a disparar "al azar" contra los presentes, aseguró la policía del lugar.
"El balance de muertos se sitúa en seis: cuatro mujeres y dos hombres", afirmó el cuerpo de seguridad en X. Entre los heridos también había policías, agregó.
Aunque heridos, agentes dispararon contra el agresor, que resultó herido de bala y fue hospitalizado, aseguró la policía. En el momento del ataque, el a gresor vestía ropa militar y portaba un arma larga.
En su automóvil hallaron otras armas de fuego y una gran cantidad de municiones, de acuerdo con lo dicho por Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, a la cadena privada TVN24.
En rueda de prensa, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk calificó el tiroteo como terrorismo. "En Polonia, no hemos conocido casos de terrorismo tan radicales, porque así es precisamente como hay que calificar este atroz atentado", sostuvo desde Cracovia.
En respuesta, Polonia ha declarado dos días de luto nacional.
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Y hallan a 3 personas sin vida en casa de tirador
Dos mujeres y un hombre fueron hallados sin vida en el domicilio del autor de los hechos declaró el primer ministro de Polonia.
"Hay muchos indicios que apuntan a que se trata de familiares directos", aseguró ante medios.
Según el ministro del Interior, Marcin Kierwinski, "todo sugiere que el atacante tenía opiniones muy, muy radicales" y estaba "fascinado por ideologías de extrema derecha".
Los tiroteos son poco frecuentes en este país centroeuropeo de 38 millones de habitantes, miembro de la Unión Europea y de la OTAN.
Sin embargo, una serie de apuñalamientos en octubre había puesto a Polonia en estado de máxima alerta.
Tusk atribuyó esos incidentes a un creciente "culto a la violencia" en el mundo que ya ha llegado a Polonia.
El país también registra un fuerte aumento en el número de licencias de armas de fuego. En 2025 se expidieron más de 50.000 nuevas licencias, lo que elevó el total a 411.000, según cifras policiales.
Numerosos dirigentes europeos mandaron mensajes de apoyo a Varsovia. Por ejemplo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, transmitió su "solidaridad", y el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que su país "está hombro con hombro junto a Polonia, como amigo y aliado".