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El uso de aire acondicionado crece en Europa mientras las olas de calor se intensifican

Las temperaturas en varios países del continente marcan récords este verano, lo que hace que algunos gobiernos consideren usar estos sistemas de refrigeración.
mar 30 junio 2026 09:04 AM
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La ola de calor 'doblega' a Europa con el aire acondicionado: Carrefour vende mil veces más que un día normal
Esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y habría sido "virtualmente imposible" en junio sin el cambio climático. (FOTO: DIMITAR DILKOFF/AFP)

La ola de calor que sufre Europa azota este lunes a los países del centro y del este, donde en Eslovaquia se registró un récord de calor, mientras Hungría abogó por el trabajo remoto y Ucrania soporta el embate con una infraestructura dañada por la guerra. Estas temperaturas extremas obligan a Europa a voltear al aire acondicionado, un tabú para muchos países.

En Europa occidental, la ola de calor llevó la semana pasada a varios gobiernos a tomar medidas de emergencia, como el cierre de escuelas o la anulación de festivales.

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Eslovaquia registró este lunes un nuevo récord de calor de 41 °C en Turna nad Bodvou, en el sureste y en Polonia las autoridades contabilizaron 56 ahogamientos desde principios de junio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que desde el 21 de junio se registraron más de 1,300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor.

El grupo de científicos agrupados en World Weather Attribution señaló que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y habría sido "virtualmente imposible" en junio sin el cambio climático.

Francia anuncia aire acondicionado en escuelas y hospitales

Al inicio de una nueva reunión de crisis, el primer ministro, Sébastien Lecornu, defendió que el plan del gobierno ante la ola de calor "aguantó bien", y anunció que los primeros aparatos de aire acondicionado, de los 30,000 encargados para hospitales, empezarán a llegar a finales de semana.

Francia destinará más de 130 millones de euros (148 millones de dólares) a sistemas de refrigeración y a obras de renovación en escuelas francesas, anunciaron este viernes las autoridades y empresas públicas.

La eléctrica estatal EDF anunció que destinará 80 millones de euros para equipar escuelas, guarderías y centros recreativos con sistemas de refrigeración.

La mitad de ese importe se destinará a financiar más de 100,000 equipos —como ventiladores y aparatos de aire acondicionado— en más de 10,000 centros para finales de septiembre.

El resto se distribuirá en sumas fijas de 10,000 euros por instalación para ayudar a financiar sistemas de refrigeración hasta finales de junio del año que viene.

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"A medida que las olas de calor afectan cada vez más a nuestro país, hemos querido pasar a la acción de forma concreta", declaró el director general de EDF, Bernard Fontana, en un comunicado.

Otros grupos públicos, entre ellos La Banque Postale y Banque des Territoires, anunciaron que reservarán 50 millones de euros para adaptar 12,500 escuelas.

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El 22 de junio, el grupo francés Carrefour contabilizaba 30,000 unidades de aire acondicionado vendidas, "mil veces más que en un día normal", reveló su presidente, Alexandre Bompard, en BFMTV.

Las ventas en la plataforma Amazon prácticamente se han duplicado y Fnac Darty habla de un "crecimiento de dos dígitos".

Una solución controversial

Los científicos dicen que tanto la adaptación como la mitigación son urgentemente necesarias.

"Las olas de calor se están volviendo más frecuentes, más largas y más calientes con el cambio climático, como resultado directo de los combustibles fósiles que estamos liberando como sociedad", dijo la profesora Hayley Fowler de la Universidad de Newcastle a The New York Times.

"Nuestro clima actual es el menos extremo que viviremos en nuestras vidas, y ciertamente hasta que alcancemos el cero neto, y necesitamos adaptarnos urgentemente”, agregó.

Sin embargo, los sistemas de aire acondicionado han sido históricamente motivo de controversia entre los europeos.

Por ejemplo, en Francia, la líder de la ultraderecha Marine Le Pen impulsa un plan masivo de climatización, mientras que el dirigente de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, advierte que generalizarlo agravará el problema y la ecologista Marine Tondelier lo ve como una solución parcial.

“El aire acondicionado es un arma de doble filo cuando se trata de calentar el planeta”, señala la Agencia de Investigación Ambiental (EIA). “En primer lugar, a través del consumo de energía”.

El urbanista Clément Gaillard dijo a la AFP que el problema no es el aire acondicionado en sí, sino depender exclusivamente de él.

De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, el aire acondicionado y los ventiladores ya consumen una quinta parte de toda la energía utilizada en los edificios a nivel mundial.

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Sus detractores señalan a menudo su consumo eléctrico, cuyo impacto climático varía mucho según el origen de la electricidad, si procede de energías fósiles o de baja emisión de carbono. En el caso de la Unión Europea en torno al 47% de toda la electricidad proviene de fuentes renovables.

Otro problema que señalan los críticos es los aires acondicionados funcionan con refrigerantes y, a menudo, estos refrigerantes son gases fluorados, o gases F, que pueden tener impactos del calentamiento global cientos o miles de veces peores que el dióxido de carbono.

Un tercio del impacto climático de la refrigeración proviene de la fuga de estos gases refrigerantes. Afortunadamente, hay alternativas y la EIA aboga por el uso de refrigerantes naturales como R290. La Unión Europea anunció la prohibiciones de los gases F para 2027.

Especialistas sugieren preferir el uso de la refrigeración pasiva, es decir, mantener las temperaturas bajas a través del diseño arquitectónico, el entorno natural y las propiedades de los materiales.

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Unión Europea Ola de calor Aire acondicionado

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