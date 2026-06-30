La ola de calor 'doblega' a Europa con el aire acondicionado: Carrefour vende mil veces más que un día normal

Eslovaquia registró este lunes un nuevo récord de calor de 41 °C en Turna nad Bodvou, en el sureste y en Polonia las autoridades contabilizaron 56 ahogamientos desde principios de junio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que desde el 21 de junio se registraron más de 1,300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor.

El grupo de científicos agrupados en World Weather Attribution señaló que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y habría sido "virtualmente imposible" en junio sin el cambio climático.

Francia anuncia aire acondicionado en escuelas y hospitales

Al inicio de una nueva reunión de crisis, el primer ministro, Sébastien Lecornu, defendió que el plan del gobierno ante la ola de calor "aguantó bien", y anunció que los primeros aparatos de aire acondicionado, de los 30,000 encargados para hospitales, empezarán a llegar a finales de semana.

Francia destinará más de 130 millones de euros (148 millones de dólares) a sistemas de refrigeración y a obras de renovación en escuelas francesas, anunciaron este viernes las autoridades y empresas públicas.

La eléctrica estatal EDF anunció que destinará 80 millones de euros para equipar escuelas, guarderías y centros recreativos con sistemas de refrigeración.

La mitad de ese importe se destinará a financiar más de 100,000 equipos —como ventiladores y aparatos de aire acondicionado— en más de 10,000 centros para finales de septiembre.

El resto se distribuirá en sumas fijas de 10,000 euros por instalación para ayudar a financiar sistemas de refrigeración hasta finales de junio del año que viene.

"A medida que las olas de calor afectan cada vez más a nuestro país, hemos querido pasar a la acción de forma concreta", declaró el director general de EDF, Bernard Fontana, en un comunicado.

Otros grupos públicos, entre ellos La Banque Postale y Banque des Territoires, anunciaron que reservarán 50 millones de euros para adaptar 12,500 escuelas.