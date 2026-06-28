La ola de calor provoca más 1,300 muertes adicionales en Europa, de acuerdo con la OMS

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó en una publicación en X que "en este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando".

Tedros agregó que "se registraron más de 1,300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa".

"El estrés por calor suele denominarse el 'asesino silencioso', y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas", afirmó.

El grupo de científicos nucleados en World Weather Attribution señaló que esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en Europa y habría sido "virtualmente imposible" en junio sin el cambio climático.

Serie de récords

En Europa, se prevé que al menos 191 millones de personas sufran temperaturas de al menos 35 °C este domingo, según proyecciones de AFP.

República Checa registró este domingo otro récord de temperatura con 41.9 ºC en Doksany, al norte de Praga, informó el instituto meteorológico local (CHMI), una máxima alcanzada poco después de que en la localidad se registrara una marca sin precedentes de 41.1 ºC.

El sábado en esta municipalidad se registró un nivel sin precedentes hasta entonces de 40.6 °C.

A su vez, Alemania registró, por segundo día consecutivo, un récord de temperatura, de 41.7 ºC, según datos provisionales del Servicio Meteorológico (DWD). El sábado, el país había registrado 41.5 ºC en Drewitz, en el este del país.

En Polonia, una portavoz del Instituto de Meteorología y Gestión del Agua (IMGW) dijo a AFP que en la jornada se había registrado un calor récord, de 40.5 ºC en la ciudad de Slubice, en el oeste del país.

El sábado se registraron temperaturas sin precedentes en Alemania, República Checa y Dinamarca, mientras que en Suiza marcó un nivel récord de calor para el mes de junio, con 39 ºC en Basilea.