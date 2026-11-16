La causa de la interrupción en United no estaba clara de inmediato, ni tampoco el número de vuelos afectados, pero la aerolínea estadounidense dijo en un comunicado que estaba trabajando para que "todo vuelva a funcionar lo antes posible.

El mensaje fue difundido desde la cuenta oficial de la compañía en X, en respuesta a dos publicaciones distintas de pasajeros que se quejaban de que sus vuelos estaban siendo detenidos antes del despegue debido a un error en un sistema para comprobar el peso de los aviones.

Desde el viernes una falla en las comunicaciones del control aéreo de Estados Unidos obligó a suspender todos los vuelos en el país. La interrupción generó retrasos y cancelaciones de vuelos que también afectan las conexiones aéreas con México.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) explicó que el problema afectó a los centros de control de tráfico aéreo en ruta, encargados de coordinar la circulación de aeronaves por el espacio aéreo estadounidense.

Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, informó que técnicos de la FAA investigan la avería, cuya causa todavía no ha sido identificada públicamente. Las autoridades tampoco anunciaron una hora para reanudar las operaciones.

Antes de extenderse a escala nacional, la interrupción ya había obligado a detener las salidas en Chicago. La restricción impide que los aviones en tierra despeguen, pero permite aterrizar a las aeronaves que ya estaban volando.

La FAA aseguró que todos los vuelos estaban contabilizados y que las operaciones internacionales serían atendidas caso por caso. Al momento de la publicación, el servicio de seguimiento aéreo FlightAware registraba cerca de 7,000 vuelos retrasados o cancelados a causa de la suspensión nacional.

Ante las restricciones, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pidió a los pasajeros confirmar sus itinerarios con las aerolíneas.

Con información de Tzuara de Luna