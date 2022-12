ApuntesDesdeQatar: Hablemos del alcohol en el mundial

Para ser parte de él se debe presentar una carta en la que se demuestre la cantidad que el extranjero percibe al mes, pues tendrán solo 25% de presupuesto según sus ganancias, para adquirir la licencia. Tendrás que ganar mensualmente más de 10,000 ríales qataríes (57,000 pesos mexicanos).

En este par de tiendas, solo podrán entrar los extranjeros que no sean árabes musulmanes. Deberán hacer una cita, consumir y después esconder sus compras al salir y solo podrán descubrirlas dentro de tu hogar. No es que haya intentado tramitar dicha licencia, pero la información me la dio la mexicana Yezenia Navarro, líder de los aficionados mexicanos ante el comité organizador de Qatar 2022. Gran anfitriona, que lleva casi 12 años en esta tierra árabe.

Otro dato interesante es que cada botella de alto grado de alcohol tiene un código de barras, para saber quién la compró y si hay un desmán, las autoridades saben quién fue el responsable de la compra.

¿Estadios secos?

Según otros aficionados, se estima que los mexicanos tomaron entre 4 y 10 cervezas… ¡diariamente!

Para tomar dentro de los partidos se debe contar con boletos VIP, llamados “hospitality”, que no bajan de $950 dólares y hasta $180,000 en un partido importante, dentro de una suite (o palco) del estadio. (Foto: Caleb Ordoñez.)

La falta de compra de alcohol tuvo un gran efecto en miles de aficionados mexicanos en los estadios. Nuestra costumbre es tomar mínimo un par de chelas para un partido en algún estadio del país. Sin embargo, en la mayoría de los países sudamericanos está prohibida la venta de cervezas desde hace muchos años atrás. Por lo que extrañaba a muchos que los mexicanos cantaran exigiendo la venta en los estadios, un cántico que rezaba algo así: “Alcohol, alcohol, queremos alcohol. Hemos venido a Medio Oriente a ver a México campeón. alcohol, alcohol”.

La experiencia es única. El directivo mexicano José Luis Font, me había invitado hace un año a conocer esas increíbles suites en la copa árabe. Para este mundial no solo no han bajado de lujo dichos espacios, sino que podría ser el lugar más deseado por cualquier aficionado al futbol —o al lujo— durante un partido de la copa del mundo.

En las villas dentro de esta zona, los mexicanos han sido la fiesta y el color. No importando el juego, se abarrotaban de paisanos quienes hacían valer el costo de los boletos pidiendo, literalmente, decenas de cervezas, dos horas antes y dos horas después de cada partido.

¿Antros en Doha? Claro que sí y muchos. Eso sí, una mesa en el antro Black Orchid era vendida por al menos $3,000 dólares (casi $60,000 pesos mexicanos) y alcanzaba con eso, comprar una par de botellas de champaña.

Quizá por eso una gran cantidad de mexicanos estuvimos atrincherados cada noche en el club21 (Escuchando música de Luis Miguel o molotov) o en el bar “Champions”, pues el costo era más económico que en los hoteles de alto renombre.

El alcohol fluyó, pero lo más rescatable es que los miles y miles de mexicanos se han comportado de forma ejemplar. Ni una sola mala noticia ha llegado al consulado nacional. Una gran noticia que no había ocurrido en otro mundial.

Si hay alcohol y lamentablemente resaca también.