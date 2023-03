Hábitos, la mínima expresión del éxito

(Expansión) - Algo que es tan fácil de hacer también es sencillo de no hacer. Sí, sé que estás pensando que esto no es lógica avanzada (y no, no lo es). De lo que vengo a hablarte es de las pequeñas tareas que pueden marcar la diferencia entre tener un buen o un mal día; una salud envidiable o perpetuar las enfermedades, tener una vida de éxito o condenarnos al fracaso.

Y esas pequeñas (insignificantes si me permites el término), pero determinantes acciones a las que llamamos hábitos, son las que poco a poco y paso a paso construyen nuestro destino. Nos guste o no.