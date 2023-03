Las expectativas de empleo ante el cambio generacional

Reinventarse a través de la tecnología, por ejemplo, es hoy uno de los desafíos para los líderes de Recursos Humanos, quienes necesitan mapear las motivaciones de sus colaboradores apalancándose con la tecnología, lo que nos conduce a la era re-humanizar. De observar, escuchar y actuar en consecuencia de lo que resulta valioso para la fuerza laboral.

Esta nueva perspectiva la resumiría en la siguiente tendencia: poner la tecnología en función de las personas. El talento utiliza las herramientas digitales para mejorar las conexiones humanas, ser más productivas y vivir vidas más significativas, lo cual definitivamente tiene un impacto en nuestro crecimiento como sociedad.

Priorizar el crecimiento del capital humano no solo implica abrir las puertas a la tecnología, y re-humanizar su uso en las organizaciones, esta decisión también impacta el mercado laboral de la siguiente manera:

- Crear empleo “Neto Positivo” ampliando la diversidad, la equidad, la inclusión y la pertenencia; aumentando la empleabilidad individual y brindando a los trabajadores un mayor control de su prosperidad para que puedan sentirse seguros de que tienen las habilidades para hoy y mañana.

- Reducir los requisitos de títulos universitarios para los buscadores de empleo, ya que muchos de ellos no pueden acceder a mejores trabajos, a pesar de tener habilidades y experiencia que los hacen más calificados.

- Trabajar en generar mayores oportunidades, equidad salarial y capacitación avanzada para las mujeres dentro de la fuerza laboral. Esta acción no solo las traerá de vuelta al mundo del trabajo, sino que también seguirá contribuyendo a aliviar la crisis mundial de talento, considerando que tres de cada 10 mujeres reportan menos posibilidades de ser tomadas en cuenta para una promoción.

- Flexibilidad, es claramente importante para seguir el paso a la evolución continua del trabajo híbrido, pero debe distribuirse equitativamente entre todas las categorías, no solo entre los trabajadores del conocimiento.

- Buscar la plenitud, no solo el crecimiento de los colaboradores; 48% de los trabajadores dicen que trabajan en exceso de forma regular en una semana determinada.

- Disminuir la escasez de talento al impulsar las habilidades clave para emplearse en el mercado laboral de hoy, y tener en cuenta que en el 2022 el 75% de las empresas reportó escasez de talento.

- Mejorar las habilidades de los colaboradores mediante el upskilling y reskilling; el 57 % de los empleados ya busca capacitación fuera del trabajo porque los programas internos de la empresa no les enseñan habilidades relevantes, no avanzan en su desarrollo profesional o no los ayudan a mantenerse competitivos en el mercado.

- Dar oportunidad de reintroducirse a la fuerza laboral a personas adultas mayores que ya se han jubilado; ya que solo el 19% de los gerentes de contratación buscan activamente contratar jubilados.