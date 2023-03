El cuidado de la salud: prevenir es buen negocio

Según los factores de riesgo identificados, deben ser establecidos programas de prevención personalizada con el propósito de modificar los factores susceptibles de cambio, y si es posible realizar estudios de predisposición genética donde apliquen.

En mujeres se deben iniciar los programas educativos de prevención de cáncer mamario y cervicouterino desde el inicio de la actividad sexual o bien, desde los 18 años. La vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH), causa directa de cáncer cervicouterino, debe proponerse desde la adolescencia y en todas las mujeres con vida sexual activa. La citología cervical (Papanicolau) debe realizarse cada tres años a partir de los 21 años y de ser posible, lo ideal es combinarla con detección de VPH. Aunque según algunas guías la mastografía debe recomendarse a partir de los 50 años, es una realidad que cada vez se está diagnosticando cáncer de mama a edades tempranas.

La mamografía que complementa la autoexploración es válida a partir de los 40 años cada dos años si no hay hallazgos ni clínicos ni radiográficos de sospecha. En mujeres postmenopáusicas menores a 65 años se recomienda la densitometría ósea, particularmente si tienen otros factores de riesgo asociados como obesidad, tabaquismo, alteraciones tiroideas o uso crónico de medicamentos como los corticoesteroides. La prevención del riesgo cardiovascular es particularmente relevante en mujeres postmenopáusicas, sin embargo, la detección por interrogatorio de los factores de riesgo clásicos puede sugerir iniciar el tamizaje cardiovascular a edades más tempranas.

En hombres es de particular riesgo la enfermedad cardiovascular, dado que los factores clásicos pueden iniciar a edad muy temprana y no se tiene la “protección estrogénica” que tienen las mujeres pre-menopáusicas. El riesgo de cáncer, en lo particular el de próstata y colon, deben ser analizados a partir de los 45 años. Si es fumador, es necesaria una tomografía pulmonar de baja dosis a partir de los 50 años y en función del consumo de alcohol, también es necesario un control metabólico para prevención de hígado graso.