¿Cómo ser creativo? Hoy es urgente que lo sepas

La buena noticia es que si eres un Homo sapiens, tienes músculo creativo; estará más o menos desarrollado dependiendo de qué tanto lo ejercitas. Y, ¿cómo hacerlo?

1. Comprende que la facultad creativa es una función biológica que nos admite crear pensamientos nuevos combinando razón e intuición que impactan dentro y fuera de la mente para modelar el futuro.

2. Escucha a tu yo racional y a tu yo intuitivo por igual, ambos son cruciales para el acto creativo.

3. La primera barrera en cualquier ejercicio creativo es el miedo; conquístalo. Con base en la mecánica de los afectos, el miedo es un sentimiento negativo que se presenta frente a la posibilidad de perder o no cumplir un deseo. Detecta ese deseo que temes perder o no cumplir para mitigar sus efectos negativos y así no represente una limitante.

4. Considera que la creatividad desemboca en pensamientos únicos (escasos); por lo tanto, por la ley de la oferta y demanda, dota de valor a todo lo que toca.

5. Desentraña la esencia fundamental de la habilidad creativa: unir pensamientos de pensamientos. Esto significa que para desarrollar el músculo creativo, lo que se necesita es un esfuerzo mental de interconexión en periodos largos. Un sin fin de actividades cumplen con esta característica: escribir, leer, meditar, hacer arte y más.

6. Aléjate de hábitos contracreativos que empobrecen el pensamiento reflexivo y se adueñan de tu voluntad con estímulos aislados pasajeros. ¿Cómo cuáles? Contenidos hipercortos en redes sociales, narrativas superficiales, placeres express y muchos más.

Con estas bases, planteamos los cimientos para un contexto adecuado que procura el activo más valioso que tenemos como seres humanos. Defender y enriquecer nuestra creatividad no solo es un anhelo romántico que desemboca en un porvenir fecundo sino también una tarea seria que requiere de toda nuestra fuerza vital. Es momento de demostrar que somos mucho más que reacciones a estímulos de corto alcance y de usar la creatividad humana para dar paso a una era mucho más inteligente, fértil y empática.

Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Bioeconomía (Genética, Neurobiología, Biofísica y Psicología en un contexto económico) en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019).

